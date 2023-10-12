«Робот Николай посоветовал звонить завтра»: как журналист НГС пытался попасть к врачу и вовремя открыть больничный

Журналисты часто описывают жизненные истории обычных горожан и тем самым помогают им решить проблемы. Но порой такие истории случаются и с самими журналистами: все же они находятся со всеми в одном пространстве. Тогда получаются вот такие вот авторские колонки. Корреспондент НГС Илья Калинин заболел и лично столкнулся с трудностями, с которыми может столкнуться любой заболевший на пути оформления больничного. Далее — от первого лица.
В понедельник утром я заболел. Точнее заболел я еще накануне: сопли, кашель и постоянное чихание демонстрировали, что с организмом не все в порядке. А утром в понедельник еще и температура добавилась: 37,5.
Я прекрасно понимаю, как обстоят дела в нашей медицине, особенно в осенний период, когда число сопливо-чихающих возрастает в геометрической прогрессии. Решил не перегружать систему: не вызывать врача на дом, а дойти до поликлиники ножками. Температура не такая уж критичная, поликлиника недалеко от дома, запас медицинских масок имеется — хоть три сразу надевай, а с температурой могут принять и специальные дежурные врачи. Я и посидеть мог бы в очереди полдня, если бы потребовалось. Время, напомню, было еще утреннее.
С такими мыслями я дошел до медучреждения и сразу же направился в регистратуру. Администратор за стеклом с маленьким окошечком посмотрела на меня тоскливо. Я почувствовал: мой героизм совсем не оценили. «Нет возможности вас принять», — каким-то извиняющимся тоном выдала в окошечко женщина в белом. Я удивился: еще же целый день впереди, а у меня — температура. В конце концов, мол, могу пройти по живой очереди и не нужен специальный дежурный.
Женщина устало перевела глаза на экран ноутбука, словно подсматривала там ответ. «Нет, все расписано до самого конца дня», — устало повторила она и вопросительно подняла на меня глаза. Мол, видишь, все подступы к эскулапам охраняются четко, и чем ты тут, болезный, против этого возразишь?
«Вам, наверное, больничный нужен», — вдруг сжалился за стеклом страж в белом. Я кивнул, надеясь, что меня определят хотя бы в вечерний конец очереди у заветного кабинета с табличкой «Терапевт». Если разобраться, времени мой случай отнял бы совсем немного: температуру замерить, да больничный открыть. Но нет — жалость стража была секундной. Регистратура не думала сдавать оборону.
— Я сейчас вам оформлю врача на дом. Идите домой и ждите. Сегодня придет. Если успеет утром, то придет до двух. Если не успеет…
— …то придет после двух, — мысленно продолжил я.
— …то придёт до конца рабочего дня, — закончила несложную формулу дама из регистратуры.
— Хорошо, — вздохнул я и развернулся к выходу.
До двух врач не пришел. В какой-то момент я вдруг остро ощутил: врач не придет и после. Уверенность в этом была настолько сильной, что можно было смело отправляться на любую «Битву экстрасенсов» и выигрывать. Но до восьми вечера я все же решил не беспокоиться.
В начале девятого все сомнения исчезли окончательно. Началась легкая паника: что же делать? Воображаемую «Битву экстрасенсов,» положим, я и выиграл, но вот на медицинском поприще шансов мне, похоже, не оставили.
Телефон поликлиники, естественно, молчал: туда и в дневное время дозвониться — тот еще квест. Возможно, мне могли бы посоветовать что-то по номеру единой регистратуры 122, но и там живых не наблюдалось. Робот Николай посоветовал для общения с человеком звонить завтра, а пока предлагал получить информацию по контрактной службе. Оставался один выход: скорая помощь.
В этой ситуации это был единственный шанс узнать, что делать, если не по своей воле ты пропустил день оформления больничного. Я понимал: долго занимать оператора на линии скорой не следует. Поэтому описал свою проблему кратко и тут же получил совет: ждать врача до десяти вечера (оказывается, иногда они и так могут задержаться) или отправляться в круглосуточный приемный покой инфекционной больницы на Семьи Шамшиных, 40. Там, пояснили в скорой, можно зафиксировать температуру и получить больничный. (Сразу уточню: больничный здесь откроют только при госпитализации: просто невысокой температуры и соплей для этого мало). После десяти вечера стало понятно: надо ехать в больницу, пока не наступил новый день.
В приемном покое я просидел, наверное, около часа — очередь. Тут надо честно заметить: мой случай в сравнении с тем, что там наблюдалось, для дежурного врача был своеобразным «перекуром». Замерить температуру (ее пришлось сбить вечером таблеткой) и объяснить, что врачи придут завтра и откроют больничный задним числом — вот и все, что пришлось сделать дежурному. В общем, из больницы я вышел в районе полуночи. Все еще немного больной, но зато много обнадеженный.
После всего этого очень хочется спросить: а что мешало той даме в регистратуре сразу уточнить, что если врач не придет сегодня, то будет завтра/послезавтра? И больничный, мол, откроет днем обращения в поликлинику, потому что так можно. С другой стороны, тогда не было бы этой колонки и возможной инструкции для тех, кто окажется в аналогичной ситуации. Инструкции о том, как поступать точно не надо. Врачи придут. Пусть не в этот день. Как, собственно, пришли потом ко мне и первым делом сделали экспресс-тест на ковид. В пластмассовой тест-кассете появилась одна полоска. Я облегченно выдохнул.
Кстати, дежурный врач в больничном приемном покое очень сильно удивился, что меня в поликлинике не приняли. Сказал, мол, для таких температурящих ходоков организованы специальные приемно-смотровые боксы с отдельным входом, куда меня из регистратуры и должны были сразу направить. Но что-то пошло не так. Возможно, эти боксы существуют в другой реальности. А, может, предположил один мой знакомый, врачам за «надомные походы» платят по другому тарифу? И специальные боксы тут совсем некстати.
Редакция НГС направила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Также мы попросили пояснить, в каких случаях заболевшему гражданину нужно самостоятельно обратиться в поликлинику и ждать приема, а в каких — вызывать врача на дом, и каков максимальный установленный срок ожидания медиков. К моменту публикации ответ на запрос не поступил.
Проблемы с вызовом врачей на дом случались и в период пандемии COVID-19. Осенью 2021 года НГС опубликовал гневную колонку сибирячки, которая заболела ковидом, не дождалась врачей и лечилась самостоятельно. На лечение вместе с мужем было потрачено 25 тысяч рублей. Больше всего женщину возмутил ответ новосибирского Минздрава, который в ответ на жалобу сообщил, что помощь ей была оказана в полном объеме.