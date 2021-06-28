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В регистратуре новосибирской поликлиники женщина потеряла сознание

По словам очевидца, она стояла в очереди несколько часов. В поликлинике это опровергли

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Женщина стояла в очереди в регистратуру

Женщина стояла в очереди в регистратуру

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В Новосибирске в поликлинике № 29 женщина потеряла сознание регистратуре. В это время люди стояли в очереди, которую сняла на видео одна из пациенток. В больнице заявляют, что упавшая женщина в очереди не стояла.

— На видео — половина людей уже ушла, не видно, а так там очереди с утра. Я там больничный закрывала с 10 утра и примерно до 17 вечера. В очереди в регистратуру стояли по три, по четыре часа, и женщина упала, — такую версию рассказала читательница НГС Зинаида (имя изменено по ее просьбе). Она же сняла следующий ролик:

Главный врач поликлиники № 29 Альбина Николаева сказала, что максимальная продолжительность ожидания очереди в регистратуру сегодня была 30 минут, и также попросила напомнить людям о возможности удаленной записи и на вакцинацию, и на прием.

— Женщина зашла в поликлинику с улицы и практически сразу упала. В очереди она не стояла. Обращение было по поводу болей в животе. Сотрудники поликлиники оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Женщину увезли в хирургическое отделение. Очередь в регистратуру утром была, но далеко не 3–4 часа, — прокомментировала ситуацию главный врач.

Ранее мы рассказывали о том, что в другой новосибирской поликлинике мужчина упал в обморок во время многочасовой очереди.

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