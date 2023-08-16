На перекрестке Советской и Ленина начали разбирать асфальт второй раз за лето — видео с места

В Новосибирске на перекрестке улиц Ленина и Советской техника начала разбирать покрытие. Технику и рабочих заметили на участке утром 16 августа.
Судя по кадрам с места, верхнюю часть асфальта снимают с помощью ковша, который стоит на пешеходном переходе. Участок перекрыт сигнальной лентой, рядом стоят знаки, предупреждающие об опасности и дорожных работах. На одном из рабочих надета куртка с логотипом «Сибирской генерирующей компании».
НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК.
В этом году на перекрестке Ленина и Советской уже проводили работы, из-за которых разбирали покрытие. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как тогда выглядел этот участок и места других «раскопок».