«Недосып, бардак и ссоры»: как понять, что в вашем доме много негативной энергии

В гостях хорошо, а дома хуже

А еще дома хуже, чем на работе, в отпуске, командировке и даже супермаркете по соседству? Если вы ответили на этот вопрос да, то у эксперта Елены Яриковой для вас плохие новости.



— Дом — это место, где вам уютно и комфортно, куда хочется возвращаться после долгого дня или отъезда. Это место, которое наполняет вас силой и дает энергию на следующий день. Если таких эмоций возвращение домой не вызывает, то есть повод задуматься, — отмечает психолог.



По мнению специалиста, нежелание возвращаться в собственный дом — главный маркер того, что в нём накопилась плохая энергия. Подумайте о том, что может заряжать этот сгусток негатива — ссоры между членами семьи или беспорядок в вещах?

