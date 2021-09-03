«Я выпала в осадок от наглости». Сибирячка с ковидом не смогла получить помощь в поликлинике — пришлось потратить 25 тысяч

Заболевшая коронавирусом сибирячка не смогла получить помощь в поликлинике
Несмотря на то что к осени ситуация с коронавирусом начала выправляться, в некоторых учебных заведениях и поликлиниках всё еще остается куча неразрешенных ситуаций. Маркетолог Евгения Яковлева заболела коронавирусом, но в муниципальную поликлинику так и не смогла попасть. Ответ от Минздрава ее удивил: «Услуги оказаны в полном объеме». Как произошла такая ситуация? Публикуем колонку от первого лица.
Мы с мужем заболели 30 июня, вызывали врача, естественно, к нам никто не пришел. Хотя это обычная практика для Бердска. Так как наше состояние было ужасным, то, конечно, хотелось, чтобы нас осмотрел доктор. Но в «красной» зоне нашей городской поликлиники стояли километровые очереди, некоторые пациенты находились там до 2 часов ночи.
В общем решено было ехать в частную клинику. Из ближайших только в ЦНМТ в Академгородке принимали пациентов с признаками ОРВИ. Мы туда поехали 4 июля. Доктор нас осмотрела и отправила сдавать ПЦР-тест, открыв при этом больничный лист. Она уточнила, что если результаты ПЦР будут положительными, то закрыть или продлить больничный в частной клинике мне не смогут. Это придется делать только в муниципальной поликлинике. Для этого нужно будет позвонить по такому-то номеру телефона, и мне дистанционно продлят больничный на основании положительного теста.
ПЦР-тест пришел положительный, после этого я начала звонить для продления листа. За три дня ни один из пяти телефонов мне не ответил — при том, что номера мне дали на горячей линии Министерства здравоохранения. Понятно, что совсем не хотелось идти в «красную» зону и стоять там в очереди 500 лет. Поэтому я начала писать обращения в Министерство здравоохранения через «Госуслуги», а заодно и в прокуратуру. В течение всего этого времени мы в том числе пытались вызвать врача на дом. Но за три недели болезни к нам никто так и не пришел. При этом мне позвонила какая-то женщина и, взяв у меня данные, продлила-таки больничный дистанционно.
И всё бы ничего, вроде бы история закончилась, но нет. На днях мне из Министерства здравоохранения пришел официальный ответ, от которого я выпала в осадок от наглости. Я поняла, насколько всем абсолютно плевать на людей. В письме написано, что прошла проверка и помощь мне оказана в полном объеме. Жаль, что только на бумаге. В целом нам лечение обошлось в 25 тысяч рублей — к доктору мы ходили платно и анализы сдавали тоже платно. А еще к тому же покупали кучу, как оказалось, ненужных лекарств. В первые дни болезни мы не знали, чем лечиться, поэтому спрашивали у «бывалых» и покупали аналогичные лекарства. Нам было уже очень плохо, хотелось облегчить течение болезни. Но потом оказалось, что это нам не нужно и врач из частной клиники нам выписала совершенно другое лечение. А самое главное, что сейчас мы не можем получить сертификат переболевшего, потому как анализ не сдавали в городской поликлинике. Вот такая вот обидная история.
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