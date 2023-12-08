Для Новосибирской области закупят машины скорой помощи — на них потратят 159 миллионов

В Новосибирской области ищут подрядчика для поставки новых автомобилей скорой медицинской помощи. Заказчик готов заплатить за работы более 159,7 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 8 декабря, заказчиком контракта выступает ГБУ Новосибирской области «Медтранс». В описании объекта закупки указано, что речь идет о поставке 22 транспортных средств класса «В» и 4 — класса «С».
— Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не стоявший на учете в ГИБДД, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), прошедшим предпродажную подготовку. Год автомобиля выпуска не ранее 2023 года, — указано в документах.
Уточняется, что машины должны был оснащены электрокардиографом, тележкой-каталкой, носилками, реанимационным набором и другим оборудованием.
Поставить машины необходимо до 12 апреля 2024 года, источником финансирования работ станут средства бюджетного учреждения. Подать заявку на участие в закупке можно до 18 декабря, определить поставщика планируется 20 декабря.
В августе прошлого года новосибирский «Медтранс» объявил аукцион на покупку 28 автомобилей скорой помощи. Начальная цена закупки составила 212 миллионов рублей.