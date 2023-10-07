Больше не 120 на 80. Если рабочего давления нет, то какое нормальное?

Наверняка вы часто сталкивались с понятием «рабочего» давления. Говорят, что это такие пределы давления, при котором человек всегда должен чувствовать себя хорошо, а всё, что выше или ниже, соответственно, уже не является нормой. Действительно ли это так? И если рабочего давления нет, то какое тогда есть? Разобрались вместе с врачами, что это такое и как человеку понять, всё ли у него в порядке с давлением.
Существует ли норма
По факту, понятие рабочего давления означает, что его показатели индивидуальны для каждого человека: у кого-то рабочее давление может быть выше, у кого-то — ниже. Мнение специалистов по этому поводу разнится. По словам кардиолога Натальи Гуляевой, средняя норма всё равно существует, но у некоторых людей могут быть свои показатели.
— Если не брать грудничков, детей и людей крайне пожилого возраста, у которых немного свои нормативы, среднестатистические цифры показателей нормального давления — 120 на 80 или 130 на 90, — говорит Наталья Гуляева. — Это средние цифры, у разных людей они могут быть разными. Например, у пациентов с диабетом чуть более жесткие критерии — их давление считается нормальным, если оно 120 на 80, но не больше. А у очень пожилого человека рабочим нормальным давлением может быть и 140 на 90, но это крайняя позиция.
Наталья Гуляева — кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный, напротив, уверен, что в медицине не существует понятия «рабочее давление». По его словам, артериальное давление отражает работу сердца и состояние сосудов. Систолическое давление (это верхнее или первое число на экране тонометра) показывает, с какой силой сердце выталкивает кровь в артерии, когда сжимается. Диастолическое (нижнее или второе число) — отражает сопротивление в сосудах в момент, когда сердечная мышца расслабляется.
— В норме у здорового человека артериальное давление поднимается во время физической нагрузки, но после этого постепенно снижается. Во всех остальных случаях отклонение от нормальных значений указывает на различные нарушения в работе организма: проблемы с сердцем, сосудами или почками, — отметил Денис Банный. — Согласно последним международным рекомендациям, которые были обновлены летом этого года, оптимальным считается систолическое давление (верхнее число) в диапазоне 120–129, диастолическое (нижнее число) — 70–79. Такой же показатель актуален для подростков старше 14 лет (для детей младшего возраста значения ниже). Более высокие цифры допустимы для пожилых и тех, чей организм ослаблен болезнью.
По словам специалиста, артериальное давление выше 140 на 90 в любом случае требует обязательного внимания врача. А для людей с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний критичными могут оказаться и более низкие значения — от 110 на 70.
— Особенно внимательно за артериальным давлением важно следить курильщикам, людям с избыточным весом или ожирением, атеросклерозом (холестериновыми бляшками на стенках сосудов), аутоиммунными заболеваниями (например, сахарным диабетом), хроническими болезнями почек и нарушениями сердечного ритма, — отметил Денис Банный.
Как определить давление без тонометра
Понять, что с давлением есть проблемы, порой можно и без тонометра — для этого достаточно оценить свое самочувствие. По словам Дениса Банного, высокое давление (гипертонию) можно заподозрить по головной боли, головокружению, мельтешению мушек перед глазами. Люди со сниженным давлением (гипотонией) чувствуют себя вялыми, уставшими, у них также может болеть и кружиться голова.
— Не нужно также забывать, что высокое или низкое давление внешне может себя никак не проявлять. Именно отсутствие симптомов многих заставляет думать, что при высоком давлении они хорошо себя чувствуют и угрозы здоровью нет. Это опасное заблуждение! — отметил врач.
Определить высокое давление можно даже по внешним признакам. Врач-терапевт клиники «ВитаМедика» Иван Скороходов отмечал, что наиболее частым симптомом у людей с высоким давлением становится головная боль. А внешне отличить такого человека можно по цвету лица.
— У людей с высоким давлением может быть красное лицо — им часто говорят об этом, кто-то может заметить это и сам, — говорит Скороходов. — Конечно, не всегда красное лицо — это признак повышенного давления, это может быть и особенность человека. Но как минимум взять аппарат и померить давление — это стоит сделать.
Вместе с покраснением кожи может появляться ощущение жара. Похожий эффект можно наблюдать у человека в состоянии алкогольного опьянения, когда под воздействием алкоголя сосуды расширяются и кровоток усиливается.
— Кроме того, при повышенном давлении нередко происходит задержка жидкости в организме, что приводит к отечности лица и конечностей, сопровождающейся легким покалыванием, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Еще одним неприятным внешним признаком является повышенное потоотделение.
Как измерять давление правильно
Но, конечно, лучше всего ориентироваться не на самочувствие или внешность, а на объективные данные тонометра. Очень важно при измерении давления сделать это правильно. Некоторые ошибки, которые мы допускаем при этой процедуре, приводят к тому, что тонометр выдает ложные показатели. А ведь именно от того, что он покажет, будут зависеть дальнейшие действия.
Этих ошибок не так уж много. Самая распространенная — измерять давление на бегу, где-то между делами и событиями. Врачи советуют сделать небольшой перерыв перед измерением — от 10 до 30 минут, тогда показатели будут максимально близкими к правде.
Следующая распространенная ошибка — неправильное положение тела при измерении давления. Для самых точных измерений нужно удобно сесть, надеть манжету на левую руку чуть выше сгиба локтя — на одном уровне с сердцем. Надеваем манжету так, чтобы она не передавливала руку сильно, боль это вызывать не должно. Рука располагается на уровне сердца, в идеальном варианте можно положить на стол.
— Чтобы проследить, как меняются показатели в течение дня и недели, полезно вести дневник давления — записывать в нём дату и результаты утреннего и вечернего измерения. Выполнять процедуру желательно через 30–40 минут после еды. Дневник желательно взять с собой на прием к врачу, — посоветовал Денис Банный.
В аптеках часто можно встретить тонометры, манжета которых надевается на запястье, они компактнее и проще в использовании. Однако врачи говорят, что тонометры, манжета которых надевается над локтем, более показательны и, если нужны точные данные, лучше использовать их.