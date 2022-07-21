Выдыхайте: как быстро сбросить напряжение и настроиться на позитив (есть одно простое упражнение)
Всего три шага помогут перестать психовать и ненавидеть весь мир
Про то, как легко захлестывают отрицательные эмоции и как непросто выбраться из подавленного состояния, когда кажется, что всё плохо, вокруг только недоброжелатели, а впереди ни одного светлого луча, знает, наверное, каждый. Наши коллеги из Marieclaire.ru научились избавляться от негатива — в этом им помогла автор игры исполнения желаний «Привет, Вселенная!», телезвезда, коуч и блогер Лиля Правда.
Упражнение «Айсберг гнева» — это классический прием в психологии, его разработала американка Эшли Липман. Суть в том, чтобы представить раздражающую ситуацию в виде айсберга: конкретное событие как верхушку, а его причины как массивное основание ледяной глыбы. Чтобы потопить айсберг, нужно «расплавить» его снизу.
Инструкция по выполнению
Шаг 1. Осознайте, что эмоции скоро ослабнут.
Автохам подрезал на повороте, а противная старуха нарочно наступила вам на белый кроссовок. Внутри всё клокочет, правда? Представьте, что вы будете чувствовать по этому поводу завтра. А через неделю? Будет ли вам обидно спустя месяц или вы вряд ли уже вспомните этот инцидент? Имеет ли он значение для вас через год? Ощутили, что гнев прямо сейчас начал утихать, — тогда идем дальше.
Шаг 2. Определите источник злости и избавьтесь от него.
Задайте себе вопрос: что именно лежит в основании вашего «айсберга»? В одинаковых ситуациях людей могут цеплять различные триггеры. Важно понять, что не так именно для вас, почему вы злитесь, испытываете гнев, находитесь в отчаянии. Действительно ли виной брюзжание старушки или это стало лишь последней каплей, а истинная причина уныния в другом? После того, как вы трезво оцените ситуацию, разберете ее у себя в голове и сделаете выводы, приступайте к ликвидации первоисточника негативных мыслей.
Помните, что отрицательные эмоции вытягивают энергию, которая необходима для полноценной жизни и успехов на личном фронте или на работе. Без сил человек становится озлобленным и апатичным. Положительные эмоции же, напротив, энергию добавляют.
Шаг 3. Замените негатив позитивом.
Включите в распорядок дня дела, которые вас точно порадуют. Посмотрите вдохновляющий фильм или начните читать новую книгу любимого автора. Вам может быть сложно отринуть гнев и переключиться в «мирный режим», но только вы сами сможете настроить себя на лучшее.
Что, если вы осознали, что негативные эмоции, которые вы испытываете, не ваши? А вы просто «зеркалите» чувства супруга или ребенка, который на что-то обижен. Сразу скажите себе, что их вины в том нет, вам они зла не желают и передают свой накал не специально. Просто вы эмпатичны к своим близким. Не принимайте крики, злобные взгляды и укоры близко к сердцу. Лучше помогите им обнаружить истинную причину гнева по нашей схеме и действуйте сообща.
Одного такого упражнения может быть недостаточно, лучше сочетать несколько методик сразу. А их существует немало, какие-то будут на вас действовать, а некоторые покажутся неэффективными. Тут всё индивидуально. Одному достаточно выпить воды и подышать, а другому необходимо серьезно поработать с психотерапевтом. Иногда хватит один раз проговорить проблему, а с некоторыми эмоциями нужно бороться ежедневно.
Но руки опускать нельзя, как раз наоборот. Идите по собственному пути и не сдавайтесь. И помните: чем дольше вы живете с негативом, тем сложнее будет от него избавиться.