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«Последний день, чтобы сдать анализы в детский сад»: в поликлинике на МЖК собралась толпа пациентов

Одна из мам рассказала, что ей пришлось идти в частную лабораторию

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Некоторые простояли в очереди час, но так и не смогли попасть в кабинет

Некоторые простояли в очереди час, но так и не смогли попасть в кабинет

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В поликлинике Новосибирска собралась очередь на анализы для детского сада

Сегодня утром, 30 августа, в Городской клинической поликлинике № 2 на Лазурной, 20/1 собралась очередь к кабинету анализов.

Как рассказала читательница НГС, попросившая об анонимности, родители пришли в поликлинику сдавать анализы, необходимые для детского сада. Из-за того что людей много, некоторые не успели пройти.

— Что там по социальной дистанции? Что там по ковидным ограничениям? Хочешь в садик — будь добр в общей массе часок постоять, — написала в редакцию НГС читательница и прислала фото.

Она пояснила, что сегодня последний день, когда можно сдать анализы, необходимые ребенку для зачисления в детский сад:

— 1 сентября все должны быть в садиках с готовыми анализами. С самого открытия очередь, — написала читательница. Она добавила, что ей все-таки пришлось ехать в частную лабораторию.

В ГКП № 2 корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию и посоветовали обратиться к главному врачу. Главврач не ответил на телефонные звонки. В пресс-службе Минздрава по Новосибирской области также не смогли прокомментировать ситуацию.

В июне в новосибирской поликлинике № 29 женщина потеряла сознание в регистратуре. Очевидцы утверждали, что до этого она простояла в очереди несколько часов, но в больнице эту информацию опровергли.

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