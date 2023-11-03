«Все хотят туда, где чисто, а на скорой кровь, боль и рвота». Фельдшер — о странных пациентах и дефиците врачей

Одинокие, хроники, «я сам врач»: какие бывают пациенты

Групп пациентов много, есть хронические пациенты, которые вызывают скорую каждый божий день на одно и то же, иногда не по разу. По сравнению со всем числом пациентов процент хроников небольшой, но их достаточное количество, и катаемся мы к ним так часто, что это становится приличной нагрузкой.

Есть еще «выходные дни», как мы их называем: когда пожилые пациенты живут одни, к ним приезжают родственники, и начинается проявление заботы, вызывают скорую. Зачем? Честно, одному Богу известно. В таких историях пациенты условно здоровые, да, у них есть хронические заболевания, с которыми они живут десятилетиями, от которых принимают постоянную терапию. Состояния обострения нет, повода для вызова скорой никакого. Но дети приехали, им срочно надо решить этот вопрос.