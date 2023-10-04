«Думала, убью кого-то, а потом вспомнила, что сигарета есть». Честный рассказ пенсионерки о том, как она бросила курить

Непростая жизнь

Когда мне было 29 лет, мы разводились с мужем и на нервной почве я начала курить. Это стало для меня ритуалом: утром встала, кофе налила, покурила. Куда-то поехала — сигарету в зубы, пошла. Из автобуса, из электрички, из метро вышла — затянулась. С подругами выпить, закусить — ну как без этого? Мне нравилось в курении абсолютно всё: и ритуал, и процесс, и вкус. Я элегантно дымила длинные коричневые сигареты, покупала красивые зажигалки.



У меня в семье никто не страдал этой вредной привычкой: ни муж, ни три сына. У меня с ними антагонизм полный, поэтому я и курила. Еще подруга моя приносила мне антидепрессанты, когда работала в психиатрической больнице. Таблеточку выпьешь — три дня как дура. Нервы треплют, а тебе плевать. Параллельно я курила. Но с тех пор, как она умерла, такие таблетки я достать уже не могу без рецепта.