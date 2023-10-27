Не только возраст. Трихолог назвала еще 5 причин, по которым появляется седина, и рассказала, можно ли от нее избавиться

Есть такой принцип, придуманный учеными, который называется «50/50/50»: известно, что к 50 годам у 50% людей есть не менее 50% седых волос на голове. Есть и более расширенные данные: не так давно было доказано, что 74% людей в возрасте от 45 до 65 лет имеют в среднем 27% седины.

К слову, помимо меланина, вырабатываются и другие пигменты. Например, за темный цвет волос отвечает эумеланин, а за рыжие тона — феомеланин. Индивидуальный оттенок волос зависит именно от их баланса.



Седина — не признак старости

Чем старше мы становимся, тем меньше меланина вырабатывается нашим организмом, и волосы приобретают серебристо-белый или желто-белый цвет, который мы и считаем сединой. Но и конечный тон седые волосы приобретают не сразу: сначала волоски выглядят сероватыми, потом становятся всё светлее и светлее.