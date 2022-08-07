Полотенца и цветы: экстрасенс объяснила, что ни в коем случае нельзя дарить на свадьбу (это часто презентуют молодоженам)
В черный список попали зеркала, ножи, жемчуг и чемоданы. Так что ломаем голову дальше
Несмотря на то что мы живем в XXI веке, многие до сих пор верят в плохие приметы и суеверия, в том числе и касательно подарков. Поэтому не принято дарить часы, носовые платки, пустые кошельки, белые тапочки и еще много других вещей, которые не принесут ничего хорошего, согласно народным приметам. О том, какие существуют приметы при дарении подарков на свадьбу и что ни в коем случае нельзя преподносить молодоженам, у эксперта узнали наши коллеги из Wday.ru.
Виктория Райдос — победительница шоу «Битва экстрасенсов. 16 сезон», участница проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2018 г.) на канале «ТНТ».
Единственный запрет, который хоть как-то соблюдается на современных свадьбах, — это то, что нельзя видеть невесту накануне свадьбы и, конечно же, не стоит подглядывать до церемонии за будущей женой в свадебном платье. Зачем испытывать судьбу, да и насмотритесь еще.
А вот к выбору подарков люди часто подходят довольно легкомысленно, и очень даже напрасно. Ведь и тут можно навлечь беду на будущую семью, вольно или невольно. Виктория Райдос перечислила вещи, которые дарить на свадьбу ни в коем случае нельзя.
Часы
Примета говорит, что семья сохранится до тех пор, пока часы не прекратят свой ход. Неприятно, правда? Тревожно смотреть на часики, которые тебе отмеряют время счастья. А вдруг остановятся. Так что воздержитесь от такого подарка.
Антиквариат
Дело в том, что даже самые ценные реликвии имеют накопленную энергетику, которая может негативно сказаться на будущем молодоженов.
— Даже если вам кажется, что вот эта статуэтка принесет счастье, не проверяйте ваши предположения опытным путем, тем более если вы не знаете точно, кому вещь принадлежала и как сложилась судьба ее прежнего владельца. Повторение чужих ошибок она может принести с той же вероятностью, а это абсолютно ни к чему. Кстати, если вы дарите картину, пусть даже неантикварную, обратите внимание, чтобы на ней не был изображен, например, один человек. Это сулит скорое одиночество, — объясняет Виктория.
Если уж решились подарить картину, выбирайте сюжет с парой либо что-то безобидное — пейзажи, натюрморт и
Хрусталь
И не только он. Если вещи могут легко разбиться и сломаться, они станут символом хрупкости отношений в паре, которую вы поздравляете эти подарком. Вы же не этого хотели, правда?
— С одной стороны, это напоминание о том, что отношения стоит беречь и ими дорожить, но с другой стороны, примета предрекает ссоры и расставание, если такой подарок вручен именно на свадьбу. А если вы все же решили подарить вазу, то пусть она будет заполнена цветами, ведь пустой сосуд предвещает бездетность в будущем, — предостерегает Виктория.
Свечи
Они считаются символом быстротечности любви — быстро загорелись и также быстро погасли. После такого подарка, по приметам, брак может быть не очень долгим и не совсем счастливым.
Режущие и колющие предметы
С точки зрения эзотерики плохой подарок на свадьбу все, что колет и режет. Ножи, вилки, булавки — все это по приметам, приводит к ссорам и длительным распрям между влюбленными.
— Красивый столовый набор, который вам хочется преподнести молодым, сослужит им дурную службу. И если по любому иному поводу примету можно обойти, взяв символическую плату за подарок, то на свадьбу это не сработает. То, что плохо, хорошим не станет, — считает Виктория Райдос.
Жемчуг
Конечно, жемчуг идет большинству невест, но не спешите придумывать такой подарок для новобрачных. Приметы говорят, что жемчуг — к слезам, и эти слезы будут не от счастья. Также жемчуг сулит развод и супружескую неверность.
Если уж вам страсть как хочется подарить именно его, лучше выбрать не единичный, а парный вариант украшений и на свадьбу его «одолжить», а не подарить. А уже после праздника, в другой день, великодушно разрешить не возвращать.
— Если жемчуг в единичном экземпляре — он всегда будет в поиске второй половинки, становясь драгоценностью, притягивающей одиночество. Поэтому дарить принято парное изделие и никак иначе. А вот жених невесте может сделать такой подарок. Более того, в прежние времена на свадьбах руки молодоженов обматывали жемчужной нитью. Это было символом, что отныне двое есть единое целое, а заключенный союз нерушим и прочен как сами жемчужины, — рассказывает Виктория.
Цветы
К выбору букету на торжество нужно относиться тоже очень внимательно. Табу — красные розы, во-первых, это цветы с шипами, да еще и красный — цвет страсти, если есть желание — такое может себе позволить только жених.
— Не стоит дарить нарциссы, так как это цветок для натур самовлюбленных и точно не подойдет для молодой пары, чья любовь предполагается взаимной. Орхидеи, лилии и любые другие цветы с тяжелым ароматом пусть останутся в цветочном магазине. Неудачным выбором будут маки, они символизируют вечный сон, а не будущую совместную жизнь. Гвоздики тоже не подойдут, это цветы для официальных юбилеев и вообще считаются, скорее, «мужскими». Гладиолусы и камелии называют предвестниками горя, поэтому на свадьбу их тоже не дарят, — заключает Райдос.
Текстиль для дома
Полотенце или комплект постельного белья считается хорошим и классическим подарком на свадьбу, но приметы сулят обратное. Наши предки бы сказали, что это совсем неудачный подарок. Дело в том, что полотенца и простыни ассоциировались у них с погребальным саваном и были ритуальными похоронными предметами. Такой подарок по примете может привести к скорой гибели одного из супругов, так что ну его.
И еще неудачные варианты
В список нежелательных подарков входят, помимо прочего, еще и зеркала — они могут вызвать болезни, ссоры, предательства, потому что, по мнению эзотериков, являются порталами в иные миры.
Лучше отказаться от идеи подарить чайник — он к разводу в семье — и не покупать молодой паре чемоданы — символы незавершенного пути. Хотя чемоданы кажутся хорошим подарком, но приметы говорят обратное.
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