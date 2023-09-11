Лучшая защита от осенних простуд. Профессор назвала специю, работающую круче любого иммуномодулятора

Этой осенью нам обещают множество сезонных заболеваний. Как себя защитить от всех напастей? Как рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог Ольга Бокерия, способностью активизировать иммунную систему обладает куркума. Эта ярко-желтая специя есть на кухне практически у любой хозяйки. Всё дело в содержащемся в ней полифенольном соединении — куркумине, которое к тому же может обладать противовирусными, противогрибковыми и противомикробными свойствами.
Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
— В предварительных исследованиях было показано, что куркумин в умеренных количествах модулирует активацию В- и Т-клеток, макрофагов, естественных клеток-киллеров и других клеток иммунной системы, хотя необходимы дополнительные исследования. То есть это природный иммуномодулятор, — рассказала кардиолог в своем телеграм-канале.
Поэтому в преддверии сезона гриппа и ОРВИ можно запастись этой специей и почаще добавлять ее в еду или чай. Как добавляет врач, это лучше, чем употреблять специальные добавки куркумы.
— Добавки куркумы могут увеличить риск образования камней в почках, особенно если они уже есть или имеется наследственная предрасположенность. Добавки куркумина содержат гораздо более высокие концентрации соединения, чем человек потреблял бы, когда ел пищу, приправленную специями, или пил чай с куркумой, — поясняет Ольга Бокерия.
Не только защита от инфекций
Куркума известна не только своими полезными свойствами для иммунитета. Ольга Бокерия назвала еще три полезных свойства этой специи:
- защищает клетки от повреждений. Это происходит благодаря большому количеству фитонутриентов в куркуме, которые могут нейтрализовать свободные радикалы (загрязнение, солнечный свет);
- может снижать уровень холестерина. По словам кардиолога, было обнаружено, что куркуминоиды более эффективны, чем плацебо, в снижении в сыворотке крови уровня общего и «плохого» холестерина (ЛПНП), а также триглицеридов и липопротеина. Однако стоит понимать, что куркумой нельзя заменить статины, по эффективности они несопоставимы;
- может улучшать память и внимание. Это показало одно из исследований с участием здоровых людей. В нём куркумин значительно улучшал у участников производительность при выполнении задач на внимание и краткосрочную (рабочую) память по сравнению с плацебо. При длительном использовании уменьшались также общая усталость и тревога, вызванная психологическим стрессом.
10 фруктов и овощей, которые прокачают иммунитет
По словам Ольги Бокерия, для иммунитета особо полезными будут следующие фрукты и овощи, богатые витамином С и бета-каротином:
- цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы;
- помидоры;
- болгарский перец;
- киви;
- папайя;
- брокколи;
- батат;
- картофель;
- шпинат;
- свекла.
Кстати
Чеснок и имбирь также известны своими защитными свойствами в сезоны простуды. Если любите чеснок и едите его каждый день, здесь можно узнать, как это может отразиться на вашем организме.
Молодильная специя
Молодильной специей называют розмарин.
— Дело в том, что розмарин — это дегликант. Поэтому добавляйте эту специю в блюда, например при запекании мяса или рыбы. Также можно пить чай с розмарином, — говорит эндокринолог Илья Магеря.
Роль дегликанта выполняет розмариновая кислота. Ее биологическая активность проявляется в противовирусном, антибактериальном, противовоспалительном и антиоксидантном свойствах.
Кстати, розмариновая кислота в заметных количествах содержится не только в розмарине, но и в других известных травах: шалфее, перечной мяте, душице (орегано, майоран) и тимьяне.
Кроме того, розмарин еще оказывает и благоприятное воздействие на печень. Он богат полезными полифенолами, благодаря которым печень лучше работает и быстрее восстанавливается.