Министр рассказал, как студенты будут учиться с сентября 2021 года. Нужно ли вакцинироваться?

Власти решили сохранить ковидные ограничения для новосибирских студентов в новом учебном году. С 1 сентября учеба в университетах будет проходить в смешанном формате. Слушать лекции разрешат в дистанционном режиме. Те занятия, которые требуют очного присутствия студентов, будут проходить очно.



Министр образования региона Сергей Федорчук также сообщил, что для заселения в студенческие общежития не придется ставить вакцину:

— В рекомендациях Министерства образования и науки нет такого пункта, который говорил бы о том, что если у человека нет прививки, то его не заселят в общежитие. Конечно, это приводит к трудностям организации определенного трафика движения людей в любом общежитии. Вчера мы обсуждали этот вопрос. Нужно организовать процесс обучения так, что если кто-то заболеет, то должна быть возможность посадить ребят на карантин. Они автоматически должны попадать на дистант.