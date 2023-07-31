Прежде чем принимать статины. Врачи объяснили, почему на самом деле повышается холестерин

Достаточно трех полноценных приемов пищи. Перед тренировкой нужно есть за 2–3 часа, не плотно. Обязательно белок. Потом мы тренируемся, и только через час после тренировки можно снова поесть. Тогда у нас условия для сжигания жиров будут соблюдены. Чистую воду нужно выпивать не меньше двух литров в день. Она стимулирует все процессы детокса, и без воды нам не сдвинуться с мертвой точки.

