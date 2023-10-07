Больше не 120 на 80. Если рабочего давления нет, то какое нормальное?

Существует ли норма

По факту, понятие рабочего давления означает, что его показатели индивидуальны для каждого человека: у кого-то рабочее давление может быть выше, у кого-то — ниже. Мнение специалистов по этому поводу разнится. По словам кардиолога Натальи Гуляевой, средняя норма всё равно существует, но у некоторых людей могут быть свои показатели.

— Если не брать грудничков, детей и людей крайне пожилого возраста, у которых немного свои нормативы, среднестатистические цифры показателей нормального давления — 120 на 80 или 130 на 90, — говорит Наталья Гуляева. — Это средние цифры, у разных людей они могут быть разными. Например, у пациентов с диабетом чуть более жесткие критерии — их давление считается нормальным, если оно 120 на 80, но не больше. А у очень пожилого человека рабочим нормальным давлением может быть и 140 на 90, но это крайняя позиция.

