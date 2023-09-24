Врач перечислила 5 средств, которые можно спокойно убрать из косметички — пользы от них ноль

Трудно удержаться в магазинах косметики и не набрать красивых баночек, тюбиков и пакетиков. Выбор декоративной и уходовой косметики на рынке огромный, рассказывает «Доктор Питер». И часто мы покупаем те средства, которые подсмотрели в рекламе, увидели у подруг или просто привлекла внимание красивая упаковка. Врач-дерматокосметолог Екатерина Константиновская объяснила, на что точно не стоит тратить деньги.
Детский крем
В интернете ходят слухи о чудесных свойствах детского крема. Якобы он отлично защищает, увлажняет и не содержит аллергенных компонентов. Да, для младенцев, у которых еще не сформировались сальные железы, этот крем подходит идеально. У взрослых он вызывает закупорку пор, провоцирует комедоны и образует жирную пленку, под которой кожа не дышит.
Кроме того, средство не подходит для зрелой кожи, так как не содержит антивозрастных компонентов.
Гормональный крем
Говорят, что кремы и мази с добавлением гормонов снимают покраснения, убирают последствия аллергии и обладают противовоспалительным эффектом. Однако покупать такие средства без назначения врача не стоит.
Их использование может привести к развитию периорального дерматита. А самое неприятное — после отмены все высыпания вернутся вновь. Лучше выявить причину заболевания кожи у дерматолога и устранить ее.
Дегтярное мыло
Любителям бабушкиных рецептов стоит убрать из своей косметички средство, которое обещает избавить от прыщей, убрать покраснения и раздражения кожи. Несмотря на противовоспалительные свойства, оно сильно сушит кожу, истончает ее защитный барьер, что может спровоцировать множество проблем.
Вреда от мыла гораздо больше, чем пользы. Лучше выбирать для умывания специальные гели, пенки или молочко, которые тоже содержат противовоспалительные компоненты, но не превращают вашу кожу в истонченную бумагу.
Полоски для очищения кожи
Такие средства помогут избавиться от черных точек в мгновение ока. И правда, буквально через 5–10 минут можно увидеть, что кожа стала чище, а на самой полоске остались следы загрязнений.
Только есть и минус. Мало того что полоски действуют лишь поверхностно и не убирают комедоны полностью, они могут спровоцировать воспаление, если после их применения хорошенько не очистить кожу. Для борьбы с черными точками лучше использовать пилинги или делать чистки в специальных салонах и клиниках.
«Болтушка»
Различные суспензии, которые продаются в магазинах, должны сделать кожу ровной и гладкой, а также избавить от мелких прыщей. Основной плюс — они достаточно дешевые.
Но стоит принять во внимание, что средства содержат в составе салициловый спирт и антибиотики. Эти компоненты вызывают сухость кожи, нарушение кожного барьера и привыкание. Чтобы убрать воспаления и избавиться от прыщей, есть более надежные средства, которые не травмируют кожу, а помогают вылечить акне навсегда.
Часто нам хочется купить волшебное средство, которое избавит нас от множества проблем. Но всегда нужно понимать, действительно ли оно так эффективно, как о нем заявляет производитель. Если у вас нормальная кожа, достаточно крема для лица и геля для умывания. Если есть воспаления и высыпания, необходимо пройти курс лечения, чтобы от них избавиться.
Есть ли смысл использовать кремы с коллагеном?
Ранее мы рассказывали о том, что женщины зачастую охотно покупают кремы, если видят в их составе коллаген. Многие уверены, что коллаген в составе добавляет косметике и продуктам полезные свойства. Этот белок замедляет старение, разглаживает кожу, укрепляет волосы, повышает иммунитет и улучшает общее состояние организма. Так ли это?
— Коллаген — это основной структурный белок, который присутствует в организме всех животных, — рассказывает доктор медицинских наук, заведующая научным отделением биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Наталья Боровкова. — Если вы видите где-то, что коллаген растительного происхождения, то это совершенно точно рекламная обманка, потому что в растениях коллагена в принципе быть не может. Он бывает только в организме животных.
Коллаген любят добавлять в разные косметические средства: кремы, биологически активные добавки, шампуни и так далее. Но пользы от таких средств вы получите мало, считает эксперт.
— Поскольку молекула коллагена очень длинная, то через кожу она не всасывается, — объясняет Наталья Боровкова. — Эффект, конечно, будет, но скорее больше психологический, чем тот, что объясняется действием самого коллагена.
— Что касается добавок в пищу, то коллаген всасывается точно так же, как и белок. Но качество этого белка оставляет желать лучшего, — продолжает эксперт. — К слову, к разрушению коллагена в организме может привести недостаток витамина С. Если аскорбиновой кислоты недостаточно, то коллаген не может образовать плотную структуру и становится рыхлым. Из-за этого может развиться такое заболевание, как цинга.
А вот для медиков коллаген — серьезный помощник.
— Основное его действие — ускорение процессов заживления ран, потому что коллаген создает необходимые условия для скорейшей миграции клеток в рану и, соответственно, для восстановления структур, — поясняет Наталья Боровкова.