Отразится на наследственности: как курящие подростки портят гены своих будущих детей

«Проснувшиеся» гены

В своем исследовании ученые изучали влияние курения с точки зрения эпигенетики. О том, что это такое, мы спросили у врача — акушера-гинеколога Юлии Славинской.

— Эпигенетика — это раздел генетики, который изучает влияние внешних факторов на рождаемость, — объяснила Юлия Славинская, — некоторые гены в нашем организме находятся в «спящем состоянии», и в зависимости от нашего образа жизни они могут активироваться.



В ходе исследования ученые изучили гены 875 человек в возрасте от 7 до 50 лет. В результате они обнаружили эпигенетические изменения в 19 участках, которые связаны с астмой, ожирением, а также проблемами с дыханием.