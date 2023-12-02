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Истории

Весил 280 килограммов и не выходил из дома. Как жил и умер очень тяжелый мужчина — история

Леониду Андрееву было всего 60 лет

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Семен Громов / 72.RU

Леонид Андреев из Тюменской области когда-то был стройным юношей. Из армии он вернулся в весе всего 70 килограммов. Но потом стремительно начал полнеть. Еще лет 10 назад Леонид увлекался охотой, у него было свое хозяйство: свиньи, корова, теленок, огород и сад. Своих детей у мужчины не было. С младенчества он воспитывал племянника своей бывшей жены. Леонид взял мальчика под опеку, но в 14 лет его забрали другие родственники. После этого он махнул на себя рукой. В 60 лет весил 280 килограммов, почти перестал вставать с кровати и пять лет не выходил из дома.

— Утром встаю, покушать сварил, маленько поел, телевизор посмотрю. Постарался туда пересесть, сюда пересесть. Матрасик вон, чтобы пролежней не было, постелю его сюда, полежу на нем часа два-три, — рассказывал Леонид о своих буднях нашим коллегам из редакции 72.RU.

Последние месяцы он мечтал о том, чтобы сбросить хотя бы 50 килограммов и снова начать ходить. А еще хотел переехать в новую квартиру. Но мечты не сбылись. Леонид Андреев умер 17 ноября из-за проблем с сердцем.

В видео выше смотрите историю 280-килограммового мужчины.

Подробно о том, как жил тюменец и как так получилось, что он оказался запертым в своем теле, — читайте в большом материале.

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