«Мама, а почему у дяди ножек нет?» Известные россияне — о трудностях, с которыми столкнулись после ампутации конечностей и протезирования

Трудности в приобретении

По словам Руслана Садыкова, на сегодняшний день в России выстроена одна из лучших систем обеспечения инвалидов протезами, потому что в стране представлены практически все технические средства реабилитации.

— Если человек захотел получить то или иное изделие, он его получит по разным финансовым инструментам. Это могут быть и государственные закупки, и электронный сертификат, который позволяет компаниям-производителям конкурировать за пациентов, — рассказал он MSK1.RU.