Две медсестры работали врачами по липовым дипломам — на них завели уголовные дела, а минздрав молчит

Скандал с поддельными дипломами двух врачей Дубовской ЦРБ Ростовской области дошел до прокуратуры региона. Липовыми оказались как дипломы о высшем образовании по специальности «лечебное дело», так и удостоверения о прохождении ординатуры. Надзорное ведомство обратилось в Зимовниковский районный суд с иском о признании указанных дипломов недействительными. В Минздраве Ростовской области никак не прокомментировали ситуацию. Как начинался медицинский скандал и что происходит сейчас, какие меры приняты — в обзоре корреспондента 161.RU Сабины Бондарь.
Медики Дубовской районной больницы Наталья Умиева и Юлия Александрова стали подозреваемыми по уголовным делам о подделке документов. Прокуратура Дубовского района на основании собранных материалов возбудила уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи
С
чего всё началось?
В феврале 2023 года в редакцию 161.RU обратились жители села Дубовского Ростовской области и медики единственной центральной районной больницы. Они рассказали, что главврач больницы назначил медсестер Наталью Умиеву и Юлию Александрову врачами — онкологом и офтальмологом. Обратившиеся в редакцию люди подозревали, что новые врачи работают по поддельным дипломам, так как ни одна из них не получала высшее образование и не отлучалась за годы работы на учебу.
Неожиданное повышение медсестер шокировало односельчан и коллег, и дубовчане обратились в Минздрав и в администрацию района, но помощи в решении проблемы им никто не оказал. Серьезной проверки от областного Минздрава не последовало. Медики предполагали, что такую кадровую политику ведет назначенный в мае 2022 года главврач Роман Борисов.
— То, как решает кадровые вопросы главврач, — недопустимо. В России, согласно законодательству, медицинское образование может быть очное. Понятно, что главврач якобы идет навстречу населению, потому что врачей не хватает, а лечить людей надо. Но, по сути, [врач без реального образования] может только осмотреть пациента, увидеть какие-то признаки онкологии и направить в другие клиники. Одна раньше была медсестрой при враче-онкологе. Но то, что она посидела рядом с врачом несколько лет, не значит, что опылилась и стала во всём разбираться, — жаловалась местная жительница Алевтина Марковна.
Позиция главврача Борисова
Медсестры, по сути, были под защитой главврача, отдела кадров больницы и областного Минздрава. При встрече с журналистом 161.RU главврач Борисов заявил, что медсестры имеют высшее образование и ординатуру, иначе «как бы он принял их на работу». Борисов также сделал акцент на то, что жители села и коллеги просто строят козни, так как завидуют молодому поколению медиков. Главврач не забыл упомянуть, что «в эту хурхуяновку никто не приедет», а журналист просто ворошит улей, после чего могут уволить и оставшихся медиков. Борисов утверждал, что девушки имеют сертификаты, и этого достаточно, чтобы работать врачами, а обучались они онлайн, что в России при получении медобразования на эти специализации невозможно.
— За время [своей работы с мая 2022 года] я очень много привлек медицинских работников, в отличие от тех [главврачей], кто был до этого. Такого ни в один год не было, — говорил нам Борисов в феврале. — Моя задача — нехватку кадров устранить. Ну кто в эту хурхуяновку приедет?
Борисов заявил, что зарплата медсестер в больнице —
— Это сертификат специалиста. Переподготовка в негосударственном частном учреждении. Это не дают без первички. Должен быть диплом врачебный, — убеждала корреспондента 161.RU сотрудница отдела кадров. — Не понимаю, зачем вам остальные их документы, если сертификаты доказывают, что у них есть первичное образование.
В отделе кадров нам заявили, что обе сотрудницы окончили Саратовский государственный университет Федерального агентства по здравоохранению по специальности «лечебное дело». Правда, первичное образование Умиевой и Александровой так и не удалось найти в электронной базе Рособрнадзора. Сотрудница кадров убеждала, что дипломы там публикуются лишь с
Стала врачом с приходом нового главврача
Юлия Александрова сообщила, что не работала раньше (а это более
— Я получила высшее образование в
Девушка также поддержала мнение главврача, что всю заваруху затеяли коллеги. При этом подробно рассказать об учебе в вузе отказалась, фото дипломов не выслала, а потом и вовсе заблокировала номер телефона журналиста 161.RU.
Главврач сообщил о назначении новых врачей 9 января 2023 года. В течение
— Ну как врачу смотреть в глаза бывшей медсестре, понимая, что она такое провернула? Как пациентам приходить к врачу, когда они всю жизнь видели их на месте медсестер? Как идти к врачу-онкологу, который
В медвузе таких студенток не было
Редакция 161.RU связалась с руководством Саратовского государственного медицинского университета и получила однозначный ответ: ни Юлия Александрова, ни Наталья Умиева, ни какие-то другие девушки с похожими личными данными никогда не учились и не оканчивали это учебное заведение.
