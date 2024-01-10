Морозы вернулись: в Новосибирской области похолодало до -28 градусов — когда станет теплее

В Новосибирской области, в Маслянино и Сузуне, температура опустилась до -28 градусов ночью с 9 на 10 января. Об этом рассказали на сайте Западно-Сибирского УГМС. Похолодание пришли во весь регион.
В среднем по региону температура опустилась до
В Новосибирской области в целом в ближайшие дни ожидаются резкие изменения погоды. Даже потепление 11 января, по данным синоптиков, будет недолгим. К 12 января снова может похолодать до -32 градусов ночью.
При этом смена температуры будет сопровождаться сильным ветром. Во второй половине дня 10 января и 11 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, метели и усиление ветра до