«Какой-то разрыв шаблонов»: молодая пара бросила центр Новосибирска и уехала жить в горное село

Немудрено, что первое совместное путешествие с Айтаной было именно на Алтай, причем уже через неделю после знакомства. Айтана шутит: уехала жить в большой город, а Филипп увез ее жить в деревню.



— Я влюблен в горы, в Алтай, моя женщина алтайка в принципе, соответственно, поехали посмотреть, что будет. Уже тогда поняли, что всё на длительную перспективу. Каждый год мы ездили к родственникам, за три года проехали всё, не были только в Усть-Коксе.



Решение окончательно уехать из Новосибирска пришло летом. Филипп даже не вспомнил тот момент, когда решил всё окончательно и бесповоротно, потому что мысленно они всегда были там, а остальное — дело техники.