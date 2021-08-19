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Министр рассказал, как студенты будут учиться с сентября 2021 года. Нужно ли вакцинироваться?

И заселят ли в общежитие без прививки от коронавируса?

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Лекции будут проходить в дистанционном режиме

Лекции будут проходить в дистанционном режиме

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В Новосибирске сохранят дистанционное обучение в вузах из-за ковида

Власти решили сохранить ковидные ограничения для новосибирских студентов в новом учебном году. С 1 сентября учеба в университетах будет проходить в смешанном формате. Слушать лекции разрешат в дистанционном режиме. Те занятия, которые требуют очного присутствия студентов, будут проходить очно.

Министр образования региона Сергей Федорчук также сообщил, что для заселения в студенческие общежития не придется ставить вакцину:

— В рекомендациях Министерства образования и науки нет такого пункта, который говорил бы о том, что если у человека нет прививки, то его не заселят в общежитие. Конечно, это приводит к трудностям организации определенного трафика движения людей в любом общежитии. Вчера мы обсуждали этот вопрос. Нужно организовать процесс обучения так, что если кто-то заболеет, то должна быть возможность посадить ребят на карантин. Они автоматически должны попадать на дистант.

Тем не менее министр советует всем вакцинироваться.

— Понятно, что еще есть иностранные студенты. Пока не выделяются средства на то, чтобы поставить им прививку. Поэтому такие ребята будут учиться на дистанте, — заявил глава регионального Министерства образования.

Как новосибирские дети будут учиться с 1 сентября и ждет ли их дистант, ранее рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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