«Только два выхода: усыновить или смириться». Как врачи должны отговаривать от аборта — изучаем методичку

В речевом модуле для молодых потенциальных мам есть вводная фраза, которую, судя по документу, рекомендуется говорить всем пациенткам: «Беременность — это прекрасное и естественное состояние для каждой женщины. И испытывать сомнение, страх, волнение — это нормально. Расскажите, почему вы боитесь и сомневаетесь? Я постараюсь вам помочь».

Далее следуют вероятные варианты ответов девушки и фразы, которые может использовать врач, чтобы переубедить делать аборт:

Страх сообщить новость родителям

Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость семье?



Очень часто родители, которые изначально были настроены негативно, становятся самыми любящими бабушками и дедушками.



Страх сообщить новость отцу ребенка

Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка?

Если отец вашего ребенка сейчас не поддерживает вас, то это может измениться в скором времени.

Ребенок укрепит ваш союз . Появятся новые цели, достигая которых, вы станете ближе друг к другу.



Я одна

Наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни. Мужчин с серьезными намерениями не спугнет наличие ребенка.



Страх сообщить новость друзьям

Настоящие друзья будут с вами в любой ситуации и поддержат любое ваше решение.



Страх не получить образование, не сделать карьеру

Карьеру можно успеть сделать всегда, а вот ребенка надо родить в молодом возрасте .



. Ребенок не станет помехой в учебе или карьере, посмотрите, как много сильных и успешных женщин, которые родили ребенка рано, и это не помешало их карьере.



Собственная физическая и психологическая незрелость («я сама ребенок» / «зачем мне ребенок»)

Быть молодой мамой — это здорово!



Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения.



Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской заботы.

Я стану толстой

Восстановиться после родов в молодом возрасте намного проще и быстрее, чем в старшем возрасте. Так что вы очень быстро восстановитесь.

«Каждое прерывание беременности — это вред для вашего здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем», — эту фразу рекомендуют говорить беременной любого возраста.

