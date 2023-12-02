Весил 280 килограммов и не выходил из дома. Как жил и умер очень тяжелый мужчина — история

Леонид Андреев из Тюменской области когда-то был стройным юношей. Из армии он вернулся в весе всего 70 килограммов. Но потом стремительно начал полнеть. Еще лет 10 назад Леонид увлекался охотой, у него было свое хозяйство: свиньи, корова, теленок, огород и сад. Своих детей у мужчины не было. С младенчества он воспитывал племянника своей бывшей жены. Леонид взял мальчика под опеку, но в 14 лет его забрали другие родственники. После этого он махнул на себя рукой. В 60 лет весил 280 килограммов, почти перестал вставать с кровати и пять лет не выходил из дома.