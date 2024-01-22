«Сосуд в мозгу лопнет — и нет человека»: сибирячка с температурой под 40 градусов прождала скорую почти 7 часов

— У жены была тошнота, рвота, понос, температура. Было обморочное состояние, еле привели в чувство. Позвонил потом в скорую и спросил: «Вы издеваетесь? Почему скорая помощь даже не назначена?» Отвечали, что вызовов много. Я начал давать лекарства, какие были. В скорой посоветовали просто ее протирать холодной тряпкой, — объяснил Геннадий Столяров. — Я им звонил: «У нее сейчас 40 градусов, сосуд головного мозга лопнет — и нет человека. Кто нести ответственность будет? Я не знаю, что с ней!» Такого никогда не было, чтобы так долго скорую ждешь. А если бы пожилой человек был. Они отвечали: «У нас все машины заняты и реанимация тоже».

