Идут по дорогам, отодвигают заборы и заезжают в тупики: как новосибирцы мучаются из-за перерытой Советской — фоторепортаж

В Новосибирске развернулся сезон ремонта теплотрасс: из-за этого в городе разрывают тротуары и дороги, огораживают проезды и ставят препятствия на пути новосибирцев. На днях корреспондент НГС Илья Большаков прогулялся по тихому центру и обнаружил на Советской концентрацию таких работ. Приглядевшись, он заметил, что кое-где проезжая часть сузилась в два раза, пешеходная зона раскопана, а один из перекрестков перекрыт до осени, из-за чего водителям приходится разворачиваться или искать объезд. НГС поснимал для читателей виды Советской, а также узнал у пресс-службы СГК, когда работы завершат.
Советская, 35 и 37
Сначала корреспондент дошел до двора возле домов на Советской, 35 и 37. 2GIS отмечает, что здесь сужение проезжей части сделали на 7,5 метра. На территории меняют трубы — это можно разглядеть на снимках.
— Замена теплосети протяженностью 62 метра в однотрубном исчислении идет по графику. Окончание работ запланировано на конец июля. На праздничные дни, по просьбе городских служб, подрядчик работы приостанавливал, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
Поэтому терпеть неудобства на этом участке горожан придется еще месяц.
Обход раскопок обустроен вдоль дома
Перекресток Чаплыгина и Советской
Далее Илья пригляделся к перекрестку с улицей Чаплыгина. Здесь, по информации СГК, идет полная замена 244-метровой теплосети: устанавливают новые трубы, лотки, строят монолитные тепловые камеры.
Из-за перекрытия водители стали парковаться посреди дороги, жителям приходится пролезать между заборами или обходить несколько машин.
— На всех поворотах к перекрестку Чаплыгина и Советской, где идет модернизация теплосети, установлены знаки с предупреждением о тупике, — рассказала Наталья Барсукова.
Несмотря на знаки тупика, водители со всех сторон пытаются проехать, но в итоге разворачиваются и уезжают.
Пешеходная зона ул. Максима Горького
Также корреспондент наткнулся на ремонт на улице Максима Горького — вдоль Первомайского сквера. Оказалось, что здесь работы ведут другие энергетики — не СГК, а РЭС (электросети).
Работы ведутся и с другой стороны; когда планируется завершение работ — в РЭС еще не ответили.
Улица Советская, дом 51
Еще одним неудобным участком оказалась дорога возле Советской, 51. Вот только здесь в то время не было ни рабочих, ни техники.
Пресс-служба СГК прокомментировала отсутствие рабочих.
— В целом городе большой объём ремонтов — при неотложных дефектах, влияющих на горячее водоснабжение, бригада может быть перенаправлена на экстренные работы. Планируем устранить все повреждения до 5 июля. Один дефект на теплосети уже устранили, в процессе ремонта были обнаружены новые повреждения, — уточнила Наталья Барсукова.
Ремонты труб — не единственный вид работ, который летом проводит СГК. Каждый раз после окончания отопительного сезона в городе стартуют гидравлические испытания — полный перечень их сроков можно посмотреть здесь.