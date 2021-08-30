«Последний день, чтобы сдать анализы в детский сад»: в поликлинике на МЖК собралась толпа пациентов

В поликлинике Новосибирска собралась очередь на анализы для детского сада
Сегодня утром, 30 августа, в Городской клинической поликлинике
Как рассказала читательница НГС, попросившая об анонимности, родители пришли в поликлинику сдавать анализы, необходимые для детского сада. Из-за того что людей много, некоторые не успели пройти.
— Что там по социальной дистанции? Что там по ковидным ограничениям? Хочешь в садик — будь добр в общей массе часок постоять, — написала в редакцию НГС читательница и прислала фото.
Она пояснила, что сегодня последний день, когда можно сдать анализы, необходимые ребенку для зачисления в детский сад:
— 1 сентября все должны быть в садиках с готовыми анализами. С самого открытия очередь, — написала читательница. Она добавила, что ей все-таки пришлось ехать в частную лабораторию.
В ГКП № 2 корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию и посоветовали обратиться к главному врачу. Главврач не ответил на телефонные звонки. В пресс-службе Минздрава по Новосибирской области также не смогли прокомментировать ситуацию.
В июне в новосибирской поликлинике