В регистратуре новосибирской поликлиники женщина потеряла сознание

В Новосибирске в поликлинике
— На видео — половина людей уже ушла, не видно, а так там очереди с утра. Я там больничный закрывала с 10 утра и примерно до 17 вечера. В очереди в регистратуру стояли по три, по четыре часа, и женщина упала, — такую версию рассказала читательница НГС Зинаида (имя изменено по ее просьбе). Она же сняла следующий ролик:
Главный врач поликлиники
— Женщина зашла в поликлинику с улицы и практически сразу упала. В очереди она не стояла. Обращение было по поводу болей в животе. Сотрудники поликлиники оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Женщину увезли в хирургическое отделение. Очередь в регистратуру утром была, но далеко не 3–4 часа, — прокомментировала ситуацию главный врач.
Ранее мы рассказывали о том, что в другой новосибирской поликлинике мужчина упал в обморок во время многочасовой очереди.