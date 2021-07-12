Сотрудники новосибирского Сбербанка заявили, что им угрожают отстранением от работы за отказ прививаться

— Ставить никто не хочет. Просто жесткие рамки. Отстранят от работы без содержания, и какие будут дальнейшие действия, я не знаю. Много возмущенных, но, так как люди боятся просто остаться без работы, они будут против воли вводить вакцину. Ранее было добровольно. Полмесяца назад было заслушивание у руководства, и им сказали, что вакцину будут вводить все. Если есть противопоказания, то просят нести справки, — рассказывает Виктория.

У Виктории есть противопоказания, но она уже неделю не может получить справку. Другая работница не может оперативно получить справку, так как всё еще проходит медицинское обследование. Ксения (имя также изменено), старший клиентский менеджер Сбербанка, уже получила справку, но ей говорит начальство, что это временное решение.

— Мне врач дал справку, там написали, что прививка противопоказана, и меня пока не дергают с этим. Но руководитель написала, что это только начало. Сначала придирались к справке, что она не так оформлена. Я объяснила, что там черным по белому написано, что вакцинация противопоказана: «острая аллергическая реакция», — рассказала Ксения корреспонденту НГС.