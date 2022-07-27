«Недосып, бардак и ссоры»: как понять, что в вашем доме много негативной энергии
Плохие эмоции «выгоняют» гостей и мешают отдыхать
Если вам кажется, что в доме появилась плохая энергия, то, может, вам не кажется? Тревожный сон и постоянный беспорядок — уже серьезные маячки. Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала нашим коллегам из Marieclaire, почему негативная атмосфера — это не выдумки, откуда она берется и как без экстрасенсов и экзорцистов определить, что дому нужна позитивная перезагрузка.
В гостях хорошо, а дома хуже
А еще дома хуже, чем на работе, в отпуске, командировке и даже супермаркете по соседству? Если вы ответили на этот вопрос да, то у эксперта Елены Яриковой для вас плохие новости.
— Дом — это место, где вам уютно и комфортно, куда хочется возвращаться после долгого дня или отъезда. Это место, которое наполняет вас силой и дает энергию на следующий день. Если таких эмоций возвращение домой не вызывает, то есть повод задуматься, — отмечает психолог.
По мнению специалиста, нежелание возвращаться в собственный дом — главный маркер того, что в нём накопилась плохая энергия. Подумайте о том, что может заряжать этот сгусток негатива — ссоры между членами семьи или беспорядок в вещах?
«Нечистая» сила, или Как бардак портит карму
Если вам сложно держать жилье в чистоте и красоте, это еще один признак негативной энергии в нём. Причина — в нарушении гармонии. Небрежно брошенные вещи и грязные полы убивают уют, неуютное жилье сложно полюбить, а в нелюбимый дом (привет, первый пункт!) не хочется возвращаться.
— Получается замкнутый круг с общим знаменателем — отрицательная энергия, которая достигается захламлением, загрязнением и нелюбовью к своему дому, — поясняет Елена Ярикова.
«Даже чаю не попьете?»: проверяем плохую энергию на гостях
В дом с приятной и теплой энергией любят приходить родные и близкие. Друзья с удовольствием принимают приглашение отметить вместе праздники и не против в свободную минутку заскочить на чашечку кофе. Но если те, с кем вам спокойно и весело, из раза в раз облетают ваше гнездышко стороной, есть повод задуматься. Дискомфорт, который испытывают гости, может свидетельствовать о том, что накопившийся негатив испортил погоду в доме.
Место бессилия: дом с плохой энергией съедает вашу собственную
Фраза «Мой дом — моя крепость» может и звучит как штамп, но своей справедливости не теряет. Дома мы хотим чувствовать себя в безопасности. Именно здесь мы снимаем с себя груз забот и рутины, чтобы расслабиться, перезагрузиться и напитаться новой энергией. Вопрос в том, хорошей она будет или плохой.
Дом с высокой концентрацией негатива не просто перестает быть местом силы. Он будто высасывает из своих жильцов ресурсы, приумножая усталость. Так что если дома вы чувствуете себя разбитым — это указывает на то, что плохой энергии здесь больше.
— Там, где сосредоточен негатив, энергия не прибывает, а наоборот, уходит, внутренние ресурсы заканчиваются быстрее. По этой же причине в таких квартирах жители часто имеют проблемы со сном, — добавляет Елена Ярикова.
Напряжение витает в воздухе
Негативную энергию нельзя потрогать, но можно почувствовать. Когда на смену тихим голосам, вежливому общению и спокойствию приходят повышенный тон, упреки и постоянные конфликты, плохая энергия будто заполняет собой пространство, вытесняя из него все позитивное и светлое. Она накаляет атмосферу, и это напряжение передается всем, кто находится в ее зоне действия.