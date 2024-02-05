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Десятки классов в школах и групп в детских садах Новосибирска закрыли на карантин

В регионе в свою очередь полностью закрыты три образовательных учреждения

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В детских садах города закрыли на карантин 90 групп

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В Новосибирске десятки группы в детских садах и классов в школах закрыты из-за болезней. Об этом сообщил врио мэра Олег Клемешов на оперативном совещании при губернаторе.

— Заболеваемости в закрытых образовательных учреждениях нет. Тем не менее в 54 детских садах закрыто на карантин 90 групп, в 8 школах закрыто 23 класса, — рассказал Олег Клемешов.

По данным министра образования, в Новосибирской области закрыты на карантин три школы, общее число заболевших — 197 человек. Завтра и послезавтра учебные учреждения откроются. На прошлой неделе, отметил министр здравоохранения Константин Хальзов, ОРВИ заболели более 27 тысяч человек, кроме того, зарегистрировали 418 случаев гриппа.

Недавно в Новосибирской области из-за ОРВИ временно перестали работать две школы: в Искитиме МБОУ СОШ №14 и школа в Ордынском районе.

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ШколаКлассДетский садГруппаЗаболеваемостьКарантин
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