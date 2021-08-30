У студентов НГУАДИ попросили сертификаты о вакцинации при заселении в общежитие

Студентов Новосибирского университета архитектуры и дизайна при заселении в общежитие попросили предоставить сертификат о вакцинации, справку о том, что они переболели или медотвод.
Обучающие узнали об этом из опубликованного на сайте университета приказа об организации образовательного процесса с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.
В приказе от 23 августа прописано, как будет работать университет в условиях пандемии, там указывается, что установлена очно-дистанционная форма обучения. А в пункте 22 прописаны следующие условия:
— Обучающимся при заселении в общежитие, предоставлять заведующей общежитием Н.М. Архипенко документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, или перенесенное в течение шести месяцев, предшествующих дате предъявления, заболевание или противопоказания к вакцинации наряду с иными необходимыми документами, — написано в приказе, который подписан ректором НГУАДИ Натальей Багровой.
В воскресение, 29 августа, просьба предоставить документы появилась в беседе жителей общежития. Сообщение с просьбой принести документы до 1 сентября написала заведующая общежитием Надежда Архипенко. Студенты начали задавать вопросы: заселят ли их без сертификата? Почему не предупредили раньше? Как сообщила НГС студентка НГУАДИ до сих пор на эти вопросы учащимся никто не ответил.
Как рассказала корреспонденту НГС заведующая общежитием Надежда Архипенко, она сама приказ не видела и никто пока выселять из общежития студентов не будет.
— Это просто для того, чтобы разнести по столбикам, собираем информацию. Я прописываю, у кого есть, у кого нет, кому нет 18, например, — рассказала заведующая общежитием НГУАДИ.
НГС направил запрос в приемную ректора университета.
Министр образования региона Сергей Федорчук недавно сообщил, что для заселения в студенческие общежития не придется ставить вакцину:
— В рекомендациях Министерства образования и науки нет такого пункта, который говорил бы о том, что если у человека нет прививки, то его не заселят в общежитие. Конечно, это приводит к трудностям организации определенного трафика движения людей в любом общежитии. Вчера мы обсуждали этот вопрос. Нужно организовать процесс обучения так, что если кто-то заболеет, то должна быть возможность посадить ребят на карантин. Они автоматически должны попадать на дистант, — рассказал министр образования на пресс-конференции.
Сотрудники новосибирского Сбербанка заявили, что им угрожают отстранением от работы за отказ делать прививку от ковида. На рабочую почту они получили письма от руководства, в которых говорилось, что вакцинироваться должны все работники банка по всем отделениям России. Начальство пообещало неоплачиваемое отстранение, а на словах даже говорят об увольнении.