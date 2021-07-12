Сотрудники новосибирского Сбербанка заявили, что им угрожают отстранением от работы за отказ прививаться

Сотрудники новосибирского Сбербанка заявили, что им угрожают отстранением от работы за отказ делать прививку от ковида. На рабочую почту они получили письма от руководства, в которых говорилось, что вакцинироваться должны все работники банка по всем отделениям России. Начальство пообещало неоплачиваемое отстранение, а на словах даже говорят об увольнении.
Что говорят работники
Виктория (имя изменено по просьбе сотрудницы Сбербанка), клиентский менеджер, узнала о приказе об обязательной вакцинации, находясь в отпуске. Ей сообщили, что если она в отпуске не введет вакцину, то из отпуска можно не выходить — будет отстранение. Начальство планирует провакцинировать всех работников до
— Ставить никто не хочет. Просто жесткие рамки. Отстранят от работы без содержания, и какие будут дальнейшие действия, я не знаю. Много возмущенных, но, так как люди боятся просто остаться без работы, они будут против воли вводить вакцину. Ранее было добровольно. Полмесяца назад было заслушивание у руководства, и им сказали, что вакцину будут вводить все. Если есть противопоказания, то просят нести справки, — рассказывает Виктория.
У Виктории есть противопоказания, но она уже неделю не может получить справку. Другая работница не может оперативно получить справку, так как всё еще проходит медицинское обследование. Ксения (имя также изменено), старший клиентский менеджер Сбербанка, уже получила справку, но ей говорит начальство, что это временное решение.
— Мне врач дал справку, там написали, что прививка противопоказана, и меня пока не дергают с этим. Но руководитель написала, что это только начало. Сначала придирались к справке, что она не так оформлена. Я объяснила, что там черным по белому написано, что вакцинация противопоказана: «острая аллергическая реакция», — рассказала Ксения корреспонденту НГС.
Но допустят ли Ксению на работу без вакцины — неизвестно.
— Заместитель мне говорит, что меня один раз отстранят, второй, третий, а потом будет увольнение. И я не понимаю почему, — сообщила Ксения.
Официального документа об отстранении сотрудникам не показывали. Но начальство о вакцинации постоянно напоминает.
— Это неправильно, я считаю. Люди некоторые не знают, что делать. Тут проблема в том, что даже не все врачи дают справки. Те, кто переболел, не могут получить справки. Многие врачи говорят, что наличие антител не является обоснованием для медотвода, — делится Ксения.
Что говорят в Сбербанке
В пресс-службе Сбербанка не подтвердили и не опровергли информацию об обязательной вакцинации.
— Сбербанк всегда выполняет решения контролирующих органов по мерам противодействия коронавирусной инфекции, — сообщили в письме.
Комментарий юриста
Юрист Константин Зиновьев уверяет, что увольнение в таком случае незаконно.
— Хочется спросить банк о том, где написано в основании для увольнения, что такое возможно. Действующее законодательство предусматривает абсолютно четкие обоснования для увольнения. Отсутствие вакцины не является основанием для увольнения. Действие банка мне кажется незаконным, — подчеркнул Константин Зиновьев.
Отсутствие вакцинации также не является причиной для отстранения, особенно неоплачиваемого.
— Для работников банка не требуется никаких повышенных требований относительно их здоровья. Им даже медкнижки не нужны, — рассказал юрист.
Константин Зиновьев утверждает, что сотрудники могут идти к правозащитнику и вместе доказывать отсутствие оснований для увольнения.
— У нас есть список профессий, которым нужны медицинские книжки: связанным с работой с детьми, работой с продуктами питания. Банки туда не входят, — сообщил Константин Зиновьев.
В Новосибирске параллельно с жесткими мерами вакцинации расцветает черный рынок прививочных сертификатов. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко под видом покупателя связалась с продавцами и узнала, сколько стоит сертификат и как его купить, а также узнала у юристов, чем грозит использование подделок.