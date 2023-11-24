Сибирячка удалила зуб мудрости в частной стоматологии: после этого ей пришлось разрезать подбородок

В итоге ее записали к врачу на 10 октября. Но и в эту дату она пришла не пришла в стоматологию, так как внезапно оказалась в муниципальной больнице, где ей сделали операцию на подбородке. В копии медицинской выписки, которую пациентка предоставила редакции, сказано: у нее был диагностирован абсцесс.

Потребовала компенсацию в 39 тысяч

Любава говорит, что составила на «Абенд» претензию, в которой потребовала компенсацию — около 39 тысяч рублей с учетом разных расходов. На нее в клинике ответили следующее (копия ответа медучреждения также имеется в распоряжении НГС):

