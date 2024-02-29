Всё о прикорме для малышей: полезные советы для родителей от врача

К 4–5 месяцам должен угаснуть рефлекс выталкивания. Как это можно проверить? Мы дали ребенку ложку, язык не вышел вперед из полости рта и не вытолкал эту ложку. Либо мы дали какое-то лекарство, водичку в ложечке, и ребенок всё это смог проглотить.



Малыш уже понимает, что это его руки, он может взять какую-то игрушку, донести до рта, то есть уже сформировалась определенная координация движений.

