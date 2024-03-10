Не буду бросать, а то растолстею: как перестать курить и не набрать вес — советы врачей

Почему появляется лишний вес?

Польза от отказа от сигарет в разы превышает потенциальный вред для внешности. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт «Гемотеста», объясняет, что есть несколько причин, почему появляются лишние килограммы.

— Никотин немного ускоряет обмен веществ, поэтому организм курильщика сжигает энергию примерно на 15% быстрее, чем некурящего. На то, чтобы организм перестроился, требуется время — в среднем около месяца. В этот период, чтобы не набрать лишний вес, нужно внимательнее следить за калорийностью пищи и стараться быть физически активным каждый день, потому что тело действительно будет сжигать еду медленнее. Кроме того, никотин подавляет чувство голода, что тоже не способствует набору веса, — говорит врач.