«СПИД я не лечил, но вылечить могу»: как Иван Кузнецов изобрел ипликатор и умер на нем же

Хуже не будет

Ипликатор появился в результате случайности. Началось всё с того, что обычный житель Челябинска Иван Кузнецов травил дома тараканов и получил серьёзное поражение лёгких. Врачи помочь не смогли, и он стал лечиться самостоятельно — с помощью иглоукалывания. Кузнецов смог вылечить себя и удивил этим врачей, которые считали, что помочь ему уже нельзя.

Воодушевлённый успехом, Кузнецов отправился в Москву, где запатентовал свою разработку как «устройство для повышения работоспособности». Использовать свой коврик изобретатель предписывал следующим образом: лечь на него больным местом и прижаться посильнее. Боль от шипов заглушала для человека внутреннюю боль, после чего ему должно было стать лучше. Правда, сам Кузнецов был уверен, что его изобретение лечит абсолютно все болезни. В сопроводительной брошюре, которая рассылалась покупателям вместе с патентом, так и было написано: «СПИД я не лечил, но вылечить могу».