Сибирячка удалила зуб мудрости в частной стоматологии: после этого ей пришлось разрезать подбородок

Жительница Новосибирска Любава перенесла операцию после того как ей удалили зуб мудрости в частной клинике. Через несколько дней после этого ей разрезали подбородок из-за начавшегося абсцесса. Почему в проблеме сибирячка винит частную стоматологию «Абенд» и требует компенсацию, и что говорят в клинике, выясняла корреспондент НГС.
Заплатила 8 тысяч за удаление
На первый прием в клинику Любава пришла 5 октября, тогда ей удалили зуб мудрости — за услуги она заплатила более 8 тысяч. Девушка отмечает, что после хирургического вмешательства ей дали таблетку «Кетанова» и лед. Кроме того, она получила от врача листок с рекомендациями, копия которого есть в распоряжении НГС. Любава уверяет, что соблюдала их и 6 октября пришла на плановый послеоперационный осмотр. Но вскоре ей резко стало хуже.
Сибирячка прислала скриншоты переписки с «Абендом» в WhatsApp. Судя по ним, она писала в клинику в воскресенье 8 октября и пыталась узнать, когда можно попасть на внеплановый прием. 9 октября Любаве ответили на сообщения и предложили варианты «окон» на ближайшие часы, однако быстро приехать она не смогла.
В итоге ее записали к врачу на 10 октября. Но и в эту дату она пришла не пришла в стоматологию, так как внезапно оказалась в муниципальной больнице, где ей сделали операцию на подбородке. В копии медицинской выписки, которую пациентка предоставила редакции, сказано: у нее был диагностирован абсцесс.
Потребовала компенсацию в 39 тысяч
Любава говорит, что составила на «Абенд» претензию, в которой потребовала компенсацию — около 39 тысяч рублей с учетом разных расходов. На нее в клинике ответили следующее (копия ответа медучреждения также имеется в распоряжении НГС):
— При осмотре 6 октября были жалобы на боль в области удаленного зуба. Клиническая картина соответствовала состоянию первых суток после удаления. Записать вас на следующий осмотр администраторы так и не смогли. Из предложенных вариантов на 7 и 9 октября вам не подошел ни один. Медицинская услуга была предоставлена в соответствии с вашей клинической ситуацией и наличием показаний. Во время вмешательства и на следующий день жалоб от вас не поступало и [отклонений] зафиксировано не было. Отклонить вашу просьбу о возврате денег, так как на это отсутствуют основания.
Что говорят в клинике
Руководитель сети стоматологий «Абенд» Владислав Абенд заявил НГС, что клиника не может нести ответственность за развившееся осложнение.
— На самом деле риски подобных ситуаций исключить нельзя. Любое хирургическое вмешательство подразумевает возможные осложнения. Мы проговариваем их с пациентами и подписываем информированное согласие, а после операции даем подробные рекомендации, в том числе в письменном виде. Что касается конкретно этого случая, причина подобных осложнений — упущенное время. Развития осложнений подобного характера можно было бы избежать, если бы пациентка попала на прием вовремя. Мы искренне сожалеем, но так сложились обстоятельства. Девушка по личным причинам не явилась на приемы в часы работы «Абенда». А в то время, когда ей понадобилась экстренная помощь, клиника не работала.
В то же время Владислав уверяет, что клиника не уходит от ответов. Чтобы восстановление Любавы было более быстрым и эффективным, в рамках медицинской помощи «Абенд» обещает сделать всё возможное.
Руководитель сети стоматологий убежден, что услуга была оказана квалифицированным специалистом — качественно, с соблюдением протоколов и норм. Он подытожил: пациентке был предоставлен официальный ответ с подробным объяснением причин, по которым ей отказано в возмещении затрат.
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