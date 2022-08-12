Решают за вас: 5 предметов интерьера, которые влияют на вашу жизнь больше всего (обратите внимание на зеркала)

Без фотографий в рамках, памятных мелочей и домашних ароматов сложно создать по-настоящему уютный интерьер. Но эти предметы влияют не только на восприятие места, но и на ваше внутреннее самоощущение. Специально для Wday.ru художник-декоратор Евгений Гриневич рассказал, как создать свое пространство и наполнить его вещами, которые приносят энергию именно вам.
Евгений Гриневич — художник-концептуалист, декоратор интерьеров. Основатель дизайн-бюро UfO Design Vision. Один из немногих авторов в России, кто создает свои выставки «под ключ». Кроме экспонирования, создает пространственное оформление выставки и выступает куратором проектов.
Цветы
Домашние растения и свежие цветы не только украшают квартиру и радуют глаз, но и помогают нам избавиться от пыли, а также быть спокойнее и крепче спать.
— Цветы оказывают прямое влияние на наше эмоциональное состояние благодаря ароматерапии. Так, например, пионы снижают тревожность и улучшают сон, а аромат ромашки приводит в норму давление и успокаивает. Каждый раз, возвращаясь домой и видя перед собой ухоженную оранжерею с цветами на большом окне или живые цветы где-то на столешнице, вы будете становиться более умиротворенной и здоровой. Квартира без цветов, как без жизни, — обычная пещера, — говорит дизайнер.
Специалисты из компании Flying Flowers говорят, они даже способны улучшить ваш сон. Так, для спальни нужно выбирать определенные виды цветов.
В первую очередь для качественного сна в спальню стоит поставить лаванду. Она обладает успокаивающим действием.
— Этот цветок добавляют во многие средства, снимающие стресс и помогающие справиться с бессонницей, — рассказывают эксперты.
Также эксперты советуют присмотреться к спатифиллуму — это популярное комнатное растение семейства ароидных. В топ-3 растений для спальни вошла также сансевиерия, или «тещин язык» — цветок из семейства спаржевых с длинными, плотными и вытянутыми листьями.
Живопись и фотографии
Это не просто картины и фотокарточки, такие детали расскажут о владельце квартиры чуть больше и, если нужно, смогут визуально скорректировать пространство.
Дизайнер говорит, что для дома хорошо подойдут изображения природы и сюжеты, несущие позитив. Например, картины с наступлением весны, рассветом, птицами или цветами. Не забывайте важное правило: картина должна излучать тепло лично для вас, даже если для других она кажется странной или, наоборот, блеклой.
В интерьере также можно применить такую психологическую технику, как карта желаний. Человека просят подобрать изображения, символизирующие его цели и мечты. Этот коллаж может стать украшением вашего жилища.
— Что касается фотографий — есть ряд культур, не одобряющих изображения живых людей в жилом пространстве. В нашем же менталитете всё наоборот: люди с удовольствием украшают свой дом фотографиями родных, друзей и любимых домашних питомцев. Такие снимки, несомненно, согреют душу, поднимут настроение и улучшат энергетику вашего пространства, — считает Евгений Гриневич.
Суеверия всё еще имеют большую силу, несмотря на то, что мы живем в 21 веке. Мы собрали список самых неудачных подарков на свадьбу согласно приметам, удивительно, но именно их очень часто встретишь на торжествах (везде есть дядюшка с чайником).
Зеркала
По мнению дизайнера, большое зеркало — обязательный предмет интерьера для любой женщины. Плюсом к очевидной пользе оно визуально расширяет пространство и увеличивает количество «воздуха» в помещение.
Евгений Гриневич предупреждает: лучше не ставить зеркало, например, напротив кровати. Если ночью вы проснетесь и увидите свое отражение — это может быть не очень приятная встреча, многих людей пугают такие моменты.
— С зеркалами связано слишком много необоснованных суеверий. Например, страх устанавливать старинные зеркала. Хотя они могут стать одним из центральных акцентов в интерьере. Эстетически привлекательные, в фактурных больших рамах, с интересной историей — такие зеркала будут местом притяжения, — говорит Евгений.
Уютные детали
Запах в доме или квартире запоминается гораздо больше, чем например, цвет дивана в гостиной. Вы можете выбрать, как у вас будет пахнуть: может быть, свежими булочками с корицей или утренней зимней прохладой.
Эксперт предупреждает: запах не должен быть слишком ярким или резким, чтобы не надоесть. С помощью парфюма для дома можно создать у гостей вашей квартиры стойкую положительную ассоциацию именно с вами.
Также Евгений советует отказаться от надоевших всем магнитиков на холодильник. Гораздо интереснее смотрятся памятные мелочи, которые много значат именно для вас. Не обращайте внимание на то, что для других это могут быть просто камешки или бумажки. Для вас это камешки с лучшего отпуска в жизни и билет на самолет со свадебного путешествия. Отведите этим мелочам достойное место в вашем доме.
Признаки негативной энергии в доме
Если вы всё сделали, чтобы было уютно, а вам всё еще некомфортно в собственном доме, возможно там появилась плохая энергия. Например, прерывистый и беспокойный сон или постоянный беспорядок — уже достаточные сигналы. Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова объяснила, почему негативная атмосфера — это не выдумки и откуда берется неприятное чувство в собственном доме.
В гостях хорошо, а дома хуже
Если вам дома хуже, чем везде, и всё время хочется что-то поменять, возможно, в вашей квартире накопилась плохая энергия.
— Дом — это место, где вам уютно и комфортно, куда хочется возвращаться после долгого дня или отъезда. Это место, которое наполняет вас силой и дает энергию на следующий день. Если таких эмоций возвращение домой не вызывает, то есть повод задуматься, — отмечает психолог.
По мнению специалиста, нежелание возвращаться в собственный дом — главный маркер того, что в нём накопился негатив. Подумайте о том, что может заряжать этот сгусток энергии — ссоры между членами семьи или беспорядок в вещах.
«Нечистая» сила, или Как бардак портит карму
Если, чтобы начать убираться, вам надо долго собираться с мыслями, а в середине уборки накатывает усталость — это еще один признак негативной энергии. По мнению эксперта, тут дело — в нарушении гармонии. Небрежно брошенные вещи и грязные полы убивают уют, неуютное жилье сложно полюбить, а в нелюбимый дом не хочется возвращаться.
— Получается замкнутый круг с общим знаменателем — отрицательная энергия, которая достигается захламлением, загрязнением и нелюбовью к своему дому, — поясняет Елена Ярикова.
Еще 3 признака, что в вашем доме много негативной энергии — в нашем материале.
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