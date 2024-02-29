Всё о прикорме для малышей: полезные советы для родителей от врача

Врач-гастроэнтеролог Курганской детской поликлиники Дарья Мицына рассказала на лекции для родителей, как и когда вводить прикорм для малышей, с каких продуктов начать, чего делать категорически нельзя. Корреспондент 45.RU записал основные тезисы.
Когда вводить прикорм?
И Европейское общество гастроэнтерологов, и Российский союз педиатров говорят, возраст этот должен быть от 4 до 6 месяцев. Это так называемое окно толерантности, когда вероятность возникновения аллергической реакции на тот или иной продукт меньше всего. К этому возрасту дозревают все ферментные системы, которые способны переварить новые продукты. Всегда ориентируемся в пределах этого окна, но индивидуально на ребенка. В среднем возраст готовности к прикормам —
Как определить, что ребенок готов к прикорму?
Прежде всего наличие пищевого интереса: когда ребенок видит, как едят остальные члены семьи, и активно этим интересуется, тянется за ложкой, в тарелку, сердится, если ему дают пустую ложку.
К 4–5 месяцам должен угаснуть рефлекс выталкивания. Как это можно проверить? Мы дали ребенку ложку, язык не вышел вперед из полости рта и не вытолкал эту ложку. Либо мы дали какое-то лекарство, водичку в ложечке, и ребенок всё это смог проглотить.
Малыш уже понимает, что это его руки, он может взять какую-то игрушку, донести до рта, то есть уже сформировалась определенная координация движений.
Ребенок должен уметь сидеть с поддержкой. Самостоятельно с прямой спиной — к
Последний (необязательный) признак — удвоение веса при рождении.
Прикорм не поможет набрать вес
Если сравнивать калорийность грудного молока либо смеси и той же каши или овощного пюре, то калорийность последнего ниже. Средняя калорийность молочных формул, грудного молока —
Также прикорм не поможет вылечить железодефицитную анемию. Нужно назначать препараты железа.
Прикорм не решит проблему функциональных состояний ЖКТ: колики, срыгивания, запоры. Иногда действительно это удается, но это может быть дозревание кишечника. Необязательно, что этому способствовала новая еда.
Как пробудить пищевой интерес?
Чаще брать ребенка за общий стол, чаще есть при ребенке. Чтобы он видел, что родители едят с удовольствием разную яркую еду.
Что не нужно делать?
Кормить насильно. Любое удержание ребенка, кормление под мультики против воли, в гонке с ложкой за ребенком — это всё нужно оставить. У ребенка может сформироваться негативный образ питания: «Мама какая-то злая. Я не хочу, я ей показываю, а она всё равно начинает кормить». Конечно, этого делать не стоит.
Еще одна ошибка — большие порции, которые вытесняют грудное молоко или адаптированную молочную формулу. Вроде бы равноценно — 100 мл одного, 100 мл другого, но по килокалориям это гораздо ниже. Ребенку может не хватать энергии. Он начнёт хуже набирать вес.
Длительное кормление одним продуктом. Когда мы вводим брокколи или кабачок по 7–14 дней, ребенок уже просто устанет от него, ему надоест. Чтобы оценить, есть аллергическая реакция или нет, достаточно 2–3 дней.
Стерильность за столом. Когда мы боимся, что ребенок замарается, что запачкает всё вокруг, стараемся вытирать рот после каждой ложки, протираем стол. Не нужно этого бояться. Это естественный процесс познания мира. Это обучение. Ребенку нужно потрогать, посмотреть, как кружка или ложка упадет со стола, какой будет давать звук, как далеко она улетит.
Неудовлетворенный пищевой интерес. Когда ребенок видит одну еду, просит еду из маминой тарелки, а ему подаётся другая. Ребенок будет разочарован, у него может быть потеряно доверие к маме. «Да ну этот прикорм, вообще кушать ничего не буду».
Тревога мамы, нажим на ребенка. Он видит, что мама с какой-то натянутой улыбкой смотрит на меня, пересчитывает граммы, каждую баночку взвешивает, переживает, плачет. Конечно, ребенок тоже будет чувствовать вашу тревогу. Прием пищи не будет для него позитивным времяпрепровождением.
С чего начать прикорм?
