Бастрыкин потребовал доложить о снижении зарплат сотрудников скорой в Новосибирской области после публикации НГС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о снижении зарплат сотрудников Новосибирской районной больницы, к которой относится подстанция скорой помощи Верх-Тулы.
О снижении зарплат на 30% медики сообщили НГС. Они объяснили, что понижение произошло с августа, а внятных объяснений от руководства по этому поводу добиться им не удалось. Сотрудники подстанции записали обращение, в котором попросили помощи у председателя СК Александра Бастрыкина. Сейчас Следственный комитет региона проводит проверку.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили пресс-службе СК России.
После публикации НГС проверку начала прокуратура Новосибирского района и Минздрав региона. В самой больнице сообщили, что говорить о снижении зарплат — некорректно, потому что она зависит от интенсивности труда и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.