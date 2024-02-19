Не только счета за электричество. Химик рассказал о минусах системы No Frost в холодильниках, которые влияют на сохранность продуктов

Когда в продаже появились холодильники No Frost, хозяйки вздохнули с облегчением. Теперь не придется мучиться с разморозкой, не надо переживать, что где-то что-то будет подтекать. Однако и у этой системы есть серьезные минусы, которые влияют на сохранность продуктов, рассказывают наши коллеги из «Доктор Питера».
Технология No Frost известна уже более 30 лет и успешно используется для различных холодильных систем. No Frost, или «Без инея», если переводить дословно, создана для того, чтобы стенки холодильника не покрывались льдом. Для многих хозяек это стало настоящим спасением.
Однако такая система требует особого хранения продуктов, иначе они портятся быстрее. Что не так в технологии No Frost, узнали у эксперта.
— Система No Frost действительно существенно облегчает пользование холодильниками, прежде всего бытовыми, поскольку длительное время нет необходимости их размораживать, — говорит заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. — Реализуется такая технология путем обдува камеры, что предотвращает образование конденсата и намерзание на испарителе. Благодаря No Frost в холодильной и морозильной камерах существенно снижается концентрация паров воды, что и дает искомый результат.
При этом эксперт называет минусы данной системы.
Увеличиваются счета за электричество
— Работа дополнительного устройства приводит к увеличению энергопотребления, — объясняет эксперт.
Система No Frost дороже
За комфорт приходится платить. Поэтому стоимость холодильников с системой No Frost несколько выше, чем без нее.
Продукты заветриваются
— Некоторые продукты, которые обычно хранят в открытом состоянии, могут быстрее высыхать, заветриваться. Поэтому, если мы хотим продлить срок хранения, нужно поместить продукт в упаковку, — говорит Николай Васильев.
Быстрее размножаются микробы
В систему No Frost входит испаритель, трубчатый электронагреватель и вентилятор. Вентилятор гоняет охлажденный воздух по камерам, а электронагреватель быстро размораживает иней, который образуется на испарителе. Далее растаявший иней вытекает наружу в емкость над компрессором, который нагревает воду и ускоряет ее испарение.
— При этом повышенная влажность в холодильнике создает условия для ускоренного развития бактерий, в том числе болезнетворных, — предупреждает эксперт. — Мы иногда забываем о том, что при +4 градусах бактерии продолжают развиваться, хотя и замедленно, и считаем, что в холодильнике с продуктами ничего не может случиться. Но это не так. В сухих условиях микробы развиваются гораздо медленнее в сравнении с влажными, а некоторые вообще не размножаются.
Колбаса внизу, сыр наверху
Ранее мы рассказывали, что у каждого продукта есть свое место в холодильнике. Любые скоропортящиеся продукты мы убираем в холодильник, расставляя их на свободные полки без всяких раздумий. Такой подход к хранению пищи — большая ошибка, считают эксперты. В холодильнике есть разные так называемые «холодные зоны». Самая низкая температура — в его нижней части, именно там лучше всего хранить рыбу, мясо, колбасу и сосиски. Над ней, на средних полках, находится условная «средняя зона», туда лучше всего поместить кисломолочные продукты. Сыр и остатки готовой еды нужно размещать на верхней полке. Помните, что для фруктов и овощей в холодильнике предусмотрены специальные контейнеры.
В дверце холодильника нельзя хранить скоропортящиеся продукты, так как это самое теплое место, говорят эксперты. Люди часто размещают там молоко и творог, тем самым сокращая их срок годности. К хранению молока нужно подходить очень осознанно — не оставляйте его в дверце, если не планируете употребить в течение 1–2 дней.