Поставим возле кровати: 3 комнатных растения, которые гарантированно улучшат сон и настроение

Домашние растения не только украшают интерьер и частично избавляют пространство от пыли, но и, по мнению экспертов, способны улучшить ваш сон. Правда, для этого нужно выбирать определенные виды цветов. Какие именно — рассказали флористы для журнала Marie Claire.
По словам специалистов из компании Flying Flowers, флора в помещении оказывает благотворное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. И первое растение, которое стоит поставить в спальне для крепкого сна, — это лаванда. Она известна своим успокаивающим действием, часто масла этого цветка используют в спа-салонах.
— Этот цветок добавляют во многие средства, снимающие стресс и помогающие справиться с бессонницей, — рассказывают эксперты.
Следующий цветок, к которому стоит присмотреться, — это спатифиллум, популярное комнатное растение семейства ароидных.
— Спатифиллум — отличное растение, которое улучшает сон. Оно фильтрует воздух в помещении и повышает влажность, что помогает вам легче дышать. Цветки спатифиллума также поглощают переносимые по воздуху споры плесени, которые могут быть аллергенами, — рассказывают эксперты, добавляя, что спатифиллум в спальне помогает своему владельцу «просыпаться более отдохнувшим».
Третье растение, которое способствует качественному сну, — сансевиерия или «тещин язык». Это цветок из семейства спаржевых с длинными, плотными и вытянутыми листьями.
Сансевиерия известна своей способностью поглощать токсины и превращать углекислый газ в кислород даже ночью (большинство растений делают это только днем). Всё это способствует быстрому засыпанию и качественному и крепкому сну.
— Повышенный уровень кислорода также полезен для психического здоровья, поскольку способствует увеличению энергии и улучшению настроения, — подчеркивают флористы.
Сансевиерия довольно неприхотлива, поливать ее нужно лишь раз в несколько недель, когда почва полностью высыхает.
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