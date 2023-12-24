Сколько раз в неделю должна мыть туалет хорошая хозяйка? На этот вопрос отвечает иммунолог

В отношении чистоты санузла в советское время даже бытовала фраза «Туалет — лицо хозяйки». Именно то место, где мы проводим гигиенические процедуры, требует особо тщательного внимания в плане уборки.
Раздельный или совмещенный — каким бы ни был санузел в квартире или доме, он должен быть чистым. Однако неаккуратность членов семьи при оправлении нужды, жесткая вода, пар от душа, мыльный налет — все эти загрязнители ведут к тому, что ванна и туалет могут стать рассадником грибков, патогенных бактерий и источником неприятных запахов. Да и грязный унитаз — это как минимум неприятное зрелище. «Доктор Питер» поговорил с экспертом, иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой о том, как часто нужно убирать санузел и чем это безопасно делать.
Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог, личный сайт.
Пользуемся ежедневно
Санузел — одно из самых часто посещаемых мест в доме. Умывание, прием душа или ванны, мытье рук, оправление естественных потребностей — всё это мы хотим делать в чистом и безопасном санузле. Но чаще всего хозяйки убирают туалет во время еженедельной уборки. По данным опросов, чаще всего это делают по выходным, хотя некоторые отвечали, что моют ванну и унитаз еще реже — раз в 2–3 недели или, наоборот, чаще — раз в 2–3 дня.
Как часто мыть?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Во многом частота уборки зависит от того, сколько человек живет в доме, какого они возраста, насколько интенсивно используется санузел, долго ли держится повышенная влажность, которая дает возможность для размножения плесени, опасной для здоровья. Не менее вредны и патогенные бактерии, которые могут скапливаться под ободком унитаза и на его краях.
Генеральную уборку в санузле стоит проводить как минимум однократно в течение одной-двух недель. Места самого частого использования — раковины, унитаз и ванну — стоит тщательно чистить хотя бы раз в неделю.
Лучше каждый день и понемногу
Чтобы легче было поддерживать постоянный порядок в ванной комнате и туалете, стоит ежедневно сразу же удалять мелкие загрязнения: брызги на зеркале, подтеки на стенках раковины, разводы на полу или на поверхностях столешниц. Ручки кранов и стульчак унитаза стоит протирать влажной тканью со средствами для мытья раз в 2–3 дня.
А полотенца?
Считается, что самым правильным будет использование комплекта полотенец на каждого члена семьи — для рук и лица, для интимных мест, для ног и банное, большое. Их меняют через 3–4 дня использования или чаще в зависимости от интенсивности применения. После мытья и купания важно тщательно просушить полотенце: влажная ткань — отличная питательная среда для грибка и плесени, размножения патогенных бактерий.
Один из показателей того, что полотенца нужно срочно стирать, — появление запаха. Если появился даже легкий неприятный аромат, немедленно отправляйте изделие в стирку.
Чем и как отмыть душевую
Ванна или душевая кабина — это рай для размножения бактерий и грибков, плесени: в них влажно и тепло. Проще предупредить образование этих опасных соседей, чем потом долго выводить опасные микробы. Мыть и дезинфицировать поверхность ванны или душевой кабины, ее поддон нужно раз в неделю. Насадку для душа можно чистить реже, чтобы устранить известковый налет и загрязнения, — один раз в 2–3 недели.
Чистить сантехнику можно при помощи специальных спреев, гелей, порошков и отдельной губки — только для мытья этой зоны. Это поможет убрать мыльный налет, грязь и разводы, известь. Не стоит забывать о плитке в ванной, она может покрываться желтоватым налетом, а швы между плитками — потемнеть от грязи. Протирать плитку нужно минимум раз в 2–3 недели. Для этих целей есть специальные средства или же самодельные растворы. Это может быть смесь из белизны с водой — 3/4 стакана на 4 литра воды. Раствор наносят на стены, при помощи жесткой щетки проходят все поверхности, затем протирают мокрой тряпкой. Работать нужно только в перчатках!
Полы и коврики
Полы в ванной нужно мыть по мере появления пятен и разводов, но не реже раза в неделю. Важно использовать малопенящиеся средства для мытья, иначе они уменьшат блеск плитки и будут притягивать грязь. При мытье полов с различными средствами важно тщательно проветривать, чтобы всё хорошенько просохло.
Коврики в туалете и ванной нужно стирать, если это ткань, или тщательно мыть и обрабатывать, если это водостойкие материалы. Делать это нужно не реже раза в неделю, а если коврики пахнут — чаще. Важно тщательно просушивать их, если они сильно намокли после купания, иначе в порах будут размножаться патогенные бактерии, плесень. Это особенно опасно для детей, пожилых людей, аллергиков и людей с хроническими патологиями.
Из-за того, что в туалете много бактерий, врачи предупреждают: не берите с собой телефон. Бактерии разлетаются, когда вы делаете свои дела. Поэтому врачи так настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки и закрывать унитаз специальной крышкой — она не зря придумана.
Когда вы берете с собой телефон, то все бактерии благополучно на нём остаются. Потом они с радостью пересаживаются на ваши руки и лицо. Ученые давно доказали, что на наших смартфонах обитают кишечная палочка и другие микробы. И чаще всего «грязные» телефоны были у тех, кто носит их с собой в туалет.
Бактерии и микробы, попадая в организм, могут спровоцировать:
- диарею;
- расстройство желудка;
- лихорадку;
- кровавую диарею.
Поэтому оставьте свой телефон в комнате, а после туалета тщательно мойте руки с мылом. Кстати, экран смартфона нужно периодически дезинфицировать, для этого подойдут обычные спиртовые салфетки.