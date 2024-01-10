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Морозы вернулись: в Новосибирской области похолодало до -28 градусов — когда станет теплее

В регионе выпустили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

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В городе температура ночью опустилась до -23 градусов

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В Новосибирской области, в Маслянино и Сузуне, температура опустилась до -28 градусов ночью с 9 на 10 января. Об этом рассказали на сайте Западно-Сибирского УГМС. Похолодание пришли во весь регион.

В среднем по региону температура опустилась до -23... -24 градусов. В Новосибирске станция на улице Учебной в 12 часов ночи с 9 на 10 января показала -23 градуса. Похолодание, по данным «Яндекс.Погоды», в городе продлится недолго. Постепенно будет теплеть, пока к 23:00 температура не поднимется до -4 градусов.

Морозы пришли в регион

Морозы пришли в регион

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В Новосибирской области в целом в ближайшие дни ожидаются резкие изменения погоды. Даже потепление 11 января, по данным синоптиков, будет недолгим. К 12 января снова может похолодать до -32 градусов ночью.

При этом смена температуры будет сопровождаться сильным ветром. Во второй половине дня 10 января и 11 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, метели и усиление ветра до 18–23 м/с, местами порывы от 25–30 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

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