Лучшая защита от осенних простуд. Профессор назвала специю, работающую круче любого иммуномодулятора

Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

— В предварительных исследованиях было показано, что куркумин в умеренных количествах модулирует активацию В- и Т-клеток, макрофагов, естественных клеток-киллеров и других клеток иммунной системы, хотя необходимы дополнительные исследования. То есть это природный иммуномодулятор, — рассказала кардиолог в своем телеграм-канале.



Поэтому в преддверии сезона гриппа и ОРВИ можно запастись этой специей и почаще добавлять ее в еду или чай. Как добавляет врач, это лучше, чем употреблять специальные добавки куркумы.

