Правила отсрочки от армии предложили изменить. Какие действуют сейчас

Позже он, впрочем, уточнил, что имел в виду состояния, которые могут и должны корректироваться. Об этом, по его словам, должно подумать Министерство здравоохранения, а когда «всё будет определено», депутаты примут соответствующий законодательный акт.



— Будут меняться слишком жесткие требования, которые даже в советское время были значительно ниже, — заявил Соболев Городским порталам. — Это не значит, что человек болен, а, например, он не может выполнить какие-то нормативы или слишком маленький вес у него — эти все вопросы можно решить уже в рамках военной службы, особенно в учебных частях. А если он больной... Ну больных-то не берут в армию.