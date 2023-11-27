«Синдром чая с бутербродом». Профессор рассказала, что это такое и чем он опасен

Оксана Драпкина — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.



— Синдром чая с бутербродом — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются, — объясняет Оксана Драпкина в своем телеграм-канале.



Среди таких проблем, которые приводят к развитию синдрома, профессор назвала следующие восемь.

