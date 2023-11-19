Из-за урагана часть жителей Красноярска остались без света до утра. Публикуем адреса

Часть Красноярска просидит без света до утра. Согласно информации с сайта 005, электроэнергию вернут в дома к 8 утра 20 ноября.
Речь идет о жилых домах на Лесной, Плодово-Ягодной станции, Пасечной, Минусинской, Цимлянской, Приручейной, Калинина, Камской, Советской, Карла Либкнехта, в поселке Таймыр, микрорайоне Бугач, микрорайоне Николаевка и частном секторе в Покровке.
Также и жители правого берега остались на ночь без света. Электричество пропало в поселке Суворовский, микрорайоне Причал, на Ирбейской, Уярской, Свердловской, Саянской, Базайской и в микрорайоне Торгашино.
Всю оперативную информацию о последствиях разбушевавшейся стихии мы собираем в онлайн-трансляции.
В службу 005 не дозвониться из-за переезда. Об этом нам сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска. Но жители города могут сообщать о последствиях урагана по телефону 112, а также в соцсети мэрии и районов города. Также можно обращаться к аварийным службам управляющих компаний.
19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.