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На перекрестке Советской и Ленина начали разбирать асфальт второй раз за лето — видео с места

Техника стоит на пешеходном переходе

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Участок оградили

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В Новосибирске на перекрестке улиц Ленина и Советской техника начала разбирать покрытие. Технику и рабочих заметили на участке утром 16 августа.

Судя по кадрам с места, верхнюю часть асфальта снимают с помощью ковша, который стоит на пешеходном переходе. Участок перекрыт сигнальной лентой, рядом стоят знаки, предупреждающие об опасности и дорожных работах. На одном из рабочих надета куртка с логотипом «Сибирской генерирующей компании».

НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Илья Калинин / NGS.RU

В этом году на перекрестке Ленина и Советской уже проводили работы, из-за которых разбирали покрытие. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как тогда выглядел этот участок и места других «раскопок».

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СГКУлица ЛенинаУлица СоветскаяЦентр Новосибирска
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