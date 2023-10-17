«СПИД я не лечил, но вылечить могу»: как Иван Кузнецов изобрел ипликатор и умер на нем же

Даже если вы ни разу в жизни не лежали на этом шипастом коврике, то наверняка сталкивались с ним дома у родственников или ещё у кого-нибудь из знакомых. Да, это ипликатор Кузнецова, который, как уверял его создатель, может вылечить от всех болезней — достаточно только полежать на шипах какое-то время, и желательно тем самым местом, в котором чувствуются боли. Но судьба самого Ивана Кузнецова оказалась трагичной — он скончался на собственном изобретении. Расскажем вам историю ипликатора и его создателя, а заодно разберёмся вместе с врачом, есть ли от этого коврика с шипами реальная польза.
Хуже не будет
Ипликатор появился в результате случайности. Началось всё с того, что обычный житель Челябинска Иван Кузнецов травил дома тараканов и получил серьёзное поражение лёгких. Врачи помочь не смогли, и он стал лечиться самостоятельно — с помощью иглоукалывания. Кузнецов смог вылечить себя и удивил этим врачей, которые считали, что помочь ему уже нельзя.
Воодушевлённый успехом, Кузнецов отправился в Москву, где запатентовал свою разработку как «устройство для повышения работоспособности». Использовать свой коврик изобретатель предписывал следующим образом: лечь на него больным местом и прижаться посильнее. Боль от шипов заглушала для человека внутреннюю боль, после чего ему должно было стать лучше. Правда, сам Кузнецов был уверен, что его изобретение лечит абсолютно все болезни. В сопроводительной брошюре, которая рассылалась покупателям вместе с патентом, так и было написано: «СПИД я не лечил, но вылечить могу».
Позднее изобретателя взяли на работу в Институт физической культуры, а методику стали применять для восстановления спортсменов после травм. Сам ипликатор усовершенствовали: теперь он выглядел как ремень или кусок линолеума с булавками. На него можно было не только ложиться, но и оборачивать им больные части тела, а сверху туго перебинтовать, чтобы иглы воздействовали глубже. Волшебный прибор испытывали в Институте хирургии имени Вишневского, Центральном институте травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Институте нейрохирургии имени академика Бурденко. Ученые не подтвердили эффективность ипликатора, но были единодушны: состояние больных от лежания на шипах не ухудшается.
Зато мастера иглоукалывания, работающие в китайской традиции, ненавидели изобретение Кузнецова и считали его опасным. В акупунктуре иглы воздействуют на определенные точки на меридианах, по которым движется энергия ци (сейчас на этом принципе построен акупунктурный лифтинг лица), а коврик давит пучками шипов сразу на большую область тела.
Как всё-таки верно — аппликатор или ипликатор? Сам Иван Кузнецов называл своё изделие именно «ипликатором», чтобы подчеркнуть его игольчатую сущность. По его словам, ипликатор — это устройство, которое воздействует множеством колющих элементов, а аппликатор — устройство, накладываемое на поверхность тела в качестве источника какого-либо вида энергии или вещества.
Смерть от собственного изобретения
Изобретателю повезло и с эпохой — в конце восьмидесятых на фоне общей нестабильности советские граждане всё меньше верили официальной медицине и чаще обращались к альтернативной. Достаточно вспомнить, например, телесеансы Анатолия Кашпировского и заряженную воду Аллана Чумака. Не зарастала народная тропа и в кабинет Кузнецова. Изобретатель стал миллионером, купил квартиру в Москве и продолжил принимать пациентов в частном порядке. А его история жизни, как у любой знаменитости, начала обрастать различными легендами.
Одна из них рассказывает, что в 90-е Кузнецову якобы угрожали бандиты и рэкетиры, требуя от него патент на изобретение. Вскоре они перешли от угроз к делу и похитили жену Кузнецова. Стойкий исследователь на шантаж не поддался, и тогда бандиты убили его жену. Есть и другая версия. Она гласит, что изобретатель сам инсценировал похищение своей жены в рекламных целях — чтобы подогреть угасающий интерес к своему ипликатору. Что случилось с женщиной на самом деле, остаётся тайной.
Сам ипликатор модифицировали ещё раз, чтобы его можно было безопасно применять дома. Теперь он выглядел как пластмассовые зубчатые фишки, которые продавались наборами по рублю во всех аптеках и киосках. Эти фишки нужно было самостоятельно нашить на коврик или любой кусок ткани.
