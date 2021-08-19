Министр рассказал, как студенты будут учиться с сентября 2021 года. Нужно ли вакцинироваться?

В Новосибирске сохранят дистанционное обучение в вузах из-за ковида
Власти решили сохранить ковидные ограничения для новосибирских студентов в новом учебном году. С
Министр образования региона Сергей Федорчук также сообщил, что для заселения в студенческие общежития не придется ставить вакцину:
— В рекомендациях Министерства образования и науки нет такого пункта, который говорил бы о том, что если у человека нет прививки, то его не заселят в общежитие. Конечно, это приводит к трудностям организации определенного трафика движения людей в любом общежитии. Вчера мы обсуждали этот вопрос. Нужно организовать процесс обучения так, что если кто-то заболеет, то должна быть возможность посадить ребят на карантин. Они автоматически должны попадать на дистант.
Тем не менее министр советует всем вакцинироваться.
— Понятно, что еще есть иностранные студенты. Пока не выделяются средства на то, чтобы поставить им прививку. Поэтому такие ребята будут учиться на дистанте, — заявил глава регионального Министерства образования.
Как новосибирские дети будут учиться с 1 сентября и ждет ли их дистант, ранее рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.