Выдыхайте: как быстро сбросить напряжение и настроиться на позитив (есть одно простое упражнение)

Что, если вы осознали, что негативные эмоции, которые вы испытываете, не ваши? А вы просто «зеркалите» чувства супруга или ребенка, который на что-то обижен. Сразу скажите себе, что их вины в том нет, вам они зла не желают и передают свой накал не специально. Просто вы эмпатичны к своим близким. Не принимайте крики, злобные взгляды и укоры близко к сердцу. Лучше помогите им обнаружить истинную причину гнева по нашей схеме и действуйте сообща.