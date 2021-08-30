У студентов НГУАДИ попросили сертификаты о вакцинации при заселении в общежитие

Студентов Новосибирского университета архитектуры и дизайна при заселении в общежитие попросили предоставить сертификат о вакцинации, справку о том, что они переболели или медотвод.

Обучающие узнали об этом из опубликованного на сайте университета приказа об организации образовательного процесса с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

В приказе от 23 августа прописано, как будет работать университет в условиях пандемии, там указывается, что установлена очно-дистанционная форма обучения. А в пункте 22 прописаны следующие условия: