«Робот Николай посоветовал звонить завтра»: как журналист НГС пытался попасть к врачу и вовремя открыть больничный

В понедельник утром я заболел. Точнее заболел я еще накануне: сопли, кашель и постоянное чихание демонстрировали, что с организмом не все в порядке. А утром в понедельник еще и температура добавилась: 37,5.



Я прекрасно понимаю, как обстоят дела в нашей медицине, особенно в осенний период, когда число сопливо-чихающих возрастает в геометрической прогрессии. Решил не перегружать систему: не вызывать врача на дом, а дойти до поликлиники ножками. Температура не такая уж критичная, поликлиника недалеко от дома, запас медицинских масок имеется — хоть три сразу надевай, а с температурой могут принять и специальные дежурные врачи. Я и посидеть мог бы в очереди полдня, если бы потребовалось. Время, напомню, было еще утреннее.

