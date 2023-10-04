«Думала, убью кого-то, а потом вспомнила, что сигарета есть». Честный рассказ пенсионерки о том, как она бросила курить

Несмотря на пропаганду вреда табака, россияне продолжают курить. Людей не пугают неприятные картинки на пачках и страшилки о недолгой жизни. Не останавливает их и рост цен на вредную продукцию. Пенсионерка Марина в 66 лет бросила вредную привычку после 37-летнего стажа и подробно рассказала в колонке для портала MSK1.RU, почему и как смогла справиться с ней.
Непростая жизнь
Когда мне было 29 лет, мы разводились с мужем и на нервной почве я начала курить. Это стало для меня ритуалом: утром встала, кофе налила, покурила. Куда-то поехала — сигарету в зубы, пошла. Из автобуса, из электрички, из метро вышла — затянулась. С подругами выпить, закусить — ну как без этого? Мне нравилось в курении абсолютно всё: и ритуал, и процесс, и вкус. Я элегантно дымила длинные коричневые сигареты, покупала красивые зажигалки.
У меня в семье никто не страдал этой вредной привычкой: ни муж, ни три сына. У меня с ними антагонизм полный, поэтому я и курила. Еще подруга моя приносила мне антидепрессанты, когда работала в психиатрической больнице. Таблеточку выпьешь — три дня как дура. Нервы треплют, а тебе плевать. Параллельно я курила. Но с тех пор, как она умерла, такие таблетки я достать уже не могу без рецепта.
Если мою жизнь рассказать, взбеситься можно на половине истории. Я без этих таблеток давно на том свете была бы, ведь младший сын наркоманом был, и в какой-то момент его не стало. Девять лет я на них сидела, а когда сын умер, тем более без антидепрессантов не могла. Споры, ссоры в семье, а потом: «Мама, помогай!» Забрало упало, копье в руки — и на коня. Я решала их проблемы, справлялась.
Пятнадцать лет назад старший сын купил мне путевку в санаторий, но для того, чтобы туда поехать, потребовалось пройти обследование. Я боялась получить результаты анализов, потому как была уверена, что умираю. Думала, что из-за продолжительного курения и такого количества выпитого спирта на военном заводе у меня всё «зашлаковано», забито и развился рак легких последней стадии. Шла на флюорографию как на смерть. Я спрашиваю: «Ну что, какая стадия рака?» А они ответили, что у меня легкие как у младенца — идеальные, даже жесткого дыхания нет. Ну я в полном праве и продолжала курить.
Испугалась ХОБЛа
У соседки Гали, которую моя собака всё сожрать хочет, два года назад умерла мама. Она мне часто рассказывала о самочувствии больной матери, которой диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. На меня произвела сильное впечатление эта история: мать Гали была пьющая, курящая и последний год перед смертью из больниц не вылезала. Дочке даже пришлось купить специальный аппарат для дыхания, иначе она задыхалась. Женщина была крупная, еще и отекала, поэтому я по-соседски помогала дотащить ее до машины или больницы. И как только она попадала в больницу, ее сразу отправляли в реанимацию.
Она не курила, пока лежала там. У нее трубки были во всех местах, ни есть, ни спать не могла. Ее выписывают, тут же она покупает сигареты и идет курить. И так до следующей больницы. Ее в обычную палату не клали, она сразу попадала в реанимацию.
Я, конечно, тогда всё равно курила. У меня же ХОБЛа не было. Последние два раза перед смертью эта женщина лежала в Подольске, ее дочка рассказала, что присутствовала при бронхоскопии. Это когда в горло вставляют шланг, внутрь закачивают жидкость, чтобы она заливалась в бронхи. После этого мама Гали плевалась, ее рвало, просто выворачивало. В общем, глаза на лоб у меня полезли, как я об этом узнала. Потом она должна была эту жидкость выплюнуть, а что не получалось — выкачивали доктора, потом опять заливали. Она мне это рассказывала, я в шоке была. Если бы это видели люди, они курить бы бросили сразу. Меня подобное очень впечатлило.
