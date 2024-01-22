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Две школы временно закрыли в Новосибирской области — министр образования назвала причины

В регионе идет рост ОРВИ, но небольшой

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Школы отправлены на карантин

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В Новосибирской области из-за ОРВИ временно перестали работать две школы. Об этом стало известно сегодня, 22 января, во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области.

— В Искитиме МБОУ СОШ №14 доля заболевших 27,6% и школа в Ордынском районе также приостановила до 24 января свою деятельность. 18 детей заболело — это 29% от общей численности учащихся, — объяснила Мария Жафярова, министр образования Новосибирской области.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил, что в регионе есть рост случаев ОРВИ, но он небольшой — 7%.

В это время в Новосибирске ученики новосибирской гимназии № 10 после пожара будут находиться на дистанционном обучении как минимум до среды. Детей не пускают в здание с 18 января после пожара, в котором погиб замдиректора частной охранной школы, расположенной в подвале.

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