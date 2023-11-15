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Проблемы на скорой

Бастрыкин потребовал доложить о снижении зарплат сотрудников скорой в Новосибирской области после публикации НГС

Медики сами просили главу СК России о помощи

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Проверку начали Минздрав, прокуратура и местный следственный комитет

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о снижении зарплат сотрудников Новосибирской районной больницы, к которой относится подстанция скорой помощи Верх-Тулы.

О снижении зарплат на 30% медики сообщили НГС. Они объяснили, что понижение произошло с августа, а внятных объяснений от руководства по этому поводу добиться им не удалось. Сотрудники подстанции записали обращение, в котором попросили помощи у председателя СК Александра Бастрыкина. Сейчас Следственный комитет региона проводит проверку.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили пресс-службе СК России.

После публикации НГС проверку начала прокуратура Новосибирского района и Минздрав региона. В самой больнице сообщили, что говорить о снижении зарплат — некорректно, потому что она зависит от интенсивности труда и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

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