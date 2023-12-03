Точно не ртутный и не электронный: врач рассказала, какой градусник выбрать и как это сделать правильно

—Чаще всего такой тип используется для технических измерений — например, температуры помещения, воды в ванной, молока в кастрюле при сыроварении и так далее. Использовать его для определения температуры тела не стоит из-за невысокой точности, — говорит врач.



Электронный термометр

Еще одна категория градусников — электронные, или цифровые. Именно они сейчас применяются чаще всего. Они удобные и безопасные, но при этом стоят ненамного больше жидкостных.



— Принцип их работы основан на терморезисторе: в зависимости от своей температуры он пропускает разное количество тока, что позволяет проводить измерения, — рассказывает врач Ольга Шашкова. — Кроме базового функционала электронные градусники могут иметь дополнительные опции: запоминание динамики изменения температуры, несколько профилей для каждого члена семьи и так далее. Это наряду с качеством терморезистора влияет на цену прибора.

