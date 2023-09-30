Алоэ на самом деле опасное: 11 комнатных растений, которые нельзя держать дома

Если случайно съесть листья филодендрона, могут появиться неприятные симптомы: жжение во рту и в горле, тошнота, рвота, боль в животе, диарея.



Лилии

Лилии — красивые цветы, которыми часто украшают помещения. Особенно эффектно они смотрятся в спальнях и детских. При этом растения источают очень сильный аромат, который может вызвать головные боли, головокружения и обмороки.

