Снова штормовое предупреждение: в Новосибирской области ждут ветер до 30 м/с

В ближайшие дни в Новосибирске и Новосибирской области ожидается переменчивая погода. В связи с этим в регионе объявляется очередное штормовое предупреждение.

На сайте новосибирского УГМС уточняется, что на 10–11 января в области объявлено штормовое предупреждение. Вместе со снегом и гололедом эти даты ожидается усиление ветра до 18–23 м/с, местами до 25–30 м/с.

