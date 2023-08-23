«Ты уху ел?» Как новосибирец победил ремонтников — они несколько лет подряд откапывали одну и ту же трубу в его дворе

Случается, что каждый год в одних и тех же местах Новосибирска раскапывают одни и те же ямы. Вроде бы для ремонта сгнивших труб. И вроде бы ремонт постоянно проводят. И трубы меняют. Но почему-то таких раскопок меньше не становится. А иногда в одном месте копать могут по несколько раз за сезон. Но больше всего удивляет, когда раскопают, например, в третий раз, отключив у всего дома воду, а потом не особо спешат закапывать: или никого в яме целыми днями нет, или рабочие не особо шевелятся, предпочитая больше курить да обедать. А на свои возмущения жильцы получают ответ: всё идет по плану. И ведь не возразить: вдруг у них действительно такой план — курить да обедать? Общественник и глава совета многоэтажного дома Николай Мошков наблюдал подобную картину в родном дворе несколько лет, пока совсем не надоело. И тогда мужчина сделал одну вещь, после которой подобные раскопки прекратились. Далее — от первого лица.
На протяжении нескольких лет каждый год в одном и том же месте — во дворе пятиэтажки на Владимировской, 3 — роют яму. Я — глава совета этого дома и помогаю еще некоторым близлежащим домам. Эта проблема у нас постоянная: ежегодно здесь раскапывают трубу с горячей водой. Там идет общая труба на несколько домов. Когда ее начинают ковырять, то по всему микрорайону отключают горячую воду, а раскопанная яма может стоять две недели.
Может, я бы и не парился, но всё это делается к моему дню рождения —
В 2022 году у меня даже жесткий скандал по этому поводу был с начальником конторы, которая эксплуатирует эти трубы. Его потом уволили, а он мне названивал еще три дня и говорил, что он такой хороший, а его уволили. Говорил, что я на него клевещу. На что я отвечал: «Почему клевещу? Я правду говорю: ты — нехороший человек! Роешь постоянно здесь, не контролируешь своих работников, осваиваешь деньги». Прямым текстом так ему и сказал. Я-то за словом в карман не полезу, высказал сразу всё, что о них думаю: о разгильдяйстве, непрофессионализме, очковтирательстве, показухе, лени и дурости. Но, замечу, в жалобах лично его я не упоминал, просто писал: ребята осваивают деньги — разберитесь.
Я каждый раз отправлял пресс-службе СГК фотографии с места раскопа и спрашивал: «Какого хрена вы тут делаете? Почему каждый год в одном и том же месте?» А мне отвечали, что это плановые работы. Но какие плановые работы? Я каждое утро встаю, выхожу и смотрю: работников нет. И на протяжении недели никто не появляется: разрыли и куда-то ушли. В субботу-воскресенье — выходной, они не работают. Прекрасно! А люди сидят без горячей воды.
Порой когда рабочие появлялись, то делали вид, что работали. Я подходил, фотографировал, отправлял фото в пресс-службу и спрашивал: «А что они делают?» А мне рассказывали, например, что они поменяли кусочек трубы длиной 12 сантиметров. Я говорю, мол, где поменяли? Я вообще не видел, чтобы хоть что-то происходило. Говорю: «Я — глава совета дома, имею право увидеть, что вы поменяли. Вы меня пригласите, покажите». Они отвечают: «Мы не обязаны». Не обязаны? Тогда получайте жалобу! И писал в мэрию. А оттуда — из департамента энергетики — мне сообщали, что у энергетиков — плановые работы. На что я писал повторно в мэрию и спрашивал у него (у главы департамента. — Прим. ред.): «Ты уху ел?» А они, видимо, потом смеялись и спрашивали друг у друга: ели ли они уху? Очень комичная ситуация. И это сейчас не метафора: я прямым текстом так и писал. Я всегда так пишу, когда люди не хотят работать.
В общем, каждый день я фотографировал и отправлял фотографии в пресс-службу СГК. А мне: плановый ремонт, плановый ремонт, плановый ремонт… А я каждое утро выхожу и фотографирую — людей нет. Спрашиваю: «Почему люди не работают?» Мне отвечают, мол, на обеде. «Какой обед? Девять часов утра, вы прикалываетесь?» В итоге меня стали игнорировать — перестали отвечать.
Летом прошлого года пришлось поставить видеокамеру и всё заснять. Просто снимали в реальном времени это место круглосуточно. А потом отправили в мэрию претензию со ссылкой на облако, где лежал весь видеоархив. Мне сначала отписку прислали, мол, изучили и ничего плохого не обнаружили. На что я ответил: «Жопы поднимите, откройте файлы и посмотрите, что происходит: там прекрасно видно, как люди сидят, курят и ничего не делают на протяжении недели. Сначала разрыли яму, а потом — зарыли яму».
И вот после этого рыть перестали. В этом году у нас не копали вообще.
Камера у нас там стоит до сих пор. На всякий случай.
Комментарий СГК. На улице Владимировской в 2020 году капитально отремонтировали тепломагистраль диаметром 630 миллиметров. Трубопроводу на момент ремонта было
Этим летом масштабный ремонт теплосетей развернулся в центре Новосибирска — НГС описал, с чем пришлось столкнуться горожанам.