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ЧП в гимназии № 10

«Заказали клининг»: учеников гимназии № 10, где случился смертельный пожар, оставили на дистанте до среды

Губернатор Андрей Травников попросил разобраться, почему подвал школы сдавали в аренду

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Во время пожара в подвале гимназии погиб Сергей Болоткин — заместитель директора частной охранной школы

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Ученики новосибирской гимназии № 10 после пожара будут находиться на дистанционном обучении как минимум до среды. Детей не пускают в здание с 18 января после пожара, в котором погиб замдиректора частной охранной школы, расположенной в подвале.

— Два дня гимназия находится на дистанте. За выходные дни заказали клининг, провели уборку. Роспотребнадзор должен сделать замеры воздуха за два дня — понедельник, вторник. И после этого гимназия полноценно приступит к занятиям, — заверил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Андрей Травников попросил его разобраться еще в одном вопросе.

— В Новосибирске во всех практически школах жесточайший дефицит площадей и для основного обучения, и для полных занятий, почему на этом фоне в десятой гимназии нашли вдруг возможность отдать каким-то частникам помещения. Пусть дадут ответ на этот вопрос, — подчеркнул губернатор.

Ранее мэрия Новосибирска назвала стоимость аренды помещения, которое снимала частная школа охранников на территории гимназии № 10.

Во время пожара в подвале гимназии погиб Сергей Александрович Болоткин. Он был заместителем директора частной охранной школы. Большую часть жизни мужчина посвятил службе в рядах Вооруженных сил. НГС писал, что известно о погибшем.

Информацию о возгорании мы собрали в специальном сюжете.

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