Десятки классов в школах и групп в детских садах Новосибирска закрыли на карантин

В Новосибирске десятки группы в детских садах и классов в школах закрыты из-за болезней. Об этом сообщил врио мэра Олег Клемешов на оперативном совещании при губернаторе.
— Заболеваемости в закрытых образовательных учреждениях нет. Тем не менее в 54 детских садах закрыто на карантин 90 групп, в 8 школах закрыто 23 класса, — рассказал Олег Клемешов.
По данным министра образования, в Новосибирской области закрыты на карантин три школы, общее число заболевших — 197 человек. Завтра и послезавтра учебные учреждения откроются. На прошлой неделе, отметил министр здравоохранения Константин Хальзов, ОРВИ заболели более 27 тысяч человек, кроме того, зарегистрировали 418 случаев гриппа.
Недавно в Новосибирской области из-за ОРВИ временно перестали работать две школы: в Искитиме МБОУ СОШ №14 и школа в Ордынском районе.