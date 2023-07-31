Прежде чем принимать статины. Врачи объяснили, почему на самом деле повышается холестерин

Повышенный холестерин в анализе крови вызывает сильную тревогу и у пациента, и у врача. Но, прежде чем начать принимать статины, стоит попробовать найти и ликвидировать причину сбоя. Что же реально может провоцировать повышение холестерина?
Чем опасен высокий холестерин? Он провоцирует образование жировых бляшек в сосудах (атеросклероз), что повышает риск инсультов и инфарктов. Формироваться бляшки могут долго, годами, причем для того, чтобы сосуды забились, необходимо сочетание нескольких факторов, не только высокий холестерин. Воспалительный процесс в сосудах подстегивают в том числе гипертония, курение, сахарный диабет и даже лишний вес.
Тем не менее для правильной работы всего организма важно поддерживать оптимальный уровень холестерина в крови. Терапевт-кардиолог ФКНЦ ФМБА Светлана Мартынова объяснила «Доктору Питеру», о каких цифрах идет речь и каковы самые частые причины повышения холестерина.
Светлана Мартынова, руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФКНЦ ФМБА России.
— Холестерин — это липид, необходимый для нормального функционирования организма человека, — рассказала «Доктору Питеру» врач ФКНЦ ФМБА России Светлана Мартынова. — Холестерин участвует в синтезе половых гормонов и гормонов надпочечников, обеспечивает липидный обмен, поддерживает форму и работу клеточных мембран, а также правильную работу иммунной системы. Около 80% необходимого холестерина организм синтезирует самостоятельно, оставшиеся 20% поступают с пищей.
Не смотрите только на общие цифры
— Наиболее точно оценить качество холестеринового обмена позволит липидограмма (липидный профиль), — говорит доктор. — Скрининг включает в себя анализ крови на общий холестерин, а также триглицериды, липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности.
- Триглицериды — простые жиры, поступающие в организм с пищей. Это основной источник энергии;
- липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или «хороший» холестерин, — соединения, транспортирующие холестерин к печени и способствующие переработке и утилизации жиров из организма;
- липопротеины низкой плотности (ЛПНП), или «плохой» холестерин, — соединения, переносящие холестерин от печени к тканям и органам и обеспечивающие их необходимым количеством холестерина.
— Основная опасность ЛПНП — способность соединений задерживаться на сосудистых стенках, что со временем приводит к атеросклерозу, — продолжает врач ФМБА. — Помимо того, возникновению атеросклероза также способствует эндотелиальная дисфункция, которая может предшествовать сосудистой патологии, артериальная гипертензия, сахарный диабет, гипотиреоз, курение, избыточный вес и ожирение, гиподинамия.
Показатели холестерина: важные цифры
На данный момент общепринятые референсные значения для оценки липидограммы у взрослых людей:
- общий холестерин — 3,0–6,0 ммоль/л;
- ЛПВП — не менее 1,0 ммоль/л у мужчин и не менее 1,2 ммоль/л у женщин;
- ЛПНП — до 3,0 ммоль/л;
- ЛПОНП — до 0,8 ммоль/л;
- триглицериды — до 1,7 ммоль/л.
При повышенном холестерине в крови необходимо пройти комплексную диагностику организма для выявления причины, спровоцировавшей изменения значений.
Самые частые причины повышения холестерина
- Нарушения гормонального фона;
- гипотиреоз, поэтому повышенный уровень холестерина — звоночек к проверке щитовидной железы, и наоборот;
- заболевания печени и почек;
- сахарный диабет;
- системные заболевания;
- холестаз (застой желчи);
- патологии сердечно-сосудистой системы;
- нарушение обмена веществ.
Михаил Кутушов, токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий.
Что делать, если повышен холестерин
Врачи советуют не паниковать, а сначала попробовать изменить свой образ жизни: больше двигаться, бросить курить, изменить рацион и немного похудеть — каждые 10 кг лишнего веса повышают уровень холестерина на 10%.
— Общие рекомендации при повышенном холестерине — разнообразить рацион, — рассказал «Доктору Питеру» профессор Михаил Кутушов. — Лучше всего готовить пищу на пару, отваривать или запекать. Не стоит исключать из питания все жиры, ограничить нужно лишь трансжиры: фастфуд, маргарин, жирную магазинную сдобу и так далее. Также важно уменьшить добавление в блюда соли и сахара, а мясо частично заменить на рыбу и бобовые. Обязательно надо обеспечить усвоение белка в организме и поддержать печень, наладить желчеотделение и нормализовать кишечную микробиоту.
Нутрициолог, специалист по питанию Тамара Рау рассказала, как сбросить вес навсегда и без изнурительных диет.
— В основном похудение происходит за счет питания, но физическая активность тоже важна. Окончательная потеря веса достигается при соблюдении двух условий: движение и правильное питание. Нужен просто легкий дефицит калорий, не стоит никогда садиться на диеты. Важно рационально, соблюдая дефицит примерно минус 10% от дневного калоража, перестраивать питание, не возвращаясь к старому рациону и добавляя физические упражнения.
Специалист советует совсем исключить сахар, а лучший тип питания — это формула средиземноморской диеты. Она состоит на 30% из зелени, овощей, в пределах 35% — это злаки и бобовые, орехи, рыба, мясо, еще 20% — сыры, 10% — оливковые и другие хорошие масла, и 5% остается на какие-то лакомства, темный шоколад, например.
Когда организм начинает сжигать жиры? Только на низком инсулине. Если есть часто, четыре-пять раз в день, это не будет способствовать похудению из-за высокого инсулина. Этот гормон не вырабатывается у нас только на воду, минералку и слабый травяной чай. Остальные продукты провоцируют выработку. При высоком инсулине у организма нет шанса перейти к накопленным жировым запасам. Даже во время тренировки при высоком гормоне жиры не сжигаются.
Достаточно трех полноценных приемов пищи. Перед тренировкой нужно есть за 2–3 часа, не плотно. Обязательно белок. Потом мы тренируемся, и только через час после тренировки можно снова поесть. Тогда у нас условия для сжигания жиров будут соблюдены. Чистую воду нужно выпивать не меньше двух литров в день. Она стимулирует все процессы детокса, и без воды нам не сдвинуться с мертвой точки.