После серии проверок по девичьим фамилиям, указанным датам рождений и замужним фамилиям ответ был однозначным.
— В федеральном государственном медицинском университете высшего образования Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ сведений об обучении Умиевой (Бондаренко) Натальи Петровны [дата рождения] и Александровой (Капусты) Юлии Викторовны [дата рождения] нет.
Когда и как они прошли интернатуру или ординатуру — об этом не упоминали ни они сами, ни руководство дубовской больницы.
Что за «Профессионал» выдает документы?
Cертификаты о профессиональной переподготовке по специальностям онколога и офтальмолога в негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Профессионал» в больнице и Минздраве также никто не проверял. «Профессионал» работает в Серпухове с
Большинство помещений на первом этаже пустуют — ждут новых арендаторов. Адрес в Серпухове — юридическая формальность, соблюсти которую надо для получения лицензии Минздрава Московской области. Офис «Профессионала» находится в столице, но классов для студентов-медиков там тоже нет. При этом в разговоре с журналистом менеджер уверил, что за деньги в течение трех дней они «могут сделать любые документы».
Примечательно, что выданные «Профессионалом» сертификаты официально регистрируются в базе Рособрнадзора и Федеральном регистре медицинских работников. Причем на официальном сайте учреждения опубликованы заказные видеоотзывы, где один человек выступает в нескольких ипостасях.
Давление на медперсонал
Наше расследование длилось семь месяцев. За это время главврач Роман Борисов убедил коллектив, что приезд журналистов ничего не значит, и угрожал найти тех, кто посмел пожаловаться. По словам медиков, главврач, побывавший в Ростове вскоре после нашего приезда в Дубовское, распространял слух, что журналисту 161.RU заплатили и публикации не будет. Заподозренные им сотрудники начали становиться объектами травли. Борисов ставил им по несколько дежурств подряд, третировал и добивался увольнения.
— Говорит нам постоянно про свое «уладил», и что Минздрав его прикроет, — рассказывала одна из медиков. — Вся больница просто в шоке. Это всё обсуждается уже четыре месяца, а травля не прекращается. Ходит по кабинетам, говорит: «Я всё равно узнаю, кто журналистам рассказал, и накажу». Тем, кого он подозревает, постоянно навешивает ночные дежурства. Не работа, а ад какой-то. Кто же здесь работать захочет и приедет? Он чего добивается, чтобы в больнице вообще никого не осталось?
За это время врачи рассказали журналисту, что один медик написал заявление на увольнение, а другого это вынудил сделать сам Борисов. Правда, после проверок прокуратуры и Росздравнадзора Борисов вернул врачам должности и принес им извинения, так рассказали их коллеги. К новым врачам тем временем боялись идти местные жители. Попадали к ним лишь те, кто приезжал с соседних хуторов и не знал эту историю.
Кто отреагировал на медицинский скандал?
Главврач Роман Борисов, по словам медиков, после выхода нашего расследования сообщил коллегам, что «ничего страшного не происходит». А вот Росздравнадзор сообщил о проверке дипломов о высшем образовании новых врачей.
— Все полученные данные будут переданы в правоохранительные органы, — добавили в территориальном органе Росздравнадзора, комментируя ситуацию.
Это перетекло в проверку областной прокуратуры, которая подтвердила: дипломы Умиевой и Александровой — поддельные.
В районной прокуратуре заявили, что получили информацию по документам врачей еще в июне. В ведомстве также сообщили, что против медсестер, ставших врачами по поддельным дипломам, заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
Умиева и Александрова уволены с должностей врачей, но, как сообщают медики Дубовской ЦРБ, продолжают работать медсестрами.
Подозреваемыми не числятся ни главврач Роман Борисов, ни сотрудники отдела кадров, которые в феврале
Редакция 161.RU направила в Минздрав Ростовской области официальный запрос и попросила ответить на следующие вопросы:
- Почему Министерство здравоохранения Ростовской области предоставило редакции в феврале
2023 годасведения, не соответствующие действительности?
- Уволены ли из ГБУ РО «ЦРБ» Дубовского района Умиева Н. П. и Александрова Ю. В.?
- Каким образом главный врач ГБУ РО «ЦРБ» Дубовского района Борисов Роман Петрович принял на работу врачами медсестер с поддельными документами?
- Будет ли наказан главный врач ЦРБ за то, что скрыл информацию о поддельных дипломах?
- Какие административные меры Министерство здравоохранения РО приняло по отношению к фигурантам уголовного дела, а также к главврачу и отделу кадров ЦРБ?
Когда ответ поступит, мы его опубликуем.