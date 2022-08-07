Полотенца и цветы: экстрасенс объяснила, что ни в коем случае нельзя дарить на свадьбу (это часто презентуют молодоженам)

Часы

Примета говорит, что семья сохранится до тех пор, пока часы не прекратят свой ход. Неприятно, правда? Тревожно смотреть на часики, которые тебе отмеряют время счастья. А вдруг остановятся. Так что воздержитесь от такого подарка.

Антиквариат

Дело в том, что даже самые ценные реликвии имеют накопленную энергетику, которая может негативно сказаться на будущем молодоженов.

— Даже если вам кажется, что вот эта статуэтка принесет счастье, не проверяйте ваши предположения опытным путем, тем более если вы не знаете точно, кому вещь принадлежала и как сложилась судьба ее прежнего владельца. Повторение чужих ошибок она может принести с той же вероятностью, а это абсолютно ни к чему. Кстати, если вы дарите картину, пусть даже неантикварную, обратите внимание, чтобы на ней не был изображен, например, один человек. Это сулит скорое одиночество, — объясняет Виктория.