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Лучшая защита от осенних простуд. Профессор назвала специю, работающую круче любого иммуномодулятора

И это не имбирь или чеснок, как можно было бы подумать

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Выбор специй сейчас очень большой, особенно на юге

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Этой осенью нам обещают множество сезонных заболеваний. Как себя защитить от всех напастей? Как рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог Ольга Бокерия, способностью активизировать иммунную систему обладает куркума. Эта ярко-желтая специя есть на кухне практически у любой хозяйки. Всё дело в содержащемся в ней полифенольном соединении — куркумине, которое к тому же может обладать противовирусными, противогрибковыми и противомикробными свойствами.

Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

— В предварительных исследованиях было показано, что куркумин в умеренных количествах модулирует активацию В- и Т-клеток, макрофагов, естественных клеток-киллеров и других клеток иммунной системы, хотя необходимы дополнительные исследования. То есть это природный иммуномодулятор, — рассказала кардиолог в своем телеграм-канале.

Поэтому в преддверии сезона гриппа и ОРВИ можно запастись этой специей и почаще добавлять ее в еду или чай. Как добавляет врач, это лучше, чем употреблять специальные добавки куркумы.

— Добавки куркумы могут увеличить риск образования камней в почках, особенно если они уже есть или имеется наследственная предрасположенность. Добавки куркумина содержат гораздо более высокие концентрации соединения, чем человек потреблял бы, когда ел пищу, приправленную специями, или пил чай с куркумой, — поясняет Ольга Бокерия.

Не только защита от инфекций

Куркума известна не только своими полезными свойствами для иммунитета. Ольга Бокерия назвала еще три полезных свойства этой специи:

  • защищает клетки от повреждений. Это происходит благодаря большому количеству фитонутриентов в куркуме, которые могут нейтрализовать свободные радикалы (загрязнение, солнечный свет);
  • может снижать уровень холестерина. По словам кардиолога, было обнаружено, что куркуминоиды более эффективны, чем плацебо, в снижении в сыворотке крови уровня общего и «плохого» холестерина (ЛПНП), а также триглицеридов и липопротеина. Однако стоит понимать, что куркумой нельзя заменить статины, по эффективности они несопоставимы;
  • может улучшать память и внимание. Это показало одно из исследований с участием здоровых людей. В нём куркумин значительно улучшал у участников производительность при выполнении задач на внимание и краткосрочную (рабочую) память по сравнению с плацебо. При длительном использовании уменьшались также общая усталость и тревога, вызванная психологическим стрессом.

10 фруктов и овощей, которые прокачают иммунитет

По словам Ольги Бокерия, для иммунитета особо полезными будут следующие фрукты и овощи, богатые витамином С и бета-каротином:

  • цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы;
  • помидоры;
  • болгарский перец;
  • киви;
  • папайя;
  • брокколи;
  • батат;
  • картофель;
  • шпинат;
  • свекла.

Кстати

Чеснок и имбирь также известны своими защитными свойствами в сезоны простуды. Если любите чеснок и едите его каждый день, здесь можно узнать, как это может отразиться на вашем организме.

Молодильная специя

Молодильной специей называют розмарин.

Дело в том, что розмарин — это дегликант. Поэтому добавляйте эту специю в блюда, например при запекании мяса или рыбы. Также можно пить чай с розмарином, — говорит эндокринолог Илья Магеря.

Роль дегликанта выполняет розмариновая кислота. Ее биологическая активность проявляется в противовирусном, антибактериальном, противовоспалительном и антиоксидантном свойствах.

Кстати, розмариновая кислота в заметных количествах содержится не только в розмарине, но и в других известных травах: шалфее, перечной мяте, душице (орегано, майоран) и тимьяне.

Кроме того, розмарин еще оказывает и благоприятное воздействие на печень. Он богат полезными полифенолами, благодаря которым печень лучше работает и быстрее восстанавливается.

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