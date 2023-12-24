Сколько раз в неделю должна мыть туалет хорошая хозяйка? На этот вопрос отвечает иммунолог

Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог, личный сайт.

Пользуемся ежедневно

Санузел — одно из самых часто посещаемых мест в доме. Умывание, прием душа или ванны, мытье рук, оправление естественных потребностей — всё это мы хотим делать в чистом и безопасном санузле. Но чаще всего хозяйки убирают туалет во время еженедельной уборки. По данным опросов, чаще всего это делают по выходным, хотя некоторые отвечали, что моют ванну и унитаз еще реже — раз в 2–3 недели или, наоборот, чаще — раз в 2–3 дня.



Как часто мыть?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Во многом частота уборки зависит от того, сколько человек живет в доме, какого они возраста, насколько интенсивно используется санузел, долго ли держится повышенная влажность, которая дает возможность для размножения плесени, опасной для здоровья. Не менее вредны и патогенные бактерии, которые могут скапливаться под ободком унитаза и на его краях.

