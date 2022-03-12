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Поставим возле кровати: 3 комнатных растения, которые гарантированно улучшат сон и настроение

Флористы рассказали, какие цветы выбрать для спальни, если хотите раз и навсегда избавиться от проблем со сном

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Можно положить рядом с кроватью пучок сушеной лаванды или же поставить горшок с живым растением

Можно положить рядом с кроватью пучок сушеной лаванды или же поставить горшок с живым растением

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Домашние растения не только украшают интерьер и частично избавляют пространство от пыли, но и, по мнению экспертов, способны улучшить ваш сон. Правда, для этого нужно выбирать определенные виды цветов. Какие именно — рассказали флористы для журнала Marie Claire.

По словам специалистов из компании Flying Flowers, флора в помещении оказывает благотворное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. И первое растение, которое стоит поставить в спальне для крепкого сна, — это лаванда. Она известна своим успокаивающим действием, часто масла этого цветка используют в спа-салонах.

— Этот цветок добавляют во многие средства, снимающие стресс и помогающие справиться с бессонницей, — рассказывают эксперты.

Следующий цветок, к которому стоит присмотреться, — это спатифиллум, популярное комнатное растение семейства ароидных.

Важный нюанс — спатифиллум стоит держать подальше от прямых солнечных лучшей и регулярно поливать, сохраняя почву влажной

Важный нюанс — спатифиллум стоит держать подальше от прямых солнечных лучшей и регулярно поливать, сохраняя почву влажной

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— Спатифиллум — отличное растение, которое улучшает сон. Оно фильтрует воздух в помещении и повышает влажность, что помогает вам легче дышать. Цветки спатифиллума также поглощают переносимые по воздуху споры плесени, которые могут быть аллергенами, — рассказывают эксперты, добавляя, что спатифиллум в спальне помогает своему владельцу «просыпаться более отдохнувшим».

Третье растение, которое способствует качественному сну, — сансевиерия или «тещин язык». Это цветок из семейства спаржевых с длинными, плотными и вытянутыми листьями.

Сансевиерия любит яркий, но непрямой свет

Сансевиерия любит яркий, но непрямой свет

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Сансевиерия известна своей способностью поглощать токсины и превращать углекислый газ в кислород даже ночью (большинство растений делают это только днем). Всё это способствует быстрому засыпанию и качественному и крепкому сну.

— Повышенный уровень кислорода также полезен для психического здоровья, поскольку способствует увеличению энергии и улучшению настроения, — подчеркивают флористы.

Сансевиерия довольно неприхотлива, поливать ее нужно лишь раз в несколько недель, когда почва полностью высыхает.

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