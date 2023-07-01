Идут по дорогам, отодвигают заборы и заезжают в тупики: как новосибирцы мучаются из-за перерытой Советской — фоторепортаж

В Новосибирске развернулся сезон ремонта теплотрасс: из-за этого в городе разрывают тротуары и дороги, огораживают проезды и ставят препятствия на пути новосибирцев. На днях корреспондент НГС Илья Большаков прогулялся по тихому центру и обнаружил на Советской концентрацию таких работ. Приглядевшись, он заметил, что кое-где проезжая часть сузилась в два раза, пешеходная зона раскопана, а один из перекрестков перекрыт до осени, из-за чего водителям приходится разворачиваться или искать объезд. НГС поснимал для читателей виды Советской, а также узнал у пресс-службы СГК, когда работы завершат.