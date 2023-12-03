Точно не ртутный и не электронный: врач рассказала, какой градусник выбрать и как это сделать правильно

Ртутные термометры становится всё сложнее купить, им на смену пришли электронные. Правда, и тут есть много вопросов. Так чем же измерить температуру тела, особенно в сезон массовых простуд и болезней? Врач-терапевт объяснила, какие бывают градусники и как их правильно выбирать.
Если вы разбили последний домашний ртутный термометр и теперь не знаете, каким прибором измерять температуру тела, когда вдруг заболеете, в помощь вам — советы врача.
Терапевт Ольга Шашкова подробно рассказала «Доктору Питеру» про основные виды градусников и уточнила, какие из них лучше всего подходят для домашней аптечки.
Ольга Шашкова, терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника», личный сайт.
Ртутный — это прошлый век
— Все термометры для измерения температуры тела делятся на три категории: жидкостные, электронные и инфракрасные. Выбор конкретного прибора зависит от возраста и степени подвижности пациента, — рассказала врач Ольга Шашкова.
Первая категория градусников полагается на физические свойства жидкости — расширение при нагреве и сжатие при охлаждении. Классический представитель — знакомый всем ртутный градусник. Он применялся не одно десятилетие из-за невысокой цены, компактности и приемлемой точности при измерениях как под мышкой (аксиллярно), так и в анальном отверстии (ректально) и во рту (перорально).
— Тем не менее сейчас такие градусники выходят из употребления из-за высокой токсичности паров ртути. Если вдруг вы разбили такой прибор, то вам предстоит обязательная процедура демеркуризации — придется вызывать профильных специалистов или обратиться за консультацией на горячую линию МЧС, — продолжает эксперт.
Альтернатива — галинстановый градусник
На смену ртутным градусникам пришли галинстановые.
— Внешне они практически неразличимы, но при этом безопасны в случае повреждения: вместо ртути в трубке находится сплав индия, галлия и олова, — объясняет медик. — Используются они тем же самым способом, что и ртутные, но галинстан хуже реагирует на нагрев, поэтому для точных измерений градусник нужно лучше прислонять к телу и ждать 10–12 минут. Еще одно преимущество такого прибора — невысокая цена.
Помимо галинстанового и ртутного термометров в быту иногда можно встретить спиртовой градусник.
—Чаще всего такой тип используется для технических измерений — например, температуры помещения, воды в ванной, молока в кастрюле при сыроварении и так далее. Использовать его для определения температуры тела не стоит из-за невысокой точности, — говорит врач.
Электронный термометр
Еще одна категория градусников — электронные, или цифровые. Именно они сейчас применяются чаще всего. Они удобные и безопасные, но при этом стоят ненамного больше жидкостных.
— Принцип их работы основан на терморезисторе: в зависимости от своей температуры он пропускает разное количество тока, что позволяет проводить измерения, — рассказывает врач Ольга Шашкова. — Кроме базового функционала электронные градусники могут иметь дополнительные опции: запоминание динамики изменения температуры, несколько профилей для каждого члена семьи и так далее. Это наряду с качеством терморезистора влияет на цену прибора.
При звуковом сигнале вынимать электронный градусник не стоит, лучше подождать еще 2–3 минуты, чтобы получить более точные показания.
Этот класс приборов также отличается разнообразием форм-факторов. Есть модели, предназначенные специально для ректальных измерений, термометры в виде сосок-пустышек для грудничков, градусники-наклейки и многие другие. Как правило, корпус таких градусников выполнен из пластика, что обеспечивает большой выбор расцветок и форм — можно подобрать прибор не только по функционалу, но и по стилю.
Инфракрасный термометр: плюсы и минусы
— Именно с их помощью во время пандемии коронавируса проверяли температуру при входе в заведение или офис, — отмечает доктор. — Их плюс в том, что таким приборам не нужно контактировать с кожей человека. Сочетание линз и температурных датчиков позволяет улавливать исходящие от тела тепловые лучи и переводить в понятные нам цифровые значения.
Еще один безусловный плюс инфракрасного градусника — его не надо стерилизовать между использованиями. Помимо этого такой термометр проводит измерения быстро — около трех секунд. А вот минус такого градусника — цена, которая ощутимо превосходит электронные и жидкостные аналоги.
Делаем правильный выбор: универсальный совет
— При подборе градусника для домашней аптечки стоит руководствоваться бюджетом и наиболее вероятной «целевой аудиторией» термометра, — рекомендует Ольга Шашкова. — К примеру, для редкого бытового использования достаточно недорогого электронного или галинстанового градусника. Если в семье есть младенец, то стоит подумать о его комфорте и приобрести ему отдельный прибор в виде наклейки или соски-пустышки.
Если позволяет бюджет, то можно рассмотреть инфракрасный вариант: он быстрый, удобный и пригодится в быту, так как с его помощью можно измерять температуру не только тела, но и окружающих предметов и жидкостей, уточняет врач.
— А если в аптечке уже есть ртутный градусник и нет возможности купить новый, то не стоит его выкидывать: для своей цены это очень точный и надежный прибор. Главное — обращаться с ним осторожно, чтобы не разбить, — продолжает эксперт.
Универсальный совет по поводу бюджета: не стоит покупать как излишне дорогие, так и самые дешевые приборы.
— Первые могут обладать высочайшей точностью и большим набором функций, однако для бытовых условий такой уровень погрешности явно лишний, — предупреждает Ольга Шашкова. — Вторые же наверняка окажутся хрупкими и неточными, с сильным разбросом показателей при измерении одной и той же температуры.
Но и руководствоваться исключительно ценой не стоит, считает эксперт.
— Если прибор лицензирован, сертифицирован и выпущен надежным и проверенным производителем, то почти наверняка он будет работать точно и надежно, даже если его стоимость покажется вам низкой, — резюмирует врач.
Что делать, если разбился ртутный градусник
Собирать ртуть вам придется самостоятельно — аварийные бригады экологических служб в таких ситуациях не выезжают на дом. Как ранее поясняли «Доктору Питеру» в такой службе, вас могут проконсультировать по телефону горячей линии и при необходимости проведут бесплатный контроль качества проведенной уборки ртути — то есть измерят содержание паров ртути в воздухе. Оставить запрос на проверку можно также, позвонив по телефону горячей линии.
Врач-педиатр также опубликовал инструкцию, как действовать в подобных ситуациях:
- Попросите домашних (включая животных) покинуть место происшествия. Не позволяйте наступать на ртуть и не разрешайте детям помогать вам в уборке.
- Закройте дверь, а в самом помещении откройте настежь окна, ртуть — летучий элемент, поэтому проветривать желательно как можно дольше.
- С деревянного пола, линолеума, кафельной плитки и других жестких поверхностей ртуть удаляется достаточно легко. А вот если она попала на ковер или шторы, их по правилам рекомендуется выбросить.
- Прежде чем приступить к уборке, наденьте резиновые, нитриловые или латексные перчатки.
- Будьте аккуратны с осколками стекла — положите их на бумажное полотенце, сложите его и уберите в пакет с молнией-застежкой.
- Найдите видимые шарики ртути. Для уборки не используйте пылесос или веник, а также не сливайте собранную ртуть в канализацию. Подойдут бумага или картон. Можно воспользоваться пипеткой — медленно и осторожно высыпайте ртуть на влажное бумажное полотенце, затем положите его в пакет на застежке-молнии и плотно закройте. Для уборки мелких шариков ртути можно использовать скотч или крем для бритья — нанесите крем на маленькую кисть и точечно соберите шарики.
- Ртуть может разлетаться далеко по гладкой твердой поверхности. Поэтому с помощью фонарика проверьте, что собрали всё — шарики ртути нигде не прилипли и не попали в трещины на полу.
- После уборки свяжитесь с МЧС по телефону 112 для получения дальнейших инструкций.