Решают за вас: 5 предметов интерьера, которые влияют на вашу жизнь больше всего (обратите внимание на зеркала)

Цветы

Домашние растения и свежие цветы не только украшают квартиру и радуют глаз, но и помогают нам избавиться от пыли, а также быть спокойнее и крепче спать.

— Цветы оказывают прямое влияние на наше эмоциональное состояние благодаря ароматерапии. Так, например, пионы снижают тревожность и улучшают сон, а аромат ромашки приводит в норму давление и успокаивает. Каждый раз, возвращаясь домой и видя перед собой ухоженную оранжерею с цветами на большом окне или живые цветы где-то на столешнице, вы будете становиться более умиротворенной и здоровой. Квартира без цветов, как без жизни, — обычная пещера, — говорит дизайнер.