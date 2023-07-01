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Фоторепортаж

Идут по дорогам, отодвигают заборы и заезжают в тупики: как новосибирцы мучаются из-за перерытой Советской — фоторепортаж

НГС прошелся по тихому центру, чтобы оценить процесс работ и запечатлеть неудобства

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Упавшее ограждение на перекрестке Советской и Чаплыгина

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В Новосибирске развернулся сезон ремонта теплотрасс: из-за этого в городе разрывают тротуары и дороги, огораживают проезды и ставят препятствия на пути новосибирцев. На днях корреспондент НГС Илья Большаков прогулялся по тихому центру и обнаружил на Советской концентрацию таких работ. Приглядевшись, он заметил, что кое-где проезжая часть сузилась в два раза, пешеходная зона раскопана, а один из перекрестков перекрыт до осени, из-за чего водителям приходится разворачиваться или искать объезд. НГС поснимал для читателей виды Советской, а также узнал у пресс-службы СГК, когда работы завершат.

Советская, 35 и 37

Сначала корреспондент дошел до двора возле домов на Советской, 35 и 37. 2GIS отмечает, что здесь сужение проезжей части сделали на 7,5 метра. На территории меняют трубы — это можно разглядеть на снимках.

Замена труб между домами 35 и 37

Замена труб между домами 35 и 37

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— Замена теплосети протяженностью 62 метра в однотрубном исчислении идет по графику. Окончание работ запланировано на конец июля. На праздничные дни, по просьбе городских служб, подрядчик работы приостанавливал, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

Поэтому терпеть неудобства на этом участке горожан придется еще месяц.

Автомобилисты паркуются прямо перед рабочей зоной

Автомобилисты паркуются прямо перед рабочей зоной

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Обход раскопок обустроен вдоль дома № 35, это позволяет пройти к магазинам первого этажа, но горожане идут другими путями.

Из-за перекрытия новосибирцы ходят по проезжей части

Из-за перекрытия новосибирцы ходят по проезжей части

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Перекресток Чаплыгина и Советской

Далее Илья пригляделся к перекрестку с улицей Чаплыгина. Здесь, по информации СГК, идет полная замена 244-метровой теплосети: устанавливают новые трубы, лотки, строят монолитные тепловые камеры.

Судя по паспорту объекта, реконструкция тепловой сети закончится 15 сентября

Судя по паспорту объекта, реконструкция тепловой сети закончится 15 сентября

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Из-за перекрытия водители стали парковаться посреди дороги, жителям приходится пролезать между заборами или обходить несколько машин.

Пенсионер пытается пройти между ограждениями

Пенсионер пытается пройти между ограждениями

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Один из подъездов к перекрытию, на котором автомобилисты кружат чаще всего

Один из подъездов к перекрытию, на котором автомобилисты кружат чаще всего

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— На всех поворотах к перекрестку Чаплыгина и Советской, где идет модернизация теплосети, установлены знаки с предупреждением о тупике, — рассказала Наталья Барсукова.

Поворот к перекрестку с улицы Красный Проспект

Поворот к перекрестку с улицы Красный Проспект

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Несмотря на знаки тупика, водители со всех сторон пытаются проехать, но в итоге разворачиваются и уезжают.

Пешеходная зона ул. Максима Горького

Также корреспондент наткнулся на ремонт на улице Максима Горького — вдоль Первомайского сквера. Оказалось, что здесь работы ведут другие энергетики — не СГК, а РЭС (электросети).

Разрытый у сквера участок

Разрытый у сквера участок

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Работы ведутся и с другой стороны; когда планируется завершение работ — в РЭС еще не ответили.

Ремонтные работы на улице Максима Горького

Ремонтные работы на улице Максима Горького

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Улица Советская, дом 51

Еще одним неудобным участком оказалась дорога возле Советской, 51. Вот только здесь в то время не было ни рабочих, ни техники.

Яма выглядит достаточно глубокой

Яма выглядит достаточно глубокой

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Пресс-служба СГК прокомментировала отсутствие рабочих.

— В целом городе большой объём ремонтов — при неотложных дефектах, влияющих на горячее водоснабжение, бригада может быть перенаправлена на экстренные работы. Планируем устранить все повреждения до 5 июля. Один дефект на теплосети уже устранили, в процессе ремонта были обнаружены новые повреждения, — уточнила Наталья Барсукова.

Ремонты труб — не единственный вид работ, который летом проводит СГК. Каждый раз после окончания отопительного сезона в городе стартуют гидравлические испытания — полный перечень их сроков можно посмотреть здесь.

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