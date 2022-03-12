Поставим возле кровати: 3 комнатных растения, которые гарантированно улучшат сон и настроение

Домашние растения не только украшают интерьер и частично избавляют пространство от пыли, но и, по мнению экспертов, способны улучшить ваш сон. Правда, для этого нужно выбирать определенные виды цветов. Какие именно — рассказали флористы для журнала Marie Claire.



По словам специалистов из компании Flying Flowers, флора в помещении оказывает благотворное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. И первое растение, которое стоит поставить в спальне для крепкого сна, — это лаванда. Она известна своим успокаивающим действием, часто масла этого цветка используют в спа-салонах.