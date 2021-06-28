В регистратуре новосибирской поликлиники женщина потеряла сознание

В Новосибирске в поликлинике № 29 женщина потеряла сознание регистратуре. В это время люди стояли в очереди, которую сняла на видео одна из пациенток. В больнице заявляют, что упавшая женщина в очереди не стояла.

— На видео — половина людей уже ушла, не видно, а так там очереди с утра. Я там больничный закрывала с 10 утра и примерно до 17 вечера. В очереди в регистратуру стояли по три, по четыре часа, и женщина упала, — такую версию рассказала читательница НГС Зинаида (имя изменено по ее просьбе). Она же сняла следующий ролик: