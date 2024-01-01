Никакой газировки и таблеток: 6 главных ошибок при похмелье

Лечим подобное подобным

Лечение подобного подобным — самое то для алкоголиков. Так что если вы не планируете скатываться в ближайшее время в синюю яму, оставьте алкогольные напиточки до лучших времен. Впереди еще много праздников.



— Если вы употребляете алкоголь наутро, то это уже не что иное, как абстинентный синдром, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Человек, у которого нет зависимости от алкоголя, наутро просто не сможет прикоснуться к алкоголю. Потому что у него постинтоксикационный синдром, он отравился. Яд только усугубит ситуацию. Если алкоголь улучшает ваше состояние, то это грозный признак формирования алкогольной зависимости.