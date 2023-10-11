Две медсестры работали врачами по липовым дипломам — на них завели уголовные дела, а минздрав молчит

Стала врачом с приходом нового главврача

Юлия Александрова сообщила, что не работала раньше (а это более 10 лет ) врачом, потому что нравилось быть медсестрой. А ставка офтальмолога была всё время занята. Девушка преувеличила, так как в медучреждении как раз эта ставка очень часто была свободна, а приезжающие врачи долго не задерживалась из-за низкой зарплаты. Новоиспеченный офтальмолог заявила нам, что диплом о высшем образовании она получила в саратовском вузе, но не помнила, в каком точно году.