В общем-то, с любого продукта. Стараемся начинать с ярких продуктов. Чем ярче — тем больше будет витаминов, микроэлементов и всех полезных веществ. Даже если ребенок съест пару ложечек брокколи или морковки, он получит необходимые микроэлементы и витамины.
Зеленые овощи (брокколи, зеленый горошек, авокадо) — это источник фолиевой кислоты, магния, витаминов К и С. Злаки, то есть любые каши, — это источник железа. Каши промышленного производства дополнительно обогащены витаминами и минералами. Кукурузная крупа богата витамином А. Ячменная содержит в себе много кальция.
Витамины А и С — группа оранжевых овощей и фруктов. Это морковь, тыква, батат, абрикос, манго, кукуруза.
Животная пища (яйцо, мясо, рыба, птица) содержит железо, витамины группы B, незаменимые жирные кислоты.
В бобовых и орехах — витамины группы В, цинк, кальций и магний.
Вещество ликопин, важный для развития иммунитета антиоксидант, содержится в красных фруктах и овощах (слива, красное яблоко, черешня, вишня, томаты, гранат).
Какая последовательность ввода?
С начала прикорма можем давать любые фрукты и овощи. Выбираем безмолочные каши. Микродозы арахисовой и ореховых паст можем давать пробовать на кончике ложки. Это будет минимизировать риски развития аллергии.
С 7–8 месяцев ребенку можно давать мясо, рыбу (лучше начинать с белой морской).
С 8–9 месяцев — кисломолочную продукцию (творожок, биолакт) и сливочное масло.
С 10 месяцев — чечевицу.
С первого года жизни мы можем давать ребенку цельное молоко и молочные каши. Из бобовой группы — фасоль и нут.
Предпочтительные способы приготовления — тушение, запекание, на пару, варка, можно гриль.
Что точно не стоит давать малышу?
Это соль, добавленный сахар (до 2 лет), мёд, так как есть риск возникновения ботулизма.
Часто на фруктовых соках в магазинах есть пометка 4+, то есть они разрешены с
Не нужно давать консервированные продукты, с уксусом, какую-то острую пищу. Ребенку, скорее всего, не хватит ферментов, чтобы расщепить жирную пищу. Свинина, утка, гусь, что-то обжаренное в масле, фастфуд, продукты глубокой переработки (колбасы, сосиски).
Сыры из непастеризованного молока, хранимые в рассоле, с плесенью — это риски бактериальной инфекции. Лучше выбирать твердые сыры, предложить можно с
Специи имеют яркий вкус, который может испугать малыша. Некоторые масла с горчинкой, например, льняное масло.
Кофеин содержащие напитки (чай, кофе, какао, травяные настои) тоже ребенку абсолютно не нужны.
Мы не даем малышу цельное пастеризованное коровье молоко в возрасте до года, потому что белок коровьего молока очень крупный и иногда ребенку сложно с ним справиться, чтобы его расщепить.
Лесные грибы не даем до 5 лет, так как не всегда можем быть уверены в их надежности, качестве. Шампиньоны, если промышленное производство, ближе к году могут предлагаться ребенку, если они есть у семьи в рационе.
Хищная рыба — марлин, тунец, рыба-меч, акула — это та рыба, которая может содержать в себе большое количество ртути, которая может быть опасна для ребенка.
Когда давать прикорм?
Малыш не должен быть слишком голодным или сытым для того, чтобы пробовать новое. Делать это стоит между кормлениями после сна и перед следующим сном. Или через 1–2 часа после кормления грудным молоком или смесью. Оптимально давать прикорм в семейные приемы пищи: завтрак, обед, ужин.
Новые продукты мы вводим в первой половине дня. Если появилась какая-то реакция, чтобы мы могли оказать какую-то помощь.
Кормление должно длиться не больше 10 минут. Ребенок ещё маленький, он способен концентрироваться на одной деятельности 5–7 минут. Это может быть в 2–3 подхода. Общий цикл — не более 30 минут.
Обязательно предлагаем воду.
До 8–9 месяцев достаточно 1–2 приемов пищи, после — 3–4.
До 8 месяцев объем может быть не более 100 мл (3–4 ложечки), ребенку этого хватит. После 8–9 месяцев ребенка в объеме не ограничиваем, кормим по аппетиту.
Очень важное правило — выстраивать режим кормления сразу. Так, как ребенок будет питаться, когда смесь и грудное молоко из питания уйдут.