Мечтой Кузнецова было создать вакуумный скафандр с колючими элементами внутри. Человек должен был надеть этот костюм, а воздух откачать пылесосом, чтобы иглы воздействовали на всё тело одновременно в течение четырёх секунд. «Я весь земной шарик в иголки оберну!» — говорил Кузнецов.
Естественно, первый экземпляр такого скафандра изобретатель испытывал сам — не жалея себя, намного дольше положенных четырёх секунд. В итоге Кузнецов скончался от собственного изобретения, но и здесь версии разнятся. По одной из них, целитель умер от сердечного приступа прямо в скафандре, проведя пять процедур подряд. По другой, на испытании Кузнецов почувствовал себя плохо, снял скафандр, лёг на ипликатор и больше с него не поднялся.
Есть ли польза от ипликатора
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва отметила, что ипликатор Кузнецова может быть полезен для общего оздоровления и локального снятия боли. По её словам, шипы активизируют локальное кровообращение за счёт прямого механического воздействия на периферические сосуды. Улучшаются циркуляция и питание тканей, процессы синтеза соединительно-тканных волокон в дерме и скорость восстановления клеток, уменьшается застой венозной крови и лимфы.
— Ипликатор способен снизить выраженность многих острых и хронических заболеваний: головной боли, в том числе мигрени, артритов. Это происходит за счет улучшения кровоснабжения и питания тканей, — пояснила врач. — Коврик можно использовать при переутомлении мышц, вызванном длительной ходьбой или стоянием, интенсивными спортивными тренировками, многочасовой работой за компьютером. Он помогает снять излишнее напряжение в мышцах, улучшить кровообращение, уменьшить воспаление нервных корешков. Ипликатор может быть полезен при восстановлении после травм: ушибов, ссадин, растяжений. Он способствует уменьшению боли и отечности, более быстрому заживлению тканей.
Кроме того, по словам Александры Филёвой, ипликатор можно применять и во время реабилитации после инсульта — он стимулирует кровоток и мозговое кровообращение, что позволяет улучшить работу мозга. Также ипликатор можно использовать для общего оздоровления, снятия стресса, расслабления перед сном и даже борьбы с бессонницей.
Но при этом ипликатор можно использовать не всегда и не всем — кому-то это стоит делать с осторожностью.
— Например, его не рекомендуется использовать людям с острым течением кожных заболеваний — дерматита, экземы, псориаза, герпеса, — пояснила врач-эксперт. — Это объясняется тем, что довольно агрессивное воздействие игл раздражает кожу и может приводить к более тяжелому течению воспалительного процесса.
Кроме того, не нужно применять ипликатор в местах, где есть крупные родинки: они могут травмироваться. Людям с варикозом также стоит использовать коврик с осторожностью: в целом процедуры полезны для улучшения кровообращения и тонуса вен, но при слишком сильном варикозе течение болезни может усугубиться.
— Использование ипликатора противопоказано при новообразованиях или опухолях на коже: локальное улучшение кровообращения способно еще сильнее стимулировать рост клеток. Не показан коврик также людям с нарушением свертываемости крови, патологиями нервной системы (например, эпилепсией), — обратила внимание Александра Филёва. — Поэтому вопрос о применении ипликатора стоит обсудить с лечащим врачом. Какой бы ни была цель использования, важно помнить, что процедуры лишь способствуют ослаблению симптомов. Они не заменяют очного осмотра врача с целью решения вопроса о дальнейшей тактике лечения.
Как правильно использовать ипликатор
Александра Филёва объяснила, что процедуры на ипликаторе следует делать ежедневно, чтобы от них был устойчивый эффект. Использовать аппликатор удобнее всего в положении лежа на спине: так вес распределяется равномерно, и человеку проще расслабиться. Однако можно использовать коврик сидя на стуле и даже стоя.
— Первое время иголки могут казаться слишком острыми, и лежать на них долго будет сложно. Однако постепенно организм привыкает, и процедура становится приятной и расслабляющей, — объяснила эксперт. — Поэтому время на коврике стоит регулировать по ощущениям: начать с нескольких минут и постепенно довести сеанс до 15–30 минут. Процедуры можно проводить в любое удобное время: утром коврик поможет взбодриться, вечером — расслабит и настроит на хороший сон.
Александра Филёва отметила, что каждый организм индивидуален, и реакция на ипликатор может различаться: если коврик вместо расслабления вызывает бессонницу, не стоит проводить процедуру вечером.
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