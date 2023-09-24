Врач перечислила 5 средств, которые можно спокойно убрать из косметички — пользы от них ноль

Детский крем

В интернете ходят слухи о чудесных свойствах детского крема. Якобы он отлично защищает, увлажняет и не содержит аллергенных компонентов. Да, для младенцев, у которых еще не сформировались сальные железы, этот крем подходит идеально. У взрослых он вызывает закупорку пор, провоцирует комедоны и образует жирную пленку, под которой кожа не дышит.



Кроме того, средство не подходит для зрелой кожи, так как не содержит антивозрастных компонентов.



Гормональный крем

Говорят, что кремы и мази с добавлением гормонов снимают покраснения, убирают последствия аллергии и обладают противовоспалительным эффектом. Однако покупать такие средства без назначения врача не стоит.