Еще одного соседа как-то встретила, он тоже бросил курить. Смотрю, мордатый какой-то стал, спрашиваю: «Что с тобой? Ты чего так отожрался?» Он сказал, что бросил курить. А начал еще до школы. Говорит, мол, ты кури, а я поближе подойду, понюхаю. Оказывается, он заболел ковидом и с трудом выжил. Его жена чуть ли не на руках в туалет носила, даже горшок под кроватью стоял. И первое, что он сделал, когда начал ходить, — покурил: затянулся и чуть не умер. Всё — как отрезало. Я говорю: «Андрюша, ты герой!»
Попытки бросить
В какой-то момент я подумала, что мне скоро семьдесят лет, стыдно уже курить. Не двадцать, а такой антураж, зачем он нужен? И начала искать в интернете способы бросить, а там всё за деньги. Перешла на электронные сигареты. Пробовала разные: и дорогие, и дешевые. В итоге от них то нога отнимется, то рука.
Потом я купила в аптеке никотиновую жвачку. Она на вкус как сигарета, противная. А поскольку у меня зубы искусственные, какая мне жвачка? Я замучилась ее выковыривать из всех щелей. Чуть не сломала свои протезы, они же денег стоят.
Потом я купила никотиновый спрей и брызнула. Мозги вскипели, такое было впечатление, что бомба взорвалась и вышибло черепную коробку. Вылезли глаза, у меня стали ватные ноги, и я шлепнулась на снег, зима была. Из-за этого не могла идти, сидела в сугробе, как дура. В итоге курить не хотела где-то час.
Дома никогда я не курила, только когда шла куда-то. Решила сигареты больше не брать с собой. В итоге стала приходить с рынка очень быстро. И первым делом бросала всё, хватала сигареты и бежала на улицу курить.
Я читала книги о том, как бросить, — ничего не помогло. Потом начала в интернете искать гипнотизера, чтобы он меня закодировал. Ну алкашей же могут? У нас на столбах висели объявления в духе «помощь наркозависимым». Я им позвонила, они поржали. Цены, конечно, на нормальных гипнотизеров с отзывами космические.
Я пыталась сама уменьшать количество сигарет. Мне надо было, чтобы кто-то хвалил меня за старания. За то, что я, например, сегодня выкурила на одну сигарету меньше, чем вчера. А некому, всем всё равно.
Помощь врачей
Встречаю как-то раз знакомую, которая курить начала раньше меня. Говорю ей, что хочу бросить, но это дорого. А она мне отвечает, что сама бросила три дня назад. Я спрашиваю, сколько? Говорит: «Бесплатно». Оказывается, есть клиника государственная, так и называется — «Центр профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей». Знакомая дала мне телефон и адрес.
Я позвонила и записалась. Думаю, раз бесплатно, попробую. Они меня первым делом спросили про мотивацию. Да никакой у меня мотивации, не знаю я! Ладно. Едем дальше.
Для начала надо было определить дату, к которой я хочу бросить вредную привычку. Я начала ездить в центр в апреле, а 21 мая у меня день рождения. Мне пообещали, что к этому времени я курить не буду.
Меня смотрели нарколог, терапевт, измерили уровень СО2. Как и 15 лет назад, сказали, что легкие как у ребенка. Даже засомневались, как это возможно.
Потом направили на физиотерапию головы. Это такое изобретение в виде короны, с разных сторон электроды вставляют и воздействуют на мозг. Оно дребезжит, а врачи подбирают силу тока, типа электрофореза. Полчаса сидишь раз в неделю с закрытыми глазами и балдеешь под музыку. Короче, тоже фигня полная.
Раз в неделю я ездила к психотерапевту. Они для меня удобно подобрали график, чтобы я за один день приезжала на две процедуры сразу. С психологом тоже ерунда: «У вас ростки новой жизни, вы устремлены в будущее, организм оздоравливается». Типа того. Он говорит, мол, закрывайте глаза, и начинает «ля-ля-ля, ля-ля-ля» про новую жизнь и всякое такое. Потом говорит, что досчитает до пяти, а я в этот момент абсолютно в сознании — слушаю шум за окном.
Потом последовал такой диалог:
— Ваша задача — выйти из клиники и до дома не курить.
— Так это два часа, вы чего?
— Хотя бы до метро продержитесь.
Я уже в вестибюле доставала сигарету и на крыльце прикуривала. А бывало и по две, потому что два часа не курила. Курить-то надо каждый час! Ладно, шучу.
Самое сложное
Я фаталист и считаю так: что у тебя на роду написано, то и будет. Первые дни я рыдала. Нарколог мне выписал таблетки успокоительные и еще одни, которые воздействуют на рецепторы восприятия никотина. Короче, туфта. В это всё я особо не верила, но, раз уж приехала, да еще и бесплатно, решила слушаться.
Я начала убавлять количество сигарет, но это самое ужасное, что может быть. Я убавляла по одной за 2–3 дня. Подход был волнообразный, сначала курила по 10 сигарет, потом по 9, по 8, а потом снова по 10. Я честно всё отмечала, записывала, старалась, конечно. Было примерно так: на сегодня у меня 5 сигарет, делю световой день на пять частей и жду, когда они пройдут. Делать я ничего не могла, только смотрела на часы.
Самое ужасное оказалось с десяти сигарет перейти на девять. А с пяти на три — более-менее. Я считала число затяжек, позволяла себе три затяжки в три часа. Вот прошло три часа, я достаю этот бычок вонючий, затягиваю — ой, какой же он противный. Это такая гадость, но я всё равно это делала. У меня одна сигарета шла часов на пять.
Потом я решила нюхать бычок, он же противно пахнет. Сама придумала. И, когда его потом прикуриваешь, это же не новая сигарета, вкус другой, тошнит от него. Тут как с мясом. Оно вкусное, но, если горелое, неприятно, хотя это такое же мясо. Я сама себя настраивала, что это гадость и мне это просто не надо.
Потом я ездила в клинику раз в неделю, они просили рассказать, как дела. Мне это нравилось больше всего. Короче, видимо, мне надо было что-то вроде анонимных алкоголиков. Потом таблетки, которые они выписали, закончились, и я купила другие. Там всё прям прописано: сколько в первый день, сколько во второй.
Пьешь эту таблетку — и как будто выкурила пачку. Прям привкус во рту такой же. Первые дни незаметно, а после сильно ощущаешь. Но надо убавлять еще количество сигарет. Меня тошнило, голова кружилась, но это так и должно быть. Там, правда, написано ограничение по возрасту — 65 лет, а мне было 66. Но врачи разрешили, поскольку я здорова для своего возраста. Когда остались последние сигарета и таблетка, я брызнула никотиновый спрей. На этот раз дома. Полдня лежала в прострации, думала, умру. Оказывается, в этих спреях содержится чистый никотин. У меня случился передоз, как у наркомана.
Результаты борьбы
Завершают лечение в клинике электрической кодировкой всего тела. Прикладывают электроды на затылок, на шею, на руки и ноги. Эту процедуру делают только однажды. Но врачи уверяли, что после этого точно курить брошу. Вот это было интересно.
После кодировки я не начинала снова, но через месяц выкурила целую сигарету, потому что приехали родственники и довели меня. Думала, убью кого-то, а потом вспомнила, что сигарета есть. Сначала выпила успокоительное, но оно же не сразу действует, могу успеть натворить чего-то. Выкурила сигаретку и думаю: да пропади всё пропадом! Мне не было противно. Наоборот, хорошо. Но курить я заново не начала, хотя не исключаю, что однажды это всё-таки произойдет.
Ранее мы писали о том, как курящие подростки портят гены своих будущих детей. Эксперты подробно объяснили, как вредная привычка влияет на наследственность и когда лучше совсем отказаться от нее.