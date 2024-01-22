«Заказали клининг»: учеников гимназии № 10, где случился смертельный пожар, оставили на дистанте до среды

Ученики новосибирской гимназии № 10 после пожара будут находиться на дистанционном обучении как минимум до среды. Детей не пускают в здание с
— Два дня гимназия находится на дистанте. За выходные дни заказали клининг, провели уборку. Роспотребнадзор должен сделать замеры воздуха за два дня — понедельник, вторник. И после этого гимназия полноценно приступит к занятиям, — заверил
Андрей Травников попросил его разобраться еще в одном вопросе.
— В Новосибирске во всех практически школах жесточайший дефицит площадей и для основного обучения, и для полных занятий, почему на этом фоне в десятой гимназии нашли вдруг возможность отдать каким-то частникам помещения. Пусть дадут ответ на этот вопрос, — подчеркнул губернатор.
Ранее мэрия Новосибирска назвала стоимость аренды помещения, которое снимала частная школа охранников на территории гимназии
Во время пожара в подвале гимназии погиб Сергей Александрович Болоткин. Он был заместителем директора частной охранной школы. Большую часть жизни мужчина посвятил службе в рядах Вооруженных сил. НГС писал, что известно о погибшем.
Информацию о возгорании мы собрали в специальном сюжете.