Отразится на наследственности: как курящие подростки портят гены своих будущих детей

Библейская фраза о том, что дети расплачиваются за грехи родителей, нашла научное подтверждение: недавно в журнале Clinical Epigenetics опубликовали исследование, которое доказывает, что мальчики, курящие в подростковом возрасте, портят гены своих наследников. Из-за курения отцов у будущих детей могут развиться астма, нарушиться функции легких и даже возникнуть ожирение. Мы поговорили со специалистом и рассказываем, что такое эпигенетика, к чему приводит курение мальчиков во время полового созревания и как спасти еще не зачатых детей.
«Проснувшиеся» гены
В своем исследовании ученые изучали влияние курения с точки зрения эпигенетики. О том, что это такое, мы спросили у врача — акушера-гинеколога Юлии Славинской.
— Эпигенетика — это раздел генетики, который изучает влияние внешних факторов на рождаемость, — объяснила Юлия Славинская, — некоторые гены в нашем организме находятся в «спящем состоянии», и в зависимости от нашего образа жизни они могут активироваться.
В ходе исследования ученые изучили гены 875 человек в возрасте от 7 до 50 лет. В результате они обнаружили эпигенетические изменения в 19 участках, которые связаны с астмой, ожирением, а также проблемами с дыханием.
Врач отметила, что такие негативные факторы, как курение, употребление алкоголя или стресс, могут «разбудить» гены, которые в будущем приведут к онкологии, аутоиммунным заболеваниям, простатиту и так далее. Это работает и в другую сторону — если человек не употребляет алкоголь и никотин, а также ведет здоровый образ жизни, то даже на фоне сниженного здоровья в организме могут происходить положительные изменения.
Курят родители — страдает ребенок
О том, что женское курение негативно сказывается на будущем ребенке, говорят многие. Даже если мать курит до беременности, а после бросает, это все равно может навредить развитию малыша.
— На фоне курения организм испытывает гипоксию, страдают сосуды, из-за чего будущий ребенок будет недополучать всех важных компонентов от мамы. Его развитие может затормозиться, и есть риск того, что он родится с предрасположенностью к различным заболеваниям, — считает Юлия Славинская.
Но на будущего ребенка также влияет и курение отца. Главным результатом исследования стало то, что эпигенетические изменения в генах были найдены у детей, отцы которых курили в возрасте до 15 лет. Выходит, что решение 14-летнего подростка начать курить скажется на его детях в будущем, даже если он откажется от вредной привычки.
— Здоровье будущих поколений зависит от действий и решений, принимаемых молодыми людьми сегодня — задолго до того, как они станут родителями — особенно для мальчиков в раннем пубертатном периоде, — комментирует исследование профессор Сесилия Сванес из Бергенского университета.
С тем, что курение негативно скажется на здоровье ребенка, согласен и врач-уролог Владислав Гладышев. Он уверен, что никотин негативно сказывается на качестве спермы.
— Да, это так. Причина очень простая: никотин — это нейротропный и вазоактивный яд, влияющий на передачу нервных импульсов и на состояние сосудов. Страдает микроциркуляция, в том числе и в яичках. От этого ухудшается качество сперматозоидов, — заявил Владислав Гладышев.
По мнению врача-уролога, в последнее время специалисты наблюдают очень сильное ухудшение качества спермы. Среди прочих причин Владислав Гладышев называет снижение качества табака.
— Курение имеет давнюю историю: и наши деды, и прадеды курили табак. Но сейчас, я предполагаю, современное производство сигарет усиливает их токсичность на уровне белкового обмена и микроциркуляции, — отмечает Владислав Гладышев.
Самое страшное, что показало исследование — чем раньше начал курить мужчина, тем хуже будут гены у его детей. Согласно опубликованным данным, изменения эпигенетических маркеров были гораздо сильнее выражены у детей, чьи отцы начали курить в период полового созревания. Гены детей, чьи отцы начали курить в любой другой момент до зачатия, находятся в лучшем состоянии. Ученые пришли к выводу, что именно в период полового созревания у детей формируются стволовые клетки, которые будут производить сперму на всю оставшуюся жизнь. И если в это время ребенок курит — это навсегда отразится на генах, которые содержит семя.
Мы спросили об этом экспертов. По мнению Юлии Славинской, начавшие курить подростки все же могут еще спасти своих будущих детей.
— Детский организм очень хорошо восстанавливается, и чем подросток раньше бросит курить, тем больше шансов, что его тело восстановится. Но если он начнет в подростковом возрасте и продолжит курить до 20–30 лет, то риск эпигенетических отклонений сильно увеличится, — заявила Юлия Славинская.
Что можно сделать
Если же вы курите и планируете детей, то необходимо свести риски к минимуму. Чтобы максимально обезопасить своего будущего ребенка от проблем со здоровьем, нужно еще до зачатия начать следить за собой, бросить курить и принимать алкоголь. Это называется прегравидарная подготовка, рассказала врач — акушер-гинеколог.
— Считается, что организму требуется пять лет, чтобы полностью очиститься от никотина, но норма прегравидарной подготовки — три месяца. За это время пара должна отказаться от никотина и алкоголя, начать пить комплекс витаминов и минералов, а также нормализовать образ жизни, — считает Юлия Славинская.
Владислав Гладышев советует воздержаться от курения во время подготовки к зачатию на срок до полугода. Эксперт уверен, что для заядлого курильщика отказ от никотина на больший срок, как показывает практика, оказывается невыносим, и он срывается. Но за эти полгода качество спермы и шанс зачать здорового ребенка возрастают многократно.
— Отказ от курения на этот срок очень положительно сказывается на качестве спермы. Во-первых, увеличивается вероятность зачатия ребенка, а во-вторых — ребенок с шансом, приближающимся к 100%, будет более здоровым, если отказаться от курения, — заключает Владислав Гладышев.
Если верить результатам исследования ученых, то последствия подросткового курения все равно могут негативно сказаться на будущем ребенке: ученые обнаружили уникальные изменения в генах у детей, чьи отцы курили в раннем подростковом возрасте, но затем отказались от вредной привычки.
Но последствия ошибок молодости на жизни будущих детей можно свести к минимуму: если будущие родители проявят ответственность и начнут заботиться о своем здоровье хотя бы за три месяца до зачатия — это уже многократно увеличит шансы на рождение здорового ребенка.