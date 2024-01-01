Никакой газировки и таблеток: 6 главных ошибок при похмелье

О, это самое бессильное время нашего народа — время от того момента, как ты 1 января открыл глаза, до прихода в себя. Это час расплаты за то, что год назад мы обещали себе начать новую жизнь, а в итоге пустили ее по тем же рельсам. Как минимум по рельсам злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь. Понимаем, что в такой ситуации меньше всего хочется читать про спирт, вред, примеси — от таких нравоучений только еще больше начинает подташнивать. Поэтому перейдем сразу к делу и расскажем, какие ошибки мы чаще всего совершаем, пытаясь прийти в себя.
Лечим подобное подобным
Лечение подобного подобным — самое то для алкоголиков. Так что если вы не планируете скатываться в ближайшее время в синюю яму, оставьте алкогольные напиточки до лучших времен. Впереди еще много праздников.
— Если вы употребляете алкоголь наутро, то это уже не что иное, как абстинентный синдром, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Человек, у которого нет зависимости от алкоголя, наутро просто не сможет прикоснуться к алкоголю. Потому что у него постинтоксикационный синдром, он отравился. Яд только усугубит ситуацию. Если алкоголь улучшает ваше состояние, то это грозный признак формирования алкогольной зависимости.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
Так что из популярных народных советов о том, как избавиться от похмелья, алкоголь можете вычеркивать.
Пьем газированную воду
Может показаться, что прохладная газировка поможет встать на ноги, в том числе благодаря пузырькам. И это не лишено здравого смысла — углекислота действительно возбуждает рецепторы пищеварительного тракта, что может немного приободрить человека и улучшить его состояние. Но кроме того, газированная вода — это сахар. Много сахара. И у похмельного организма остро встает вопрос его усвоения. А оно осложнено. За счет раздраженного желудка и анергии — отсутствия реакций организма на любые раздражители.
Лечимся таблетками
Возможно, похмелье специально придумали для того, чтобы человек страдал. Жаль только, не придумали волшебных таблеток от похмелья. Если вы с раскалывающей головой уже потянулись дрожащими руками к аптечке, помните: не все средства в ней будут хороши. Взять тот же аспирин. Да, он известен тем, что помогает избавиться от головной боли, но в сочетании с похмельным состоянием сделает только хуже. Всё потому, что в раздраженном алкоголем желудке ацетилсалициловая кислота в лучшем случае может спровоцировать боль и изжогу, в худшем — приведет у желудочному кровотечению.
Заменить аспирин ибупрофеном тоже не получится — он устраняет боль только при воспалении, но не при токсикозе. Не менее опасно принимать парацетамол, он крайне негативно отражается на печени, и без того измученной алкоголем. Цитрамон тоже оставьте врагу, потому что это по сути комбинация аспирина и парацетамола.
Пьем кофе
Со стороны может показаться, что чашка крепкого кофе взбодрит и приведет в чувства, но в случае с похмельем стоит иметь в виду, что большое количество кофеина может вызвать раздражение желудка и усилить тошноту.
Если уж и хочется чего-то горячего, лучше выпить какао или чай — травяной или черный с имбирем и лимоном. Бульон тоже прекрасно подойдет.
Путаем рассол с маринадом
В основе любого похмелья лежит гремучая смесь токсикоза и обезвоживания. Поэтому мы даже по какому-то наитию, переданному нам предками, с похмелья тянемся за рассолом. И здравое зерно здесь есть: вода помогает пополнить запасы жидкости, соли — активизируют работу почек по выведению из тела продуктов метаболизма.
— Но не надо путать технологии приготовления. Если основа рассола — уксус, то на фоне раздраженного желудка он сделает только хуже, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Что касается квашения, то это самостоятельный процесс брожения. Такой рассол действительно богат микроэлементами, минералами и так далее. Очень полезное средство.
Так что лучше выбрать рассол от квашеной капусты, бочковых огурцов и помидоров.
Средства от тошноты и рвоты
Самое неприятное в похмелье — это отравление продуктами метаболизма, из-за чего раздражается центр рвоты в мозге. Чем сильнее отравление, тем дольше и тяжелее будет тошнота и рвота. Основная задача организма — как можно скорее вывести всеми способами токсины, которые отравляют тело. И рвота — защитный механизм. Препараты, которые подавляют тошноту с рвотой, только удлиняют период недомогания и могут еще и осложнить похмелье головокружением и падениями из-за сниженного давления.
Как быстро избавиться от похмелья
По словам врачей, с точки зрения токсикологии единственно возможная тактика борьбы с похмельем — ускоренно вывести яд (то есть ацетальдегид) из организма.
— Например, капельница с физраствором плюс форсированный диурез, попутно добавляют аскорбинку, витамины группы В, а еще и ацидоз неплохо бы подкорректировать, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Другие традиционные токсикологические тактики (введение антидота или ускорение метаболизма) банально не работают. Не придумала еще современная медицина таких средств. Причина проста: расщепление уксусного альдегида — процесс ферментозависимый, подчиняющийся законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса — Ментен. В переводе с биохимического на русский это означает примерно следующее: ферменту для «разборки» субстрата необходимо определенное минимальное время. И уменьшить его не представляется возможным от слова совсем.
Единственным вариантом, который помогает избежать встречи с похмельем, специалисты называют «не напиваться». Банальный, простой, незатратный и невероятно сложный в некоторых обстоятельствах эквилибр. Если вы до таких высот мастерства еще не добрались, давайте составлять похмельное меню.
Включите в свой постновогодний рацион больного человека холодец, заливную рыбу или рыбный бульон, хаш.
— Хаш продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать, — советует директор по маркетингу крупного ресторанного проекта Сергей Изъюров. — Когда проснетесь, всё уже пройдет.
Перечисленные блюда полезны тем, что в них содержится глицин. Вот чем он хорош:
- обезвреживает тот самый ядовитый ацетальдегид;
- улучшает настроение и работоспособность;
- нормализует сон;
- восстанавливает нервную систему.
Отлично может показать себя в борьбе с похмельем и уха. Во-первых, в рыбе содержатся ценные жирные кислоты омега-3. Во-вторых, рыба нежнее мяса и на ее переваривание организму не придется тратить лишние силы. Гурманы могут в конце варки влить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Считается, что это сделает бульон более вкусным и пикантным. А главное, что в этом супе вы не найдете ничего сладкого.
— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.
Экстрактивные вещества хорошо возбуждают аппетит, стимулируют работу пищеварительных желез ЖКТ. Вы легко ощутите их эффект на себе: появятся приятная сонливость, вялость. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже не рекомендуют. Иначе быстро развиваются соответствующие нарушения обмена веществ и регуляции. Чтобы этого избежать, специалисты советуют есть такие блюда с пористым хлебом. Он замедлит всасывание экстрактивных веществ.