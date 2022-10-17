«Какой-то разрыв шаблонов»: молодая пара бросила центр Новосибирска и уехала жить в горное село
Их сопровождают собака Буба и кот Кусьма
Бросить город и уехать жить в горы — такая мечта есть у многих, но воплотить ее в жизнь решаются единицы. У Филиппа и Айтаны получилось — в августе они бросили городскую жизнь, посадили в машину своего пса Бубу и кота Кусьму и уехали из Новосибирска к месту слияния рек Чуи и Катуни. Они ведут телеграм-канал, в котором рассказывают про жизнь в селе, своих питомцев и красоты Алтая.
Филипп и Айтана познакомились несколько лет назад в Новосибирске. Для Филиппа Новосибирск — родной город, а Айтана родилась и выросла на Алтае, в Новосибирск приезжала учиться в РАНХиГС.
Ребята вместе уже несколько лет. Он айтишник, она — специалист по связям с общественностью, жили в центре Новосибирска, несколько раз в год ездили отдыхать на Алтай. За три года они исколесили всю республику, в итоге решили переехать жить в Онгудайский район, в ту деревню, где живут родители Айтаны.
Для Айтаны — это родное место, там всё знакомо, там родственники. А Филипп просто влюблен в Алтай — с тех пор как впервые там побывал несколько лет назад.
— Мы с друзьями, с коллективом поехали в горы, сразу же далеко-далеко, в Инегень в Онгудайском районе. Специально выбрали аутентичное место, где не будет городских коммуникаций, где электричество дают на пару часов из генератора. Это в 745 километрах от Новосибирска, от Чуйского тракта примерно 15 километров по грунтовой дороге, — вспоминает Филипп свои первые поездки. — Потом мы очень часто на Алтай ездили, в год раза два-три стабильно: летом, весной, осенью. На самом деле здесь все времена года очень красивые.
Немудрено, что первое совместное путешествие с Айтаной было именно на Алтай, причем уже через неделю после знакомства. Айтана шутит: уехала жить в большой город, а Филипп увез ее жить в деревню.
— Я влюблен в горы, в Алтай, моя женщина алтайка в принципе, соответственно, поехали посмотреть, что будет. Уже тогда поняли, что всё на длительную перспективу. Каждый год мы ездили к родственникам, за три года проехали всё, не были только в Усть-Коксе.
Решение окончательно уехать из Новосибирска пришло летом. Филипп даже не вспомнил тот момент, когда решил всё окончательно и бесповоротно, потому что мысленно они всегда были там, а остальное — дело техники.
— Мы сидели дома у нас, животные гуляли на улице, кот ушел в соседний огород. Я говорю: «Вот как классно, что они все в Урлу-Аспаке», Филипп говорит: «Давай сюда уже окончательно переедем». Я спросила: «Ты серьезно?» Он: «Да». И всё, — рассказала Айтана.
Важную роль в принятии решения сыграли кот Кусьма и собака Буба — ребята их называют своими иждивенцами. В беседе с журналистом Филипп просит Айтану, чтобы она рассказала про своего кота, а он уже сам поделится историей появления своего Бубы.
Кусьма — от слова «кусь»
— Когда-то у нас был другой кот на передержке, мне его дала подруга из-за своих семейных обстоятельств. Кот был абиссинской породы, очень нежный, покладистый, — вспоминает Айтана. — Когда мы его вернули обратно хозяйке, поняли, что без кота жизнь не та, и на той же неделе нашли объявление на «Авито», поехали и взяли Кусьму. Нам показали его маму, папу, братиков.
Кусьму часто возили на дачу, он любит машины и даже может просто так туда залезать, если вдруг откроется дверца. Во время поездки он спокойно гуляет по салону и даже выгоняет собаку, если та села туда, где ей, по мнению кота, быть не положено.
Кусьма — именно через «с», потому что, когда он был маленьким, очень любил делать «кусь», объяснил Филипп историю появления кошачьей клички.
Хаски Буба
История появления пса — почти как в кино. Сейчас собаке еще нет года, когда-то у него было другое имя и другие хозяева, это был щенок-подарок, который оказался не сильно нужным.
— Жил в квартире с семейной парой, парнем и девушкой. А хаски — достаточно сложная порода с точки зрения содержания в квартирах. Ему нужно дебоширить, раздирать что-то, бегать куда-то, — говорит Филипп. — Требует времени, внимания. А парень с девушкой постоянно работали, поэтому поняли, что не потянут такую собаку и выложили объявление на «Авито».
Примерно в это время Филипп и Айтана уже говорили о том, что можно бы взять и собаку, поэтому родители прислали им объявление про Бубу. Выяснилось, что бывшие хозяева пса — их знакомые через одну руку, так что всё не случайно.
— В Новосибирске пес прожил недели две-три, мы с ним гуляли, он там пакостил, потому что щенок еще, что-то не допирает, до конца не обученный, активный, — с улыбкой вспоминает Филипп. — Он стал Бубой, хотя до этого у него было другое имя. Мы поняли, что он как напиток бубалех (это отсылка к фильму «Не шутите с Зоханом», где главную роль сыграл Адам Сендлер).
История Бубы счастливая, но сложная, добавляет Айтана:
— Бубу сначала приобрели в качестве подарка. Подарок милый, но к нему оказались не готовы. Такие опрометчивые решения оказывают негативное влияние на жизнь собаки, ее психическое состояние. Очень сильно повезло, что ребята, у которых жил Буба, реально оценили ситуацию и поняли, что не справляются с этим подарком и нашли нас, спокойно передали собаку.
Все на природе
С лета кот и пес живут в деревне, и теперь их вряд ли затащишь в городскую квартиру. Кусьма, который никогда не знал, что в жизни можно охотиться, нашел себя.
— На кабачковых грядках завелись мыши, и вчера кот принес четыре мышки. Это на самом деле удивительно, что после жизни в квартире он начал сразу же охотиться, и очень даже удачно, — смеется Айтана.
Бубу здесь не привязывают, но дрессируют, чтобы не забывал команды и помнил, что в жизни собаки есть поводок. Зимой его планируют запрячь в упряжку — пока одного, на пустых санях. По словам Филиппа, они уже изучили, как это делается, а опыт такой активности у Бубы уже есть — он запросто справляется со скейтбордом, да и вообще со всем, что с колесами.
Новый уклад
Филипп и Айтана живут в селе Урлу-Аспак, там же, где родители Айтаны, в их гостевом домике. Оба работают удаленно, в планах на будущее: обжиться, и, возможно, развивать свой туристический комплекс.
Пока они построили будку для собаки, начинают строительство своего дома, решают вопросы с администрацией, чтобы вывести интернет на другой уровень, а может быть, и найти землю. Ребята говорят, что, несмотря на такие просторы, вопрос с землей на Алтае сложный, есть земли для сельхозназначений, лесной фонд и не так просто получить красивый участок, чтобы что-то на нем делать.
— Вообще в деревне жизнь протекает несколько иначе. В какой-то степени даже быстрее, чем в городе, — считает Айтана. — Потому что нет однотипных маршрутов дня. В Новосибирске мы жили в самом центре, но большую часть осенних вечеров проводили дома: смотрели сериалы, Филипп иногда играл на гитаре, сочинял музыку, правда, это было довольно редко. А тут появились другие возможности.
Сейчас весь день занят: ремонт крыльца, уборка участка к зиме, консервация овощей. Вроде как всё понятно, но что-то может пойти не так:
— Позавчера мы проснулись, увидели, что к нам в огород залезли маленькие поросятки. У соседей опоросилась хрюшка, пока она спала, они сделали подкоп и пролезли к нам через дыру в заборе. До этого мы никогда с такими проблемами не сталкивались, завтра пойдем эту дыру латать. Так что вот такие небольшие истории всё равно отнимают время.
Поездки в город и милые родственники
Любовь к Алтаю не мешает ребятам ездить в город — и в Горно-Алтайск, и в Новосибирск, где живут родители и родственники Филиппа. Разница в укладе городской и деревенской жизни иногда удивляет, иногда забавляет.
— В Новосибирске, я признаюсь, очень редко ходила в магазины. Я вообще из тех, кто не очень любит магазины. Я заказывала доставку еды домой: промокод, скидка 20% и так далее. Продукты на месяц вперед, в магазин только за хлебом, молоком, яйцами. Тут никаких доставок нет, и вообще, иногда какой-то разрыв шаблонов, потому что в селе цены на порядок выше, чем в магазине в центре Новосибирска, в том же «Сотом», — приводит пример Айтана.
Филипп признался, что уже привыкли к распорядку дня, но до сих пор удивляет деревенское коммьюнити и совсем другое отношение к личным границам. Но пока всё нравится.
— Мне, как айтишнику, можно работать тогда, когда ты проснулся, особенно по Москве. А здесь люди встают с рассветом, в шесть-семь утра, всё просто по-другому, — говорит он. — Не называю это проблемой, просто к этому нужно привыкнуть. Ну и еще жизнь в селе: в одном конце сказали, в другом сразу же будут это знать, все знакомы друг с другом, все родственники. Тут такое сжатое, очень концентрированное комьюнити, но при этом оно френдли. Люди всегда готовы помочь. Тут вообще нормально, когда сосед узнает, что у тебя сломался насос для накачки воды в бане, прийти со своими ключами и начать тебе помогать. В квартирных условиях Новосибирска сложно представить, что кто-то вдруг стучится в квартиру и спрашивает: что у вас тут? Кран сломался? А ну-ка, давайте я починю.
В августе, когда они высаживали в тайге деревья, Филипп сделал предложение Айтане. Говорит, что скоро у них будет одна фамилия. На жизнь много планов: строить дом, работать, вести свой канал, приглашать друзей, продолжать путешествовать. Иногда, конечно, придется чинить крыльцо, убирать из огорода мышей и пытаться поймать кур.
В августе мы рассказывали про сибиряков, которые живут в заброшенных деревнях, где соседей можно встретить только через несколько километров. А весной решили изучить отзывы «2ГИС», чтобы понять, какие поселки называют самыми «душевным».