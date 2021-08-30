«Последний день, чтобы сдать анализы в детский сад»: в поликлинике на МЖК собралась толпа пациентов

Сегодня утром, 30 августа, в Городской клинической поликлинике № 2 на Лазурной, 20/1 собралась очередь к кабинету анализов.

Как рассказала читательница НГС, попросившая об анонимности, родители пришли в поликлинику сдавать анализы, необходимые для детского сада. Из-за того что людей много, некоторые не успели пройти.

— Что там по социальной дистанции? Что там по ковидным ограничениям? Хочешь в садик — будь добр в общей массе часок постоять, — написала в редакцию НГС читательница и прислала фото.