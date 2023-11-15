Бастрыкин потребовал доложить о снижении зарплат сотрудников скорой в Новосибирской области после публикации НГС

После публикации НГС проверку начала прокуратура Новосибирского района и Минздрав региона. В самой больнице сообщили, что говорить о снижении зарплат — некорректно, потому что она зависит от интенсивности труда и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.