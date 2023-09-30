Алоэ на самом деле опасное: 11 комнатных растений, которые нельзя держать дома

Конечно, комнатные растения дома очень полезны — они и воздух насыщают кислородом, и просто радуют глаз. Некоторые из них лекарственные, с их помощью можно укреплять иммунитет и заживлять раны. Но есть вероятность, что безобидный красивый цветок на самом деле очень опасен и ядовит. Вместе со специалистами выяснили, какие комнатные растения лучше не держать дома.
Филодендрон
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматовенеролог Роман Иванов отметил, что большинство популярных комнатных растений относятся к семейству ароидных — многие из них содержат ядовитый сок:
— В их число входит, например, филодендрон — популярный цветок у многих любителей домашних растений. Его сок может спровоцировать развитие контактного дерматита — кожа краснеет, зудит, на ней могут появиться наполненные жидкостью пузырьки. Так что пересаживать его и даже обрывать листья голыми руками ни в коем случае нельзя.
Если случайно съесть листья филодендрона, могут появиться неприятные симптомы: жжение во рту и в горле, тошнота, рвота, боль в животе, диарея.
Лилии
Лилии — красивые цветы, которыми часто украшают помещения. Особенно эффектно они смотрятся в спальнях и детских. При этом растения источают очень сильный аромат, который может вызвать головные боли, головокружения и обмороки.
Сингониум
Другое потенциально опасное растение — сингониум. Его сок вызывает ожог на коже, а если попадет внутрь — появится рвота.
Спатифиллум
— Спатифиллум, или «женское счастье», тоже токсичен. Цветок содержит оксалат кальция, который вызывает сильное раздражение на слизистой оболочке рта и желудка. Отравление этим веществом можно заподозрить по сильной боли в животе, тошноте, рвоте и диарее, — рассказал Роман Иванов.
Каладиум, диффенбахия и эпипремнум
Точно так же на организм человека влияет сок каладиума, диффенбахии и эпипремнума золотистого.
Сок эпипремнума — раскидистого вьющегося растения с красивым узором на листьях — вызывает серьезные химические ожоги на коже. Кроме того, он может привести к отеку полости рта, рвоте, сильным спазмам в животе и диарее.
Каладиум, известный в обиходе как «слоновьи уши» или «ангельские крылья», — эффектное растение с ярко-красными и розовыми листьями, по форме напоминающими сердечки. При этом он также содержит оксалаты кальция, вызывающие жжение и отек слизистых оболочек. Известны случаи, когда поедание листьев, стеблей или цветков каладиума приводило к полной блокировке дыхательных путей и, как следствие, к летальному исходу.
Фикус
Фикус — еще один неоднозначный гость в квартирах и домах. С одной стороны, это красивое и неприхотливое растение, которое будет радовать глаз и украшать интерьер круглый год. С другой — фикус может навредить здоровью. Его сок очень токсичен и может спровоцировать дерматит. А съеденный листок может вызвать весь спектр проблем с ЖКТ: рвоту или диарею.
Сансевиерия и замиокулькас
Сок, который выделяют листья сансевиерии и замиокулькаса, может вызвать аллергическую реакцию. Так что людям, склонным к аллергии, с этими растениями лучше не контактировать.
Алоэ
— Даже алоэ, которое традиционно считается полезным комнатным растением, может причинить вред, — отметил Роман Иванов. — Сок этого растения действительно используют для лечения трещин и ссадин и ожогов благодаря его свойству стимулировать процессы заживления ран и регенерации кожи. Но при попадании внутрь он может спровоцировать расстройство пищеварения — тошноту, рвоту и диарею. Особенно опасно растение для маленьких детей, которые любят всё попробовать на вкус.
Как обезопасить себя
Дерматовенеролог Роман Иванов дал несколько советов, как нужно ухаживать за подобными растениями, чего стоит опасаться и что нужно делать, если все-таки произошел контакт с ядовитыми растениями:
- выбирая растения при покупке, нужно обязательно поинтересоваться, не ядовитые ли они;
- если растения ядовитые, ухаживать за ними нужно внимательно и осторожно. Пересаживать и обрывать листья нужно только в длинных резиновых перчатках. При этом нельзя тереть глаза и прикасаться к лицу, чтобы токсичный сок не попал на кожу и слизистые оболочки;
- если ядовитый сок всё же попал на кожу, пораженный участок нужно промыть большим количеством воды, обработать спиртовым антисептиком и принять антигистаминные. Чистым спиртом кожу протирать нельзя — он подсушивает и может усилить раздражение;
- если ожог сильный, нужно обратиться за помощью к специалисту. Так же стоит поступить, если ядовитый сок попал на слизистую глаз или листья растения оказались во рту у ребенка.
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