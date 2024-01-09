Снова штормовое предупреждение: в Новосибирской области ждут ветер до 30 м/с

В ближайшие дни в Новосибирске и Новосибирской области ожидается переменчивая погода. В связи с этим в регионе объявляется очередное штормовое предупреждение.
На сайте новосибирского УГМС уточняется, что на 10–11 января в области объявлено штормовое предупреждение. Вместе со снегом и гололедом эти даты ожидается усиление ветра до 18–23 м/с, местами до 25–30 м/с.
— Выпустили штормпредупреждение, поэтому МЧС должно всех предупредить через СМС-оповещение, — отметила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
По ее словам, сейчас к региону подошло кратковременное похолодание. С выходом южного циклона 11 января в некоторых районах снова возможно потепление, но уже 12 января оно снова может смениться холодом и осадками.
В ночь на 10 января в Новосибирске будет -22…-24 градуса, а днем -7…-9 градусов. 11 января воздух прогреется до -15 градусов. 12 января ожидается похолодание до -23. Временами в эти дни вероятны снег, метели, снежные заносы и гололед.
Во второй половине дня 10 января и сутки 11 января ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 18–23 м/с, местами порывы 25–30 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица.
В Новосибирской области в ночь на среду, 10 января, прогнозируют до -19…-24 градусов, местами -30 градусов. При этом дневные температуры достигнут -7…-12 градусов, местами -1…-6 градусов. К пятнице 12 января возможно похолодание до -32 градусов ночью и -22 градусов днем. В регионе также будут метели и снег.
Накануне, 8 января, на НСО и соседние регионы обрушились снегопады и метели. Утром 9 января в Новосибирске по-прежнему не утихал сильный ветер — фото и видео с последствиями непогоды НГС публиковал в онлайн-транспяции.