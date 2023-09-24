Почему нельзя хрустеть шеей, даже если очень хочется. Объясняют врачи

Как приятно бывает после рабочего дня или долгого сидения в смартфоне от души потянуться и хрустнуть шеей! Тоже так думаете? Тогда у нас для вас не очень хорошие новости — вы регулярно подвергаете себя риску серьезной травмы. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» разбираемся вместе с врачами, почему хрустеть шеей опасно и как снимать усталость и болевой синдром без риска для здоровья.
— Боль в области шеи — признак многих заболеваний. Самые распространенные из них: остеохондроз, артрит, плечелопаточный периартрит, миалгия, грыжа дисков и другие, — говорит главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. — В задней части каждого позвонка присутствуют два фасеточных сустава, по одному с каждой стороны. Форма суставов позволяет совершать плавное движение вперед и назад, а также выполнять вращение вперед-назад и вправо-влево. Мышцы и связки окружают и поддерживают позвоночник. Повреждение любой из этих структур может стать причиной боли.
Поскольку причин боли может быть множество, очень важно вовремя обратиться к врачу-неврологу для дальнейшей диагностики и лечения. Самостоятельно ставить себе диагноз или применять любые лекарства и народные средства чревато последствиями, ведь то, что поможет при одной причине боли, при другой может навредить. Например, массаж — первое, что приходит на ум при боли в шее, но и для него есть противопоказания. Среди них — воспалительные процессы в острый период. Например, если воспален нерв.
— Неврологию можно определить по болям — они глубинные, пронизывающие, стреляющие. Конечно, при таких болях надо сначала идти к врачу, снимать воспаление, — объясняет массажист высшей категории Михаил Моисеенко.
Если воспаления нет, разминать шею можно с помощью аппликатора, массажера или массажа руками. Гимнастика тоже поможет снять болевой синдром, но во время упражнений не стоит резко или сильно запрокидывать голову назад. Если вы делаете вращение головой, то попробуйте сосредоточиться на ощущении вытяжения передней поверхности шеи, а не сокращения с затылочной стороны. Все движения нужно выполнять плавно и не слишком быстро.
— При резком переразгибании шеи возможна так называемая «хлыстовая травма», — предупреждает Надежда Подкорытова. — Это немедицинский термин, которым называют боли в результате травмы шеи, которая может возникнуть при неправильной технике выполнения некоторых физических упражнений, в результате падения или, к примеру, попадания в аварию на автомобиле.
Хлыстовая травма тоже сопровождается болью, которая нарастает в течение нескольких дней. Болевой синдром в области шеи и плечевого пояса в этом случае усиливается при движении, может сопровождаться нарушениями зрения, слуха и когнитивных функций, например внимания.
Помимо хлыстовой травмы, опасность может представлять так называемый синдром Сикстинской капеллы, когда человек при запрокидывании головы назад падает в обморок из-за резкого снижения кровотока по позвоночным артериям и ишемии ствола мозга.