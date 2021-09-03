«Я выпала в осадок от наглости». Сибирячка с ковидом не смогла получить помощь в поликлинике — пришлось потратить 25 тысяч

В общем решено было ехать в частную клинику. Из ближайших только в ЦНМТ в Академгородке принимали пациентов с признаками ОРВИ. Мы туда поехали 4 июля. Доктор нас осмотрела и отправила сдавать ПЦР-тест, открыв при этом больничный лист. Она уточнила, что если результаты ПЦР будут положительными, то закрыть или продлить больничный в частной клинике мне не смогут. Это придется делать только в муниципальной поликлинике. Для этого нужно будет позвонить по такому-то номеру телефона, и мне дистанционно продлят больничный на основании положительного теста.

ПЦР-тест пришел положительный, после этого я начала звонить для продления листа. За три дня ни один из пяти телефонов мне не ответил — при том, что номера мне дали на горячей линии Министерства здравоохранения. Понятно, что совсем не хотелось идти в «красную» зону и стоять там в очереди 500 лет. Поэтому я начала писать обращения в Министерство здравоохранения через «Госуслуги», а заодно и в прокуратуру. В течение всего этого времени мы в том числе пытались вызвать врача на дом. Но за три недели болезни к нам никто так и не пришел. При этом мне позвонила какая-то женщина и, взяв у меня данные, продлила-таки больничный дистанционно.