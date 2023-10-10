Стюардесса, которая пасла коз. Как мать многодетной семьи стала фермером и почти все потеряла из-за трагедии

Из стюардесс — в фермеры

41-летняя Надежда Шульга большую часть своей жизни работала стюардессой. Сначала в S7, еще со времен «Сибири», после — в турецкой авиакомпании на международных рейсах. После сокращения штата немного поработала судебным приставом в Кировском районе и бухгалтером.



Около четырех лет назад Надежда, ее муж и пятеро детей — сейчас им от 3 до 22 лет — решили перебраться в деревню Никоново Маслянинского района и заняться фермерством.



— У него было направление развития пчеловодство, а у меня — козоводство, — вспоминает женщина. — Я конечно больше хотела заниматься сыроварением, но сыр без коз — это никак. Да и вообще хотели, чтобы дети кушали хорошие продукты.

