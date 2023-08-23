«Ты уху ел?» Как новосибирец победил ремонтников — они несколько лет подряд откапывали одну и ту же трубу в его дворе

Я каждый раз отправлял пресс-службе СГК фотографии с места раскопа и спрашивал: «Какого хрена вы тут делаете? Почему каждый год в одном и том же месте?» А мне отвечали, что это плановые работы. Но какие плановые работы? Я каждое утро встаю, выхожу и смотрю: работников нет. И на протяжении недели никто не появляется: разрыли и куда-то ушли. В субботу-воскресенье — выходной, они не работают. Прекрасно! А люди сидят без горячей воды.



Порой когда рабочие появлялись, то делали вид, что работали. Я подходил, фотографировал, отправлял фото в пресс-службу и спрашивал: «А что они делают?» А мне рассказывали, например, что они поменяли кусочек трубы длиной 12 сантиметров. Я говорю, мол, где поменяли? Я вообще не видел, чтобы хоть что-то происходило. Говорю: «Я — глава совета дома, имею право увидеть, что вы поменяли. Вы меня пригласите, покажите». Они отвечают: «Мы не обязаны». Не обязаны? Тогда получайте жалобу! И писал в мэрию. А оттуда — из департамента энергетики — мне сообщали, что у энергетиков — плановые работы. На что я писал повторно в мэрию и спрашивал у него (у главы департамента. — Прим. ред.): «Ты уху ел?» А они, видимо, потом смеялись и спрашивали друг у друга: ели ли они уху? Очень комичная ситуация. И это сейчас не метафора: я прямым текстом так и писал. Я всегда так пишу, когда люди не хотят работать.

