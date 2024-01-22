«Сосуд в мозгу лопнет — и нет человека»: сибирячка с температурой под 40 градусов прождала скорую почти 7 часов

В Новосибирске сибирячка с температурой под 40 градусов около 7 часов ждала скорую помощь. Ее супруг опубликовал гневное сообщение в соцсетях.
«Они отвечали: "У нас все машины заняты и реанимация тоже"»
Жене Геннадия стало плохо в воскресенье, 21 января. За три дня до этого женщина отравилась пирожком, но, почувствовав себя лучше, пошла на работу. Ближе к обеду ей стало совсем плохо, поэтому ее отпустили домой. Температура начала повышаться и постепенно достигла показателя в 38,5 градуса. Тогда в 18:56 пара решила вызвать скорую, а температура примерно к 21:00 достигла 39,8 градуса.
— У жены была тошнота, рвота, понос, температура. Было обморочное состояние, еле привели в чувство. Позвонил потом в скорую и спросил: «Вы издеваетесь? Почему скорая помощь даже не назначена?» Отвечали, что вызовов много. Я начал давать лекарства, какие были. В скорой посоветовали просто ее протирать холодной тряпкой, — объяснил Геннадий Столяров. — Я им звонил: «У нее сейчас 40 градусов, сосуд головного мозга лопнет — и нет человека. Кто нести ответственность будет? Я не знаю, что с ней!» Такого никогда не было, чтобы так долго скорую ждешь. А если бы пожилой человек был. Они отвечали: «У нас все машины заняты и реанимация тоже».
В итоге скорая помощь приехала 01:24. Врачи предложили госпитализацию в инфекционную больницу, но женщина отказалась. К тому времени температура спала, а медики скорой назначили лекарства. Сейчас пара вызвала врача на дом.
Передают в службу неотложной помощи
В Минздраве Новосибирской области в декабре прошлого года объясняли, на какие вызовы о температуре не приезжает скорая помощь.
Бригада не приезжает к взрослым с температурой выше 38 градусов без выраженных нарушений координации, хронических патологий, обострения хронических заболеваний, ОРВИ, гриппа. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, как правило, диспетчерская передает такие вызовы в службу неотложной помощи.
Если вызов был передан в службу неотложной помощи, но состояние пациента ухудшилось, он может быть передан в скорую.
Редакция НГС обратилась за комментариями по сложившейся ситуации в Минздрав Новосибирской области и станцию скорой медпомощи Новосибирска. Ответы будут опубликованы после получения.
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