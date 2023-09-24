Почему нельзя хрустеть шеей, даже если очень хочется. Объясняют врачи

Поскольку причин боли может быть множество, очень важно вовремя обратиться к врачу-неврологу для дальнейшей диагностики и лечения. Самостоятельно ставить себе диагноз или применять любые лекарства и народные средства чревато последствиями, ведь то, что поможет при одной причине боли, при другой может навредить. Например, массаж — первое, что приходит на ум при боли в шее, но и для него есть противопоказания. Среди них — воспалительные процессы в острый период. Например, если воспален нерв.



— Неврологию можно определить по болям — они глубинные, пронизывающие, стреляющие. Конечно, при таких болях надо сначала идти к врачу, снимать воспаление, — объясняет массажист высшей категории Михаил Моисеенко